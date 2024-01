Repaso no exhaustivo de 2023 (Parte 1)

Por Javier Boher

ENERO

El año nos recibió con múltiples situaciones, algunas de lo más inverosímiles, que retratan el poco vuelo de la política argentina, sin distinción de partidos, poderes o niveles de gobierno.

Arrancamos viendo fotos del terrible líder de la RAM, Facundo Jones Huala, borracho y vestido con una pollera. La policía lo detuvo porque entró a una casa y se quedó dormido adentro. El ocaso de un líder popular.

En el plano de la política exterior tuvimos la suerte de un gobierno que por primera vez pensó en todes, nombrando a la primera representante de política exterior feminista, porque es sabido que la relación entre Estados es diferente cuando los conduce una mujer, conciliadoras como Cristina Kirchner. Así nos hubiésemos ahorrado el papelón de Massa diciendo que Uruguay es nuestro hermano menor, algo que le causó poca gracia a la gente del otro lado del charco.

Arrancaba el año y el ex ministro de economía venía embalado con su gestión, que había logrado frenar un poco la inflación (la que Alberto dijo, en enero, que era autoconstruida, como eso de la sensación de inseguridad). Por eso se largó a pagar deuda cuando nadie se lo pidió, una maniobra bastante más clara que el gel íntimo de la polémica en provincia de Buenos Aires, que también fue en este mes.

Como no había inflación hubo algo que no se entendió, el despliegue de sindicalistas de camisa negra controlando precios en los supermercados. Sin embargo, resultaba lógico a la luz de lo que declaró Mario Ishii, el de las ambulancias con droga: este país está lleno de "parásitos y garroneros", gran forma de referirse a su base de votantes.

Quizás se refería a otro tipo de gente, como la jueza Menem, fotografiada con un prófugo como si no pasara nada. Tal vez fue para referirse a la cúpula del PAMI, que sacó un spot cantando "abuela, la, la, la, la, la" en medio del escándalo de una compra de cotillón para las oficinas del organismo. Podía ser para hablar de la oposición tibia, que se sacó la foto tipo Beatles y -si la repasamos- la hicieron al revés, como caminando hacia el pasado. Lousteau, Larreta, Morales y Santilli arrancaron el año con ganas de llegar, pero les llegó la elección y se quedaron con las ganas.

Mención al crédito local, el concejal Casado, que quería geolocalizar a los empleados públicos. Viendo cómo sale a la luz la cantidad de gente que estaba becada en el Estado Nacional, eso otro era una utopía.

FEBRERO

Las proyecciones del hiperministro Massa se empiezan a caer: en enero la inflación llegó al 6% y quedó lejos de alcanzar lo que había proyectado poco antes. Encima, mientras esperaba para ver que le entre algo de plata por el campo, la sequía tuvo el broche de oro de una helada el fin de semana de carnaval. Estábamos con caretas y concheros en medio de una terrible temperatura invernal. No me quiero poner supersticioso, pero quizás fue el mensaje de la Antártida por el tema de la visita de Alberto al continente blanco. Ya en ese momento parecía un participante de uno de esos programas de la tele en los que te hacen vivir como una estrella por un día.

Larreta anunció oficialmente que se lanzaba a presidente con un video en el kilómetro cero de la ruta 40. Se ve que se le hizo largo y se quedó sin nafta en el camino.

El suceso más destacado del mes fue Zulma Lobato asegurando que había cobrado el bono por ser víctima de la dictadura, algo incomprobable. Lo que sí era muy fácil de comprobar era que había mucha gente recibiendo un cheque del Estado sin mayores explicaciones.

MARZO

Arrancaron las clases y los chicos volvieron fascinados al colegio. Sin embargo, entre paros y jornadas los míos fueron solamente dos días. Ah, pero después en diciembre te dicen que van a ir hasta el 20 para tener 190 días de clases. Como no alcanzaron esos días, sobre el fin de mes volvieron a hacer paro.

Hay algo interesante de este país: hay gente que no entiende nada. A dos meses de haberse coronado campeón del mundo, Lionel Messi tuvo que aguantarse que le baleen un supermercado a la familia de su mujer y que les dejen una amenaza mafiosa. A esa altura Rosario llevaba casi un asesinato por día en lo que iba del año, pero esto dejaba en claro que para los narcos no hay vacas sagradas. Por suerte el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, dijo que "ganaron los narcos". Rarísimo que después Milei haya ganado hasta en el distrito más kirchnerista de los grandes centros urbanos del país.

Seguíamos con calor y sequía, pero las entidades del campo no hacían paro, algo que le reclamaban las bases. Nos estábamos ardiendo en olas de calor y de golpe llegó el apagón de Atucha: todo el país sin luz y caos hasta en los teléfonos. Hubo gente que estuvo hasta tres semanas sin recuperar el servicio.

Igual las cosas deben haber estado fenómeno, porque el ministro Massa lanzó un canje de deuda como si acá no pasara nada. Eso sí, con lo que fue la inflación de febrero, la anual llegó a los tres dígitos. El dólar llegó a los $400 y las reservas se escurrían del Central. Preocupación en el equipo del ministro, que eligió seguir en el cargo y ser candidato. Un gran estratega…

Macri anunció que se bajaba de la candidatura, mientras que por Cristina hicieron un acto con la consigna "Luche y vuelve", algo que no significa nada para nadie que no esté hiperpolitizado. Querían que le levanten la proscripción, una mentirita con la que jugaron para decir que no la dejaban competir. Quedaba en cancha otro competidor, Alberto Fernández, al que internaron por una hernia de disco, demostrando que es una patología que nada tiene que ver con el esfuerzo.

El crédito local volvió al ruedo: el concejal Casado pidió rinoscopías para todos. Meses después lo vincularon a la campaña de Massa, aunque él lo desmintió (lo que resulta lógico después de los videos del candidato del peronismo nacional).