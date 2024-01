Por Jackie Bini

La prensa nacional y el público masivo supo de Silvia Lallana tras su paso consagratorio por el festival de Cosquín, hace más de tres décadas. ¿Qué significa para la intérprete, entonces, regresar a este encuentro? “Todo, todo porque fue el inicio, digamos, a raíz de que me presenté en el pre-Cosquín y que fui ganando las distintas instancias hasta llegar a ser ganadora en el rubro vocal femenino, y ahí inmediatamente de haber sido nombrada Revelación de Cosquín, fue un mojón para que me lanzara de lleno a esto como profesión, como cantante, y de ahí en más toda mi carrera, que no paró desde que empecé en esa oportunidad en el año 90 en Cosquín. Así que bueno, Cosquín ha sido una puerta de entrada a lo profesional, fundamental para mi vida.”

Aprovecha Silvia para adelantarnos la producción que llevará a escena para su esperada presentación festivalera: “Lo que tengo preparado para este año en el festival, aparte de haber sido jurado, esa enorme responsabilidad difícil y hermosa, a su vez, tarea de escuchar lo nuevo que se presenta de todo el país… Además de jurado en el Pre-Cosquín Nacional estaré cantando la noche del lunes 22, y ahí presento una propuesta que vengo desarrollando que es la de mostrar a mujeres autoras de ayer y de hoy. Voy a presentar tres obras de artistas nuestras ya establecidas, como Marian Pellegrino, como Clara Cantore, como Paola Bernal, y dos obras de artistas consagradas y con una trayectoria importante en nuestra música, como es el caso de Eladia Blázquez y Teresa Parodi. Los músicos que me acompañan en la propuesta, con dirección, arreglos y guitarra eléctrica de Marian Pellegrino, Esteban Gutiérrez en la percusión, el piano de Sebastián Tello, y el bajo de Maxi Bressanini. Y voces también, ¿no?. Tanto Seba como Marian, como yo, y la voy a invitar a cantar al escenario a Paola Bernal en su tema, ya me dijo que sí, así que esa es la propuesta para este año en Cosquín.”

Un aspecto que muchos festivales han considerado, a raíz de la aprobación de la llamada “ley de cupo”, es la presencia femenina en los escenarios. Al respecto, Lallana comenta: ”La participación de las mujeres en los festivales, si bien se ha abierto mucho el camino y hay más convocatoria, pero bueno, todavía no hay lo que tendría que haber de acuerdo a lo que uno escucha. Hay muchas mujeres talentosas que deberían estar arriba del escenario de Cosquín, o sea, todavía hay camino para desandar, y no solamente en el escenario, sino en todos los otros puestos, desde las programaciones de los festivales hasta técnicas de sonido y todos los otros rubros que también hay mujeres capacitadas para desarrollarlo. Desde que yo empecé en el año 90 a esta parte se ha abierto mucho, obviamente, la participación, pero todavía falta mucho, todavía falta mucho porque hay mucha gente, mujeres capaces para estar trabajando en esas tareas aledañas al escenario también.” En cuanto al número de artistas locales en los festivales, la cantante reflexiona:“Sí, hace falta que den más lugar a los cordobeses no solamente en los festivales provinciales, los de nuestra provincia, sino a nivel nacional, porque hay mucha gente muy talentosa que debería estar ocupando esos lugares, así que ojalá que se abra ese circuito para los cordobeses.”

Principio de un nuevo año, tiempo de balances y planificación de proyectos. Estos son los de Silvia: “El año pasado la verdad que ha sido intenso en muchos sentidos. Estuve en la Cumbre Mundial de Tango en Zárate, participé en el Festival de la Falda, en el Festival de Tango como jurado y actuando ahí una noche en homenaje a Eladia Blázquez. Después estuvimos nominados a los premios Martín Fierro con el programa Lo que se nos Canta y bueno, la continuidad del programa. Seguimos grabando capítulos y estamos en la grilla de Canal 10 y en Canal U. Después, la presentación mía en el Teatro Real de Un Canto al Legado, un homenaje a María Elena Walsh y a Eladia Blázquez. Y el homenaje a Hamlet Lima Quintana que hicimos en Radio Nacional. Así que eso con respecto a lo profesional y en lo personal, nació mi segunda nieta, Gala, eso es un balance, el más importante. En cuanto a proyectos del 2024 ahí estoy, armándome, porque una de las cosas difíciles que me ocurrieron el año pasado fue el fallecimiento de mi papá en octubre así que eso me descolocó un poco. En lo inmediato, ahora estoy enfocada en lo de Cosquín, en lo que fue mi tarea como jurado y en la presentación para el festival, ensayando para eso y la idea es de ahí en más seguir con presentaciones junto con Sebastián Tello y Esteban Gutiérrez fundamentalmente, que es con la dupla que vamos recorriendo los distintos lugares. Está previsto también que el homenaje a Hamlet Lima Quintana se desarrolle de nuevo ya sea en el Teatro Comedia o en otros lugares, así que por ahora va eso.”

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín abre el fuego de sus nueve lunas el próximo sábado a las 22 y se extenderá hasta el domingo 28. Habrá grandes presencias, nuevas figuras, regresos y homenajes en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina. La Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortazar, el Encuentro de Poetas con la gente, muestras, talleres, fogones y peñas son algunas de las variadas propuestas para disfrutar una nueva edición, la número 64, de la festividad mayor del canto popular argentino. Como invita desde su tradicional Himno: “Vengan a ver el milagro, Cosquín empieza a cantar”.