UCR judicializaría licencia de Scotto en Corralito

El radicalismo reaccionó con una fuerte objeción a la licencia que el intendente de Corralito, José Ignacio Scotto, tomará en el cargo a partir del miércoles para asumir como presidente de la Agencia Córdoba Joven.

Scotto fue convocado por el gobernador peronista Martín Llaryora para ocupar la titularidad de una de las tantas agencias que forman la estructura provincial. La noticia fue respondida con críticas desde la Unión Cívica Radical.

El concejal y ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Fernando Dellachecca, recordó que desde la alianza “advertimos en la campaña que esto iba a pasar, porque ya lo hizo su hermano, Juan Carlos Scotto en su segundo mandato como intendente (para ir a la Agencia Córdoba Ambiente)”.

“Se van a la provincia y siguen manejando al pueblo como patrones de estancia mediante sus capataces de turno”, acusó el radical.

“En Corralito –indicó Dellachecca- la gente está cansada de estas candidaturas testimoniales”.

Dellachecca advirtió que “los Scotto quieren manejar todo desde una oficina de Córdoba, lejos de los vecinos que le confiaron el voto. Hace ocho años no había oposición, pero ahora deben saber que ya no podrán manejar el Municipio sin controles, y sin transparencia”.

Los equipos profesionales de la Línea Córdoba están analizando la situación para llevar la protesta a la Justicia, porque en la UCR sostienen que en el pedido de licencia de Scotto no se habrían cumplido con todos los requisitos a que obliga el artículo 43 de la ley 8102.

Scotto será reemplazado en la Intendencia de esta ciudad del departamento Tercero Arriba por el actual secretario de Gobierno, y además concejal electo, Gonzalo Querro.

En declaraciones al diario Tribuna, de Río Tercero, Scotto aseguró que su designación como funcionario provincial “no fue buscada”, y que “se trata de un enorme desafío”.

El peronista dijo que su objetivo será “volver a poner en el centro de la escena a los jóvenes, para que puedan desarrollarse, emprender, capacitarse, para que se sigan fortaleciendo y puedan seguir creciendo”.

En una carta que hizo pública en las redes sociales para anunciar su decisión, Scotto afirmó: "Siempre sostuve que la política es una herramienta de transformación social, por lo que ser convocado para esta área me permitirá trabajar junto a todos los que hoy siento son el futuro de nuestra localidad, de nuestra provincia y de nuestra patria: los jóvenes. Trabajar con y para los jóvenes impulsando la participación de ellos en la ciudadanía, implementando políticas públicas, programas y proyectos que tengan por objetivo la promoción del emprendedurismo, la capacitación, la salud, la conciencia ambiental, la solidaridad, el deporte y la inclusión social, es un motor para aceptar este importante desafío".

Además, expresó que abandonar la Intendencia de Corralito no fue "una decisión fácil de tomar” y que la pidió opiniones a su familia y a sus aamigos.

Respecto de su futuro político, expresó que “lo tomo como un nuevo desafío en mi corta carrera política, pondré lo mejor de mí para dejar bien representado al gobernador de Córdoba en el área de la Juventud. Lo personal es secundario, trabajaré por y para los jóvenes de la provincia. Mi futuro político será anecdotario”.

"Pido disculpas si alguno se molesta o no lo entiende, mi decisión de aceptar no fue para nada fácil, pero la tomé porque creo que desde ahí voy a serle más útil a nuestro pueblo y a cada uno de los vecinos", señaló Scotto. A la acusación opositora de que la suya fue una candidatura testimonial, replicó que no fue así. “Eso ocurre cuando se sabe de antemano que alguien va a renunciar y yo no tenía en los planes hacerlo”. Incluso, contragolpeó a Juntos por el Cambio: “En su fuerza política tuvieron un concejal que renunció el primer día después de haber asumido, ¿eso es testimonial o no es testimonial?”.