Por Jackie Bini

@jackie.bini

“El 2023 ha sido un año de mucho trabajo, afortunadamente hemos podido recorrer diferentes puntos de nuestra Argentina, y ha sido especial para mí porque lancé mi séptimo disco, un EP que salió por plataformas digitales y que se llama Quién nos quita lo bailado. Un año de metas cumplidas, si bien en lo profesional soy de hacer camino al andar, me había propuesto lanzar un material nuevo y la verdad que lo pudimos hacer con mucho sacrificio, trabajando autogestivamente pero con la satisfacción de haberlo logrado y estoy muy contento por eso”.

La temporada se inicia mañana en el Anfiteatro José Hernández y esto trae consigo el cantor: “Para los festivales del verano presento un espectáculo renovado, con algunas de las canciones del disco nuevo, siempre teniendo en cuenta las danzas tradicionales y apuntando a que la gente pueda bailar y cantar con nosotros. Un espectáculo que tiene mucha alegría y que está vinculado fuertemente con el folklore argentino. Siempre va a haber danzas folklóricas y vamos a recordar a algunos grandes maestros del folklore que ya no están, en nuestras versiones.”

En el año 2018 Zerbini recibió el Premio Consagración en el Festival de Cosquín, un punto alto para la carrera de los músicos populares. Por eso cuenta que “fue un sueño cumplido, un momento de mucho agradecimiento y también de mucha emoción. La Consagración de Cosquín no es algo que sea pasajero sino es algo que queda tatuado en tu historia, en la historia de la gente y en la historia del folklore argentino, así que para mí es un honor y lo voy a disfrutar toda la vida.”

A la pregunta de cómo ve la escena folklórica en la actualidad, Emiliano dice: “En este momento veo dos escenarios muy notables, dos caras de una misma moneda. Por un lado veo a muchísima gente nueva, con nuevas propuestas de diferentes expresiones artísticas. Estoy rodeado de jóvenes con inquietudes, que tienen muchas expectativas y quieren hacer las cosas bien, que a pesar de su juventud son muy profesionales y hacen las cosas con una profunda convicción y un profundo compromiso con el folklore y con las artes en general, eso por un lado. Y por otro veo con mucha tristeza que son muy pocos los medios de comunicación que se hacen eco de esto, que son pocos los escenarios también que contienen y que contemplan esas nuevas expresiones. Pero la verdad que tengo muchísima esperanza y creo que siempre la juventud tiene la fuerza necesaria para expresarse y es la que viene a proponer y terminar ocupando el espacio que le corresponde. Es una cuestión de tiempo nada más”.

Las danzas como bandera

La propuesta de Emiliano Zerbini rescata y revaloriza las danzas tradicionales argentinas. Y tiene un por qué: “Vengo de familia de bailarines, mi madre y mi padre son bailarines de profesión, así que para mí es una cuestión de herencia, una cuestión sanguínea, pero creo que este trabajo, si buscamos en la profundidad, también es una herramienta que quise poner en manos de no solamente los bailarines, sino sobre todo de los profesores, de tener nuevas versiones hechas con respeto, con cariño a los grandes maestros. Reversionar, reeditar algunas danzas que ya estaban como muy cerquita de ser echadas al olvido, y creo que el motivo profundo de esto ha sido traer un aire fresco. Nuestro proyecto ha superado muchísimo nuestras expectativas, porque la gente realmente se ha hecho dueña de él, lo utiliza para dar clase, para sembrar, para relacionarlo con lo histórico. Otro compromiso que tengo es el de llevarlo a los grandes escenarios, porque se puede grabar, se puede subir en plataformas, pero nuestro riesgo también es asumirlo en los grandes escenarios del país, canciones que por ahí nadie se anima a cantar, porque están en desuso, porque son un poco antiguas, porque nadie las escucha, porque son danzas folklóricas que las conoce y las reconoce un grupo menor de gente. Ya hemos grabado más de 30 danzas folklóricas argentinas, hemos hecho un documental de 9 capítulos y tenemos mucho trabajo por delante, así que es algo que no se acaba”.

Aún enmarcado dentro del llamado folklore joven, el músico comienza a transitar sus 25 años de trayectoria y tiene planes hacia adelante: “Una vez que terminemos la temporada de verano, con los festivales y peñas que ya tenemos comprometidos, tengo dos proyectos, uno para la primera mitad del año y que ya lo estoy llevando a cabo, que es compartir algunas versiones de la danza folklórica argentina con algunos compañeros artistas que he conocido en el camino, donde hay gente muy importante y muy talentosa. Y la segunda mitad del año la voy a dedicar a festejar los 25 años de mi carrera. Siempre estoy predispuesto a pisar todos los escenarios, a recorrer todos los caminos, a conocer todos los pueblos, por ahí se vuelve difícil, sobre todo la parte económica y logística, pero hago lo imposible para estar donde me invitan, donde me llaman, y donde creo que soy necesario. Así que este 2024 seguramente sea un año de celebración, de música y de baile folklórico argentino.”

58º Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, hoy -a partir de las 20 horas- se habilita el predio con una jornada libre y gratuita y las actuaciones de Marina González, Alma Carpera, Soles y Lunas, Bruna Monte, Daiana Colamarino, Candela Mazza, Pocha Galván, Mery Murúa, Luz Paisio y Faustina Martino. En tanto mañana serán de la partida Los Nocheros, Juan Fuentes, Emiliano Zerbini, Saypa, Ulises Bueno. Destrezas gauchas y el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada.