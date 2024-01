Enroque corto

Visita en el Congreso

En una jornada cargada en el Parlamento por las extraordinarias, la ley ómnibus y el mega DNU del presidente Javier Milei, un legislador provincial estuvo de visita. Por eso, el informante del Congreso llamó al periodista.

Informante Congreso: ¿Está por ahí?

Periodista: Siempre.

IC: Leí una nota del diario en el que usted trabaja que hablaba del PRO.

P: Sí…

IC: ¿A qué no sabe quién entró al Congreso hace un rato?

P: No…

IC: Oscar Tamis, el legislador provincial. Dicen que está de visita. Digo, para que no salgan en el diario que usted trabaja a decir que…

P: Mmm… no aclare nada. Le mando un abrazo.

Asunción nuevas autoridades Soelsac

El dirigente del Surrbac y patrocinador de la lista opositora del gremio Soelsac, Franco Saillén, convoca al acto de asunción de las nuevas autoridades del sindicato de los empleados de limpieza.

Informante: Será este viernes. Dalma Gómez, de Más Soelsac, asumirá como secretaria general del gremio.

Periodista: ¿Cómo quedó la interna con Sergio Fittipaldi? ¿El ministerio de Trabajo validó esta nueva conducción?

I.: El 5 de enero queda acéfala la conducción del gremio. Así que de hecho y por estatuti asumen las autoridades que fueron elegidas en la última elección a la que convocó Saillén y que fueron a votar todos.

P.: ¿Y Fittipaldi dejará el poder así como así?

I.: No lo sabemos, pero el viernes el sector de Saillén se presenta si o si. Lo importante es la certificación de las autoridades que saldrá una vez puestas en funciones las autoridades. Después de eso, si Fittipaldi no quiere dejar la sede, pediremos orden de desalojo.

El paro nacional tiene quórum en Córdoba

La CGT Córdoba acaba de designar a un nuevo triunvirato para su conducción. La primera medida, contra el presidente Javier Milei.

Informante: Como le dije la semana pasada, fue elegida llda Bustos de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba (UOGC), por el sector Industrias. Por la rama de Servicios, Andrés Colazo, del Jockey Club (AEJCC). Y Federico Cortelletti de Judiciales (AGEPJ) por los gremios estatales. En las Secretarías Adjuntas fueron elegidos Roberto Cristalli (UEPC), Alejandro Rossi (SATSAID) y Leandro Vallejos (Ladrilleros).

Alfil: Bien. ¿Primera medida?

I: Adherir al paro nacional del 24 de enero en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

A: ¿Teniendo en cuenta que la Regional Córdoba depende directamente de la CGT nacional, se puede decir que el movimiento obrero cordobés entero parará contra Milei?

I: El movimiento obrero, seguro. No le puedo asegurar qué hará el trabajador “cordobesista”.

Está en pausa la expulsión de Prunotto en la UCR

Un dirigente del peronismo le preguntó al periodista si sabía en qué situación se encontraba la expulsión de la vicegobernadora Myrian Prunotto de la UCR, dispuesta por el Tribunal de Conducta partidario.

Periodista: ¿Ahora se preocupa por lo que pasa en el radicalismo cordobés?

Dirigente peronista: Curiosidad, amigo. Es que se trata de la vicegobernadora… Hasta dónde sé, Prunotto apeló la resolución del Tribunal de Conducta. Desconozco qué sucedió a partir de entonces.

P.: El expediente debe aterrizar en el Congreso Provincial, que es el máximo organismo partidario. El presidente del Congreso, que es Facundo Cortés Olmedo, deberá convocar al plenario, que integran más de cien dirigentes de toda la provincia, para votar si ratifican o no la expulsión. Y si se vota que sí, Prunotto todavía podrá recurrir a la Justicia Federal. De todas maneras, déjeme contarle que el Congreso todavía no recibió el expediente, así que parece que no habrá novedades por unas cuantas semanas.

D.P.: No están apurados…

P.: Es que mientras tanto está suspendida y no podrá jugar en las elecciones internas del 2024.