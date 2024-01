Por Gabriel Silva

El cordobesismo en el Congreso, agrupado en Diputados entre los peronistas que integran el bloque de Miguel Pichetto, y los radicales de la bancada que conduce Rodrigo de Loredo, se encaminaban anoche a un acuerdo con el oficialismo para llevar al recinto la ley ómnibus el jueves de la semana próxima. Un día después del paro convocado por la CGT y como una señal que pidieron los dialoguistas para no imprimirle aún más tensión a un enero cargado.

Lo que se descartó por completo ayer es que el paquete de leyes que envió el presidente Javier Milei se debata el sábado. Foto que, creen algunos parlamentarios cordobeses, buscaba con intencionalidad el primer mandatario nacional.

En tanto, ayer hubo una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y en principio hubo avances para que se obtenga dictamen el lunes y se discuta el proyecto en busca de la media sanción el jueves 25 de este mes. Dictamen que, por otra parte, se descarta de plano que sea uno solo y crece la posibilidad de varias alternativas: uno de los libertarios, otra chance es uno del oficialismo junto al ala dura del PRO, y la que sigue en pie desde hace un par de días es que salga uno con la firma de diputados radicales y aquellos que conviven en el bloque Hacemos Coalición Federal.

De acuerdo con lo que reconoció un radical ayer a Alfil se sostiene la chance de uniformidad entre los radicales y los peronistas de Schiaretti y Llaryora en el rechazo al aumento a las retenciones, la derogación de la fórmula jubilatoria y la delegación de facultades al Ejecutivo. “A groso modo eso es lo más sensible, pero es tan largo el dictamen que lo vamos a seguir discutiendo. Todo está trabajado, algunos llevan el dictamen de las malas y en paralelo se anota lo que se puede negociar. Es como si nos fuéramos manejando entre dos mundos. Todo depende de lo que haga o diga Milei cuando se baje del avión al regreso de Davos” dijo un integrante del bloque Hacemos Coalición Federal y agregó: “le estamos haciendo llegar al Gobierno, a través de varios interlocutores, cuál es el ‘pasa o no pasa’ y en qué estamos de acuerdo los 70 diputados que no somos del PRO ni de La Libertad Avanza (LLA)”.

También coinciden ambas bancadas con la intencionalidad en la foto que pretendía mostrar Milei con el Congreso sesionando un sábado. “No hay ninguna posibilidad, no podemos estar corriendo detrás de él todo el tiempo. Una cosa es cómo ve la política él y otra muy distinta es lo que analizan sus diputados o ministros”, dijeron sobre esto del radicalismo.

Con lo cual, se cae de manera definitiva la chance de sesionar el sábado. “Recomendamos que haya dictamen lunes o martes y se sesione el jueves, después del paro de la CGT”, señaló un diputado y una parlamentaria del radicalismo coincidió con la postura. Es más, prácticamente la confirmó anoche al cierre de esta edición: “dictamen el lunes y sesión el jueves. No nos van a correr con el apuro de ellos”, sostuvo.

Este aspecto también desnudó mucho amateurismo, según entienden los diputados del consenso a este diario. “No se puede programar el vuelo de algunas provincias que no tienen la cantidad de salidas que tenemos en Córdoba. Hay cosas de la logística que no entienden y son muy cerrados cuando uno se lo hace ver”, dijo un experimentado parlamentario.

La rosca legislativa

Hay heridas que no cicatrizaron entre los legisladores después de lo que consideraron un destrato de Milei. A raíz de esto, hay muchos parlamentarios de distintos bloques que no quieren votar un mismo dictamen con los libertarios, por lo que se abre el escenario para un dictamen con disidencias parciales o dos dictámenes con todos los dialoguistas votando todo junto en general y en disidencia algunas cuestiones en particular.

Igual, es metodología. Porque son dictámenes de comisión en los que firman únicamente los que participan de las mismas, con lo cual, se pueden despegar algunos y firmar otros.

Algo de lo que se habla en el heterogéneo bloque de Hacemos Coalición Federal y que el radicalismo sabe. A tal punto en la UCR reconocen el minuto a minuto del nuevo armado que miran con cierta distancia qué puede ocurrir con “los nuevos” en el recinto. “Está pegado con cinta ese bloque. Entiendo la maniobra por el tema de las comisiones, pero se sabe que no piensan en igual en muchos aspectos. Y hay muchos caciques, tanto adentro como afuera”, sostuvo una fuente del radicalismo a este diario.

La UCR pone el foco en la pluralidad, no sólo del conjunto del bloque, sino también del PJ cordobés en particular. “Están los que responden a (Juan) Schiaretti, los que reportan a (Martín) Llaryora, Natalia (De la Sota) que en plena tensión de la Provincia con los estatales se reúne con la vieja cúpula de la Uepc. Pero también con la cultura como lo hizo Martín… no sé, son raros. (Juan) Brügge que tiene cintura legislativa, (Alejandra) Torres que tiene al marido (Osvaldo Giordano, titular de Anses) siendo parte de éste Gobierno nacional”, graficaron desde la UCR a este diario.

Con este clima, la ley ómnibus no termina de enderezar el rumbo en el Congreso.