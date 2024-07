Por Bettina Marengo

El corte en seco del entorno de Daniel Passerini a la versión de que el intendente o algunos de los grupos que lo rodean están pensando en reformar la Carta Orgánica municipal para habilitarle un nuevo mandato en el Ejecutivo municipal en 2027, no quita que el titular de Palacio 6 de Julio esté haciendo otros gestos para darle volumen político a su figura y a su gestión, en un escenario de peronismo capitalino fragmentado y exigente. La jugada re reeleccionista, de manual para fortalecer al intendente que no tiene segundo tiempo, choca de frente con la posición del ex gobernador Juan Schiaretti, quien rechazó sin miramientos la re-re de los intendentes durante todo el 2022 y el 2023. “Cincuenta encuestas nos dijeron que la gente no quería eso”, exageró un peronista. “Todo lo que sea casta, hoy no es el momento”, admiten por su parte en el Palacio.

Pero hay señales de otro tipo. El dato que aparece en los últimos tiempos es el vínculo y las acciones de Passerini que involucran a intendentes peronistas y no peronistas no solo del Gran Córdoba sino de distintos departamentos territorialmente alejados de la Capital, a los que el municipio asiste con capacitación, convenios, o pedagogía de la burocracia. ¿Busca jugar como primus inter pares?

La movida es leída con atención por el llaryorismo y por las huestes de la senadora Alejandra Vigo.

El primer movimiento se produjo a inicios de julio, cuando el intendente de Río Segundo y jefe de la comunidad regional del departamento homónimo, Darío Chesta, movió a un nutrido grupo de intendentes de su región y los trajo a Capital, donde Passerini los recibió en la sede del Ejecutivo y, dicen los testigos más serios, les habló “como un referente peronista a otros peronistas”. Esta actividad tuvo como intermediario al director general de Educación, Sergio Mancini, del sector passerinista del gobierno quien, obvio, estuvo autorizado por el intendente.

La segunda movida federal/territorial la hizo el secretario de Integración Regional y Vinculación Institucional de la Municipalidad, Alberto “Tucho” Ambrosio, hombre del PRO que se sumó al partido cordobés y al gobierno por invitación de Passerini. Oriundo de La Tordilla, departamento San Justo, igual que el gobernador Martin Llaryora, hace una semana llevó a ocho intendentes de diferentes departamentos y diferentes espacios políticos a hacer una especie de “tour por la gestión” y a firmar convenios con el lord mayor. Estuvieron Néstor Javier Defagot Díaz, de Arias (Marcos Juárez), Gustavo Benedetti, de Arroyito (San Justo), Renato Raschetti, de Cruz del Eje (Cruz del Eje), Andrea Nieva, de Deán Funes (Ischilin), David Moreno, de Piquillín (Río Primero), Ricardo Martín, de Serrezuela (Cruz del Eje) y Claudia Bordoni,de la mencionada La Tordilla.

Al final hubo foto con Passerini y palabras del propio intendente, de Ambrosio y del arroyitense Benedetti, hombre del oficialismo provincial.

Otros ocho esperan turno en la agenda de Passerini para hacer lo propio: turismo de gestión, charlas áreas como tránsito y salud y convenios de capacitación y de “trabajo colaborativo” entre municipios como frutilla del postre. El dato acá es que ninguna de las intendencias o comunas invitadas integran el Ente Metropolitano que preside el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad Rodrigo Fernández. “La provincia estuvo avisada e invitada”, comentan en el Palacio sobre la actividad, tal vez temiendo un reproche del ministro Manuel Calvo, que tiene la relación con el interior.

“Hay muchas cosas que desde #CórdobaCapital queremos aprender e integrar al funcionamiento de la ciudad, así como también transmitir a otros los hitos de nuestro trabajo en estos últimos cuatro años y medio”, puntualizó Passerini. Según supo este diario, la idea es expandir acuerdos hacia afuera de la provincia: habrá reuniones con los intendentes de Paraná y de Neuquén con el telón de fondo de la Universidad Libre del Ambiente.