Con el 2024, arrancó el conteo final de la candidatura PJ

Por Gabriel Marclé

Queda claro que las urgencias al inicio del 2024 no pasarán exclusivamente por la rosca en torno a las inminentes elecciones del 2024. En la Municipalidad de Juan Manuel Llamosas reconocen que la prioridad en tiempos críticos pasará por la supervivencia del tejido social y económico de la ciudad, con medidas que deberán adoptarse para hacer frente a los nuevos tiempos que prometen iniciar con las últimas medidas del presidente Javier Milei. El transporte, por nombrar uno de los temas, concentrará gran parte de la atención por estos días, pero también la seguridad y la adhesión local a la Ley votada por la Legislatura días atrás.

La agenda parece estar en la gestión, pero lo cierto es que los tiempos obligan a que el presidente del PJ local no pierda de vista el proceso que le toca ordenar como jefe de campaña y al que se le acorta la ventana disponible en el calendario para decidir cómo se dará el proceso electoral donde los riocuartenses elegirán al nuevo intendente. Junto con el 2024, también arrancó el conteo final para la definición de una fecha, pero especialmente para saber quién competirá en nombre del oficialismo.

Los tiempos no son los ideales para la estrategia peronista, menos si se los pone en contexto de la situación económica y social que promete varias sorpresas -y no de las buenas. Es por eso que, gestión por mediante, los cerebros electorales del oficialismo riocuartense no tienen pausa por vacaciones y, por el contrario, ponen horas extra a la confección del esquema perfecto para llegar a las urnas en la mejor forma posible. Una vez más, el “tic-tac” del reloj denota cierta urgencia en cuanto a las fases necesarias de cumplir para llegar a fechas y nombres.

Días antes de terminar el 2023, Alfil relataba sobre el plan de 60 días en los que Llamosas llegaría a una conclusión respecto de quién representaría mejor la síntesis de sus ocho años de gestión y la expresión de continuidad del modelo político que finalizará el 2 de julio. Ese sprint final viene recorriéndose desde hace tiempo, pero en ese plazo planteado se afinaría el análisis de los números que vienen midiéndose desde hace tiempo. Claro que a esos 60 días se les suma la exigencia interna de tener al menos 90 días de campaña con el elegido en cancha, plazo que ocupará cinco de los seis meses que le quedan a Llamosas al frente de la gestión.

“No podemos confiarnos. Necesitamos tiempo para que el elegido o elegida se pueda asentar como candidato”, le comentaba a Alfil un dirigente que sigue de cerca al armado justicialista de cara a las municipales. En ese sentido, la autoexigencia del partido apunta a despejar dudas lo antes posible, de modo tal que quien encabece la boleta salga a jugar libre de especulaciones. Guillermo De Rivas, Adriana Nazario, Agustín Calleri, por nombrar a los más resonantes de la casi decena de nombres que aparecieron, todos ellos necesitarán de tiempo.

Hay quienes aseguran que Llamosas no piensa apurado y que su pragmatismo prevalece frente a las señales de ansiedad. También dicen que el intendente confía en que su lugar en la campaña será el preponderante y que, quien sea el elegido, solo deberá acoplarse a una estrategia aceitada para entrar rápidamente en el electorado. De ser así, la elección del candidato podría estirarse hasta después de marzo, algo que no puede hacer con la fecha de elecciones: debe anunciarla al menos 90 días antes de que se vote.

Sean 30, 60 o 90 días, todo suena extremadamente poco en función de las expectativas que genera la que será la primera elección en todo el país tras el cambio de era en la provincia y el país. Lo seguro es que enero se vivirá al filo, con un Llamosas que primero intentará despejar la cancha y juntar a los dispersos para que el partido siga jugándose entre los que mejor miden. Después, seguirá forjando acuerdos con los dirigentes de partidos foráneos, como el radicalismo o La Libertad Avanza, donde aspira a crear la versión local -y mejorada- de Hacemos Unidos.

El tema de la fecha es el que más suena como anuncio en este primer mes del año. De ser así, la elección llegaría por abril o mayo. La incógnita es, ¿se puede poner fecha sin tener al candidato en cancha? Hay peronistas de renombre que no lo ven así. Entonces, si el candidato no sale hasta febrero o marzo, la fecha se iría cada vez más cerca del fin de mandato. Muchas cosas por resolver en un mes de fuerte transición y pronósticos negativos.



Presupuesto Participativo: se habilitaron nuevas obras en la Costanera Sur

En el marco del programa Presupuesto Participativo, el Gobierno de Río Cuarto habilitó nuevas obras en la Costanera Sur del río Cuarto. Se trata de la ejecución del proyecto 92 votado en el marco del programa, que incluyó el embellecimiento de la costa, iluminación LED, forestación, y la instalación de puntos verdes y juegos infantiles, entre otras acciones que han cambiado por completo el sector del Puente Islas Malvinas.

Allí se creó el quinto gimnasio a cielo abierto de las costaneras, se instalaron juegos para niños y niñas, áreas de descanso, una cancha de fútbol-tenis y piezas de cartelería. Se invirtieron más de 10 millones de pesos y el evento de habilitación contó con la presentación de la Payasa Tutuca y artistas locales.

En la ocasión, el intendente Juan Manuel Llamosas destacó la transformación que se ha dado en toda la costa del río y enumeró algunos de los trabajos más importantes. “Ha sido un cambio histórico, con la pavimentación de la avenida, la instalación de kilómetros de luminarias LED que dan más seguridad, las ciclovías y los espacios recreativos que permiten que miles de familias de Río Cuarto y la región disfruten al aire libre. Este que estamos inaugurando es el quinto espacio deportivo y recreativo en la costanera. El primero fue a la altura de la calle Lavalle, luego en el Teatro Griego, después en el sector del Puente Filloy, otro en la zona del Puente Carretero y ahora aquí en el Puente Islas Malvinas”, indicó el Intendente, quien instó a cuidar el río.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, aseguró que es importante que se sigan desarrollando este tipo de obras, pese al contexto difícil que se está viviendo a nivel nacional. “Estamos con una gran alegría por inaugurar este quinto gimnasio al aire libre en las costas de nuestro río, ya que todos fueron propuestos y votados por los vecinos y vecinas. Es una gran satisfacción, porque en estos tiempos difíciles es necesario generar estos espacios que favorezcan el encuentro”, apuntó el funcionario.