Brenda Austin criticó baja de contratos en salud

La oposición al gobierno del peronista Martín Llaryora no se toma vacaciones. Ayer, un asesor del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical le informó al periodista que Brenda Austin salió con los tapones de punta por la situación en el territorio de la salud.

Periodista: No estamos teniendo uno de esos veranos en calma.

Asesor radical: Para nada. Es lógico porque hay un gobierno nuevo tomando decisiones que, para nosotros, son objeto de críticas.

P.: ¿Y de qué se trata lo que me quiere contar?

A.R.: Pues que Brenda Austin, una de las legisladoras de mayor perfil en la Cámara cuestionó la baja de contratos.

P.: Tomo nota.

A.R.: Dijo así: “Llaryora dijo que la salud iba a ser prioridad, pero los primeros contratos que da de baja son en hospitales de toda la provincia. Médicos, cirujanos, enfermeros, bioquímicos, personal esencial para garantizar el acceso a la salud pública, hoy refugio de moles de cordobeses”.

Más nombramientos

El operador siempre atento a la información, compartió el dato con el periodista.

Operador: ¿Sabía lo de Gabriel Musso?

Periodista: ¿El ex intendente de Cosquín?

O.: Ajá.

P.: No, qué cosa.

O.: Fue designado vocal en la Agencia Córdoba Turismo. El socialista pescó allí una silla que muchos quieren. Sabe usted que la Agencia, que comanda ahora el amarillo Darío Capitani, es un lugar que bien aprovechado, es de un capital político interesante. Pero ojo, no es el único punillense que pegó cargo en estos últimos días.

P.: ¿Quién más?

O.: Julio Sierra, también coscoíno. Ex candidato a intendente de esa ciudad, ex concejal, y ex candidato a legislador del departamento en la boleta privincial de Martín Llaryora. Hace algunas horas se conoció su nombramiento al frente del Hospital Domingo Funes.

P.: ¿Es médico?

O.: Claro, médico pediatra, de larga trayectoria en ese hospital. Pero además, fue director de Control Médico de la Municipalidad de Córdoba durante la gestión del propio Llaryora.

Saillén y Fittipaldi, y el regreso de la tensión Soelsac

Se volvió a poner todo muy tenso en el ámbito del sindicato de los trabajadores de la limpieza, Soelsac. Sobre todo, porque se cruzaron nuevamente Franco Saillén y Sergio Fittipaldi y hoy, el hombre del Surrbac, sostiene que deben asumir las nuevas autoridades. Mientras, Fittipaldi dice que fue ratificado con una extensión de mandato.

Informante Sindical: Se volvió a poner todo muy picante…

Periodista: Veo…

IS: El tema es así, Franco dice que mañana (por hoy) debe asumir la nueva conducción y ‘Fitti’ sostiene que su mandato se extiende hasta marzo.

P: ¿Y entonces?

IS: Ahí está el tema. Fittipaldi está firme, Saillén dice que se presentarán con escribano y que si no los dejan entrar, la sede funcionará en otro lado. En fin, esperemos que termine bien.

P: Esperemos…

Sigue la gira de Yanina Vargas

La mujer del PRO que se sumó a la gestión municipal de Daniel Passerini estuvo con emprendedoras. Por esto, el informante PRO llamó al periodista.

Informante PRO: Vargas está intratable…

Periodista: ¿Qué pasó?

IP: La mano derecha y operadora de Javier Pretto se mostró con 120 mujeres emprendedoras y empresarias titulado “Mas Producción, Más empleo” en un salón de la zona norte de nuestra ciudad. Hubo empresarias importante y mujeres que representan a foros empresariales de la ciudad.

P: Bien…

IP: Pretto les agradeció a todas las mujeres por el trabajo y el esfuerzo que viene haciendo en un contexto que no es fácil para el país.