Por Felipe Osman

Tras apenas cinco semanas al frente del Ejecutivo Provincial, el gobernador ya tiene abierto un amplio frente con los sindicatos públicos, y hay quienes ven en el arranque de su gestión provincial un paralelismo con los primeros compases de su gestión municipal. Lo resumen así: “Llaryora no evita los conflictos; los aborda”.

La sostenida caída de los ingresos que acusa el Centro Cívico, el endémico déficit de la Caja de Jubilaciones y la crisis que atraviesa el Apross configuran un escenario sumamente delicado para el Gobierno Provincial. Y en ese marco, el aumento de los aportes de los empleados estatales a la Caja y la obra social sancionado en la última semana de 2023 fue apenas el punto de partida.

Apenas arrancó el año, el SEP acusó recibo de la caída de más de 600 contratos (el número final es también materia de debate) que vencieron el 31 de diciembre y no fueron renovados por el Ejecutivo.

Para los gremios, se trata de un liso y llano ajuste que cae sobre las espaldas de empleados públicos “precarizados” por el Estado Provincial. El Gobierno, en tanto, asegura que es el resultado de controles de presentismo y productividad más estrictos que los implementados por Juan Schiaretti, que tienen por único fin eficientizar la prestación del servicio de Salud, y que pronto alcanzarán también a Educación.

El SEP no da crédito a los informes del Centro Cívico, que hablan de hospitales en los que los cuerpos de enfermería tendrían niveles de ausentismo superiores al 60 por ciento.

En medio, la Provincia anunció que 80 de los más de cuatrocientos contratos caídos en Salud fueron reestablecidos después de que los agentes aludidos justificaran sus inasistencias e instó al gremio a rever, caso por caso, quienes pueden justificar sus inasistencias, pero el SEP, que aceptaría tal revisión, asegura que Salud jamás los convocó a avanzar en ese análisis pormenorizado.

El gremio se sabe en inferioridad de condiciones. La avanzada del Gobierno Provincial llega durante el receso, cuando menos chances tiene de articular un plan de lucha contundente para presionar por el restablecimiento de los contratos. Algo similar a lo que sucedió en 2020, cuando el entonces intendente recortó la jornada municipal y apartó al Suoem del manejo de información sensible, vinculada con las cuentas del municipio, durante el receso administrativo al que obligó la pandemia, y que a los ojos del sindicato conducido por Rubén Daniele se extendió mucho más de lo debido.

A ese panorama se sumó ayer otro elemento determinante: la Secretaría de Trabajo oficializó la denuncia que la actual gestión hizo del acuerdo paritario firmado por Juan Schiaretti. Y si bien tal denuncia había trascendido semanas atrás, la notificación oficial pone en marcha el reloj para negociar una nueva paritaria.

Al cierre de esta edición, el secretario general del SEP, Sergio Castro, aseguró a Alfil que aún no habían sido convocados para iniciar las tratativas. Se descuenta que la negociación será dura, y el Gobierno ya ha dejado trascender que, de no arribarse a un acuerdo, podría definir aumentos por decreto, algo que, si bien implicaría pasar por sobre la representación del sindicato, dejaría a la conducción relativamente ajena a los reproches que seguramente llegarán desde las bases.

El aumento de los aportes a la Caja y al Apross, aprobada por el oficialismo en la última sesión del año, surtió, entre otros, el efecto de consolidar un frente gremial de empleados públicos que, desde entonces, coordina acciones conjuntas, y que mantiene reuniones constantes para analizar el avance de la situación.

Como primer aludido, el SEP viene realizando movilizaciones acompañado por los cuerpos orgánicos del resto de los gremios estatales, consciente de que debe sostener una resistencia firme hasta que concluya el receso, a la espera de fortalecerse cuando todos los planteles estatales se encuentren prestando servicios en sus lugares de trabajo.

Por eso coordina asambleas en los hospitales públicos, que ayer complementó con otra en el Centro Cívico, en un “plan de lucha” que tendrá continuidad en los próximos días.

Hoy concentrará a sus cuerpos orgánicos en la sede de Corro 269 y desde ahí definirán el itinerario de una movilización que repetirá mañana. En ambos casos, tendrá el acompañamiento del resto de los sindicatos públicos, aunque la movilización del jueves sería la más contundente por concentrar, además, cuerpos orgánicos del interior de la provincia.

Ayer, lejos de inhibirse, Llaryora recogió el guante. Durante la presentación del Programa de Fortalecimiento Hospitalario lanzado por el Gobierno Provincial, el gobernador reclamó a los directores de los 44 hospitales provinciales ejercer el liderazgo que les corresponde.

“Hay que empezar a hablar de que ustedes lideren en cada uno de sus hospitales. No basta con que el liderazgo lo ejerzamos nosotros, o el secretario, o el ministro. No. Ustedes tiene que liderar. Porque esto que digo yo lo entendemos todos. Hoy estamos pagando mejores salarios, en algunos casos, que los privados… Hoy estar en el hospital no es una ganga, no es de buena onda. Es un esfuerzo tremendo el que estamos haciendo. Muchos de ustedes dirigen hospitales nuevos, que no tienen nada que envidiarle a los del resto del mundo. De última tecnología. Para que después nos digan ‘no anda el aire’ y nos paren la operación. Pero estamos locos… No vienen las enfermeras… El médico atiende a 7, 8 o 10… Se acabó. Porque no le debemos nada a nadie. Porque podemos mirarlos a los ojos y decirles que estamos haciendo un esfuerzo tremendo”, apuntó disgustado Llaryora.

Tras el acto, ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, habló sobre la evaluación que se hará a los trabajadores del sistema sanitario, y en el mismo sentido que el gobernador, destacó que los agentes del sistema sanitario deben someterse a ser evaluados por su desempeño “que está expreso en la historia clínica”, y qué, a partir de ese análisis, la Provincia tiene la capacidad de discernir si “(el agente) tiene que seguir o no trabajando en las mismas condiciones”.

Junto al conflicto el aumento de los aportes, los contratos y la paritaria, la Provincia y el SEP se enfrentan en otro duelo, dialéctico, que sirve para enmarcar los hechos: establecer si, como afirma el sindicato, lo que busca implementar la Provincia es un “ajuste” o, por el contrario, se trata de una “eficientización” del sistema de Salud y, como apunta el Centro Cívico, el sindicato esconde detrás de la acusación de “ajuste” la defensa de agentes de “baja productividad” que lastran la prestación del servicio.