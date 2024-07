Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Palito del profe al discípulo

El periodista conversaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre algunas de las situaciones que se dieron durante la sesión ordinaria del jueves pasado.

Periodista: ¿Podría confirmarme que el Concejo arrancó oficialmente con su actividad? Digo, porque empezaron los cruces. Vi a Leticia Paulizzi criticando que el oficialismo se tardó mucho tiempo en formar las comisiones.

Informante: ¡Sí! No hay dudas. Venía floja la cuestión, pero hoy arrancaron como dice usted. Pero ese no fue el único momento picante…

P: ¿Cuál? Me lo perdí capaz.

I: Sucedió cuando Gabriel Abrile propuso a Gastón Valentinuzzi como prosecretario. Antes de que aprueben el proyecto y se hiciera la jura, tomaron la palabra algunos ediles. Uno de ellos fue Guillermo Natali, que no se limitó a felicitar, sino que aprovechó para tirarle un palito a la Muni.

P: ¿A quién le tiró?

I: Sin mencionarlo, lo criticó a Gastón Maldonado (secretario de Prevención y Convivencia) recordando unas declaraciones que hizo la semana pasada, cuando anunciaron que se iba a eliminar al director por la oposición en el Ente de Prevención. Es decir, no le alcanzó con eliminar el ex Edecom, sino que Maldonado acusó que ese cargo era ocioso. ¿Quién fue director opositor? Valentinuzzi.

P: ¡Apa! Lo entiendo. Cuénteme más.

I: No hay mucho, solo que Natali aseguró que Valentinuzzi no era ningún ñoqui. El profe le soltó la mano a su discípulo (Maldonado).

P: ¿Está todo mal entre ellos?

I: No creo. Me parece que entienden bien el tema de la política y sus dinámicas. Son chicanas y palitos, tal vez un poquito de buscar cámara. Al fin de cuentas, después se juntan a tomar un café y se matan de la risa. Es más, creo que Maldonado también es bastante amigo de Valentinuzzi de sus tiempos en el Ente. Más allá del palito de Natali, me parece que hay fair play acá.









Fuera cucha

El informante compartía con el periodista un material que empezó a ser viralizado en algunos grupos proteccionistas de la ciudad.

Informante: ¿Se enteró del revuelo que está generando un video compartido por las agrupaciones protectoras de animales?

Periodista: No, pero por suerte lo tengo a usted para que me cuente (risas).

I: Resulta que es un video filmado por vecinos de la zona de la Plaza Emili Jautz, la conocida como placita Cabrera. La cuestión es que allí, desde hace tiempo, conviven unos perritos comunitarios, conocidos por todo el barrio. Los vecinos les construyeron una casucha muy precaria donde se cubren del frío y a veces les llevan comida. El problema con esto es que hay vecinos que se quejan y ahí empezó el lío.

P: ¿Por qué?

I: Al mediodía (de ayer) apareció un móvil de la Guardia Local. Bajaron dos agentes y se llevaron la casita. Los empezaron a filmar y sacar fotos, pero no dijeron una palabra de por qué hacían eso. Imagínese cómo se pusieron las proteccionistas.

P: Me imagino. No son fáciles de tratar.

I: Esté atento por si aparecen con alguna movida mediática por eso. Los perritos usaban la casita para pelear contra el frío, son comunitarios como los que hay en otros puntos de la ciudad y nunca molestan a nadie. Si la sacaron porque quedaba feo, se están buscando un problema. En Buenos Aires, Jorge Macri persigue a las personas en situación de calle porque le arruinan el paisaje, pero esperemos que acá no sigan ese camino con los perros.