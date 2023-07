Carlos Melconian y el equipo de economistas que lo acompañan en la Fundación Mediterránea presentó los principales puntos del plan económico “integral” que pondrán a disposición del próximo gobierno nacional. Uno de los puntos centrales en el diálogo que mantuvo con los periodistas antes de compartir un almuerzo con unos 250 empresarios, fue el de bimonetariedad “que tiene atrás un régimen cambiario”.

La reunión fue en la estancia Belgrano de la familia Astori (Piero Astori fue uno de los creadores de la Fundación Mediterránea a fines de los ’70 con Fulvio Pagani y Piero Venturi). Melconian precisó que están diseñando un régimen cambiario que elimina “todo el laberinto regulatorio actual” el objetivo es converger en regulaciones macroprudentes como las que existen en Latinoamérica para “evitar el hot money y la volatilidad del tipo de cambio”.

Insistió en que el bimonetarismo ya existe en la Argentina “desde hace años” y lo que se requiere es “institucionalizarlo” para que “fluya nuevamente un mercado de capitales en dólares, que permita el crédito y la inversión local”. Restó importancia a que se hable de que no hay candidatos a la Presidencia que no sean ortodoxos: “Mi mamá era más ortodoxa que Milton Fridman, no gastaba un peso más del que entraba”, ironizó.

El economista, que comenzó a trabajar con la Mediterránea en diciembre del 2021 para diseñar un programa económico para la administración que asuma en diciembre, planteó que el bimonetarismo “ya comenzó, lo impuso la sociedad, nosotros le vamos a dar formalidad; hay que modificar el Código Civil, pero es fácil”. Explicó que con los cambios que estudian, por ejemplo, se podrán hacer contratos en dólares entre privados.



Un esquema así también necesitará de un “acomodamiento del sistema bancario, cambios en el Central, en el mercado de cambios y cuestiones vinculadas al calendario, cosas que estamos viendo”.

Advirtió que son muchas las medidas que se deben tomar en la Argentina, que hay muchas reformas para realizar. “Todo eso en algún momento hay que ponerlo en marcha, pero no es una medida, ni es una sola, es una simultaneidad de cosas. No hay un ‘primer día’. Todo dependerá también de la transición, de lo que quede”.

Respecto de la importancia que tiene la negociación para un nuevo diseño del acuerdo con el FMI, dijo que “servirá para que los melones no vuelen por el aire. Siempre es mejor tener un acuerdo con el Fondo que no tenerlo aunque hay una complicidad silenciosa del organismo en este tiempo, ahora se discutirán los desvíos de los desvíos aunque el Ministro pidió algo más simultáneamente. Veremos”.

Sobre si apenas asuma una nueva administración se instrumentará un plan de estabilidad, planteó que “primero hay que acomodar los melones que significa equilibrar las principales variables de la economía; después se estará en condiciones de largar un plan de estabilidad”. Varias veces reiteró ante los empresarios que no se trata de “una medida; es una simultaneidad de cosas”.

Consultado sobre la compatibilidad entre el puesto de ministro de Economía y la candidatura a presidente de Massa, señaló que “tendrá que demostrar que hay compatibilidad, que se puede ser ministro y candidato al mismo tiempo, debería ampliar su capacidad de estar 24×7″.

Melconian aseguró que el plan es “profesional, honesto, sin ideologías partidarias”. En varias oportunidades lo definió al programa como “occidental, capitalista, moderno y progresista… si no, no sirve”, y subrayó que se aplicará “respetando la institucionalidad”.

Implementar y gestionar la propuesta, aclara habitualmente, “no solo es definir al ministro de Economía, sino insertar a un equipo en cada una de las áreas de la economía”.

Sí planteó la necesidad de un ministerio de Economía que abarque áreas importantes como Infraestructura, Energía, Planes Sociales, Transporte porque esa es “la integralidad, sino está todo recortado”.