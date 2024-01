Enroque corto Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Cumpleaños y clamor

La periodista recibía un mensaje del informante peronista, quien adjuntaba un video de la ex diputada Adriana Nazario en el día de su cumpleaños.

Informante peronista: ¿Sabía que Adriana Nazario está de cumpleaños hoy (por ayer)? Y los saludos incluyeron más que un “Feliz cumple”.

Periodista: ¿Algún anuncio especial?

I P: No, demasiado enero para eso quizás. Pero los delasotistas siguen dando mensajes que piden su candidatura a intendenta. Compartieron un video en donde se la ve en distintas reuniones institucionales, con gremios, en algunos barrios. Un repaso de lo que fueron sus últimos meses. Y ahí me puse a inferir un par de cositas.

P: Lo escucho.

I P: Entre las reuniones que tuvo la ex diputada, los gremios estuvieron bastante presentes. Y si tiene tiempo, dése una vuelta por las publicaciones de esos encuentros. El factor común es Ricardo Tosto. Lo que nos puede decir algo…

P: Con todo lo que se dice de la CGT, ¿viene por ahí o le estoy errando?

I P: Por ahí viene mi planteo. Hay que ver qué pasa los próximos días con la CGT pero, sin dudas, su perfil dirigencial va a subir bastante este año y ahí hay que ver qué pasa.

P: Y la CGT hace varios años que es aliada del llamosismo.

I P: Exacto. Y seguramente lo siga siendo porque el Sindicato de Obras Sanitarias le llegó a otorgar un reconocimiento a Llamosas por las obras de saneamiento de la gestión. Más allá de eso, Tosto se la ha estado jugando fuerte por Adriana. No solo acompañando en las reuniones con sindicatos sino con un agasajo en la peña sanitarista que hicieron el año pasado.

P: Habrá que ver qué pasa entonces.

I P: Dicho sea de paso, el Sindicato de Obras Sanitarias ya está casi festejando que Tosto pase al frente.

Carnerillo al rojo vivo

El informante en la localidad del departamento Juárez Celman le comentaba al periodista detalles de un fuerte cruce entre oficialistas y opositores.

Informante: ¡Se armó en Carnerillo! A usted que le gusta el lío, tengo para contarle lo que pasó en la última sesión del Concejo Deliberante.

Periodista: ¿Sesionan un 2 de enero?

I: Es que faltaba votar el Presupuesto 2024. Parece que la orgánica no hubiera permitido que se vote eso por límites de plazos, pero se juntaron igual. El tema no fue ese, sino que se agarraron porque la nueva gestión presentó un proyecto para declarar la emergencia económica acusando a la gestión de Ivan Galfre por no haber cuidado las cuentas municipales. Desde la oposición peronista dijeron que presentaron informe con datos falsos.

P: ¿Cómo?

I: Así de fuerte como lo escucha. El Ejecutivo llevó el proyecto al recinto y los peronistas saltaron acusando que desde que arrancó su gestión, Dalmasso no hace más que mentir. Dicen que hizo una campaña de mentiras presentando datos en las redes sociales que no son los que dejó la gestión de Galfre. El intendente les respondió y también intentó argumentar los datos. No pregunte si eran válidos o no los datos, pero lo que sí es seguro es que hubo gritos. Faltó que se invitaran a pelear.

P: ¡Eh! No le creo. ¿Tan pesado estuvo?

I: Sí. Al final aprobaron la emergencia por tres meses, en una votación reñidísima y con los votos favorables del oficialismo en solitario. Los peronistas dicen que dejaron las cuentas en orden y que no hay una situación crítica que amerite esta medida. También dan a entender que el intendente ahora podría contratar sin control del Legislativo y, escuche esto, ¡dijeron que Dalmasso se subió el sueldo a pesar de la crisis! Es decir, los cargos políticos entraron también en el presupuesto 2024. Le digo, está todo muy caliente.

P: Con razón…

I: Parece que después se bajaron los humos y terminó todo en un apretón de manos. Eso sí, se dijeron cosas que no se pueden desdecir. No es un buen arranque para la convivencia democrática en la localidad.

El misterio de ANSES

Charlando con su informante, el periodista llegaba a consultar sobre la situación actual de la oficina de la ANSES de Osvaldo Giordano, pendiente de la confirmación de delegados locales.

Periodista: En esta oleada de nombramientos y cambios de fichas, ¿sabe algo de ANSES? Hace tiempo que se habla de lo que pasará ahí y sinceramente sospechaba que sería una de las primeras en tener nuevo director.

Informante: Sigue Darío Peralta operando esa oficina. Es decir, alguien de la gestión anterior. Puede que no incomode tanto esto a los peronistas que tienen ANSES a nivel nacional, pero también creo que hay varias roscas irresueltas ahí.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Que primero tenían que resolverse los repartos provinciales, pero también que es muy difícil nombrar a alguien en una oficina tan sensible y con lo económico prendido fuego. Para el que, entre ahí, más que un cargo, es una carga.

P: Se mencionaron algunos nombres. ¿Se sabe dónde quedaron?

I: Yo tenía firme el dato de que Samantha David se iba a mudar del Centro Cívico al ANSES, pero parece que eso no estaría prosperando.

P: ¿Por qué?

I: Como le dije, es una carga. No es para todos. No le convenció el lugar. Eso me contaron.

Hurtado ¿tiró la toalla?

La periodista llegaba al informante de Juntos por el Cambio para consultarle sobre novedades en torno a la futura conducción del PAMI Río Cuarto y en particular, por el rol del presidente del PRO departamental, Rolando Hurtado.

Periodista: No tengo mucha esperanza de que haya algo pero no se pierde nada con preguntar. ¿Se sabe algo del PAMI? Está muy incierta la cuestión de las dependencias de Nación en general.

Informante PRO: Es todo un tema, usted lo dijo. No sé decirle quién tiene más posibilidades de ser el próximo director pero si le sirve de algo, le diría que (Rolando) Hurtado ya no está más en el radar.

P: Le iba a preguntar por él. Pocos días después del ballotage circulaba fuerte el rumor de que estaba en la “rosca” por ese cargo.

I P: Y algo de cierto hay en eso. Cuando el río suena, es porque agua trae. De eso le puedo dar fe, el “Rolo” estaba sondeando algo de eso pero me parece que “tiró la toalla”. No he vuelto a escuchar más nada pero el Pami estaba siendo codiciado por varios y de distintos frentes.

P: O está todo muy hermético respecto a eso o realmente están muy en “veremos”.

I P: La reconfiguración de las dependencias del interior está siendo bastante compleja pero solo le diré algo: no crea que ese “tirar la toalla” le dolió tanto al PRO. Se la dejo picando…