Una curiosa forma de homenaje

Por J.C. Maraddón

En 2020, al cumplirse treinta años de la muerte del cantautor brasileño Cazuza, se preveía la realización de diversos eventos en homenaje a esa figura del rocanrol del vecino país, que en su etapa solista enarboló un estilo más vinculado a la canción de protesta y que es autor de composiciones emblemáticas, como por ejemplo, “El tiempo no para”. Sin embargo, la pandemia alteró esos planes, como tantos otros, y el recuerdo del ídolo fallecido se hizo efectivo en otros formatos, para que quienes participasen no corrieran el riesgo de contagiarse al participar de una actividad con asistencia de público masivo.

Como referente rockero de Brasil, Cazuza se destacó al principio en su faceta de vocalista del grupo Barão Vermelho, con el que llegó a presentarse en la primera edición del festival Rock in Rio en 1985 y recibió inesperados elogios de Caetano Veloso. Este empujón lo ayudó a tomar la decisión de lanzarse en solitario ese mismo año y, a partir de ese momento, pasó a distinguirse como una de las voces más aclamadas del panorama musical de ese país, a la par de los grandes nombres que conformaban en ese entonces la escena artística brasileña, en pleno retorno a la democracia.

Cuando en 1989 confesó públicamente que padecía de VIH Sida, tras dos años de haber tenido un primer diagnóstico, su carrera no se detuvo y aun a pesar de estar débil y de aplicarse tratamientos con graves efectos colaterales, grabó el disco doble “Burguesia”, uno de sus trabajos de mayor compromiso social. El 7 de junio de 1990 se produjo su muerte, a los 32 años, pero desde entonces han aparecido álbumes recopilatorios y grabaciones en vivo que rinden culto a su legado, además de documentales y biopics que han dejado testimonio de lo que fue su vida.

Por eso, cuando por culpa del coronavirus quedaron truncas las intenciones de homenajearlo sobre un escenario cuatro años atrás, hubo músicos que decidieron interpretar su obra en presentaciones televisivas, como una manera de reconocer la trascendencia de su contribución. Y uno de ellos fue el joven cantante paulista Jão, quien aprovechó la ceremonia de entrega de los premios Multishow que entrega todos los años una cadena de televisión de Brasil, para dedicarle a Cazuza un par de covers de “Codinome Beija-Flor” y “O Tempo Não Para”, en una performance que conmovió a los que seguían por TV las alternativas de la velada.

Entre quienes apreciaron el gesto, se contó Lucinha Araújo, la hoy octogenaria madre de Cazuza, que se convenció de la admiración que Jão sentía por las creaciones de su hijo cuando el novel intérprete volvió a entonar esas dos piezas en el festival Rock In Rio de 2022, además de “Exagerado” y “Pro Dia Nascer Feliz”. Aquello que no había podido hacerse dos años antes, se concretaba así gracias a la iniciativa de un muchacho que por ese entonces ya se había revelado como bisexual y que desde el inicio de su carrera se inscribió de lleno dentro de la música pop.

Esta ligazón entre Lucinha y Jão podría plasmarse próximamente en algo que ya ha causado revuelo: ella le ha ofrecido entregarle varias canciones inéditas de Cazuza para que sea él quien las versione por primera vez. La propuesta ha sido aceptada como un gran honor por su destinatario, quien ha prometido que llevará a cabo ese encargo “con respeto” y ha declarado que escuchó una de esas cintas desconocidas y que “es perfecta, como no podía ser de otra manera”. De este modo, una nueva generación de melómanos podrá valorar a ese pionero y sus antiguos admiradores podrán acceder a temas nunca grabados de su repertorio.