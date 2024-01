Francioni resiste al partido cordobés y se codea con Moreno

Por Yanina Soria

El plan de trasversalidad política que encara el gobernador Martín Llaryora y que sigue engordando con la incorporación de dirigentes de otras fuerzas, tiene reservado un capítulo especial para reconquistar a los del propio palo que se corrieron del peronismo cuando lo conducía el ex mandatario Juan Schiaretti.

El predecesor de Llaryora gobernó con la suma del poder político en Córdoba y se alejó todo lo que pudo del PJ nacional comandado por el kirchnerismo. De hecho, Schiaretti resistió los últimos cuatro años sin formar parte del Frente de Todos y se convirtió en el único gobernador justicialista que no se alineó con el ex presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Incluso, mantuvo ese rechazo hasta en un momento crucial para el país, como fue el balotaje entre Sergio Massa y el libertario Javier Milei.

La visión de Schiaretti de difuminar los límites del PJ para fusionarlo con otras fuerzas políticas y armar un espacio más grande, fue de muy difícil digestión para los peronistas de Córdoba; incluso para los más oficialistas. Eso provocó un quiebre con un sector del cordobesismo que se desalambró y jugó electoralmente con el Frente de Todos.

A gran parte de esos peronistas que fueron “disidentes” por un momento, le apuntó Llaryora cuando decidió ampliar el partido cordobés. Con Schiaretti ya corrido del rol protagónico en la provincia, la mayoría aceptó el convite del flamante mandatario y hoy muchos de ellos ya forman parte de la estructura de Hacemos Unidos por Córdoba.

Por caso, el villamariense Martín Gill que se convirtió en ministro de Cooperativas, o el sector del ex senador Carlos Caserio y su hija, la ex legisladora Mariana Caserio, que es la actual vicepresidenta del Ersep.

En cambio, son muy pocos los que -hasta acá- rechazaron subirse al tren de Llaryora.

El ex intendente de Embalse, Federico Alesandri, es uno de ellos. Pese a los ofrecimientos del oficialismo para formar parte de esa bancada en la Legislatura de Córdoba, el parlamentario se mantiene en su bloque unipersonal con el que ya probó el poder de fuego que tiene en un recinto de paridad absoluta.

El otro que resiste y con duras críticas al partido cordobés, es el intendente de Leones Fabián Francioni. El hombre con llegada a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner reprocha el ejercicio de un peronismo descafeinado en Córdoba y su acompañamiento al gobierno nacional libertario, por lo que propone reavivar el movimiento y su identidad.

Para eso y con la intención de cobijar a la dirigencia justicialista que no halla su lugar hoy, organizó un encuentro con el ex secretario de Comercio, el siempre polémico Guillermo Moreno. Según el alcalde anfitrión, el ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner disertará frente a unas 300 dirigentes peronistas en la ciudad del departamento Marcos Juárez.

Como se sabe, el hombre que fundó el espacio Principios y Valores y que como precandidato a presidente no superó las PASO el año pasado, lleva una vida política pública muy activa.

En una entrevista que dio hace muy poco a un medio nacional, habló precisamente de la necesidad de reorganizar al peronismo y de las posibilidades que, a su criterio, tienen de volver al poder central de la Nación.

“Lo que hay que hacer es organizar el movimiento peronista, no hablo del Partido Justicialista. Es el movimiento peronista con todas sus ramas, los trabajadores, también la empresarial, que nunca terminó de incorporarse al movimiento, pero que será el sector más atacado por el decreto”, dijo a Infobae respecto al DNU de Milei. “Si el peronismo se organiza, tomas las decisiones que tiene que tomar, y hablo de organizarse, nada de resistencia, las próximas elecciones son papita para el loro. ¿O quién va a hacerlo, la UCR de Lousteau?”, disparó el hombre que hoy se arribará a Leones