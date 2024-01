Enroque Corto

El SEP sostiene la presión

El informante gremial envió al periodista algunas de las postales del último reclamo del SEP.

Periodista: Mucha gente se ve…

Informante Gremial: Se lo dije… fue una muy buena movilización, desde al sindicato hasta el Centro Cívico, y una concentración importante.

P.: ¿Se sumaron los cuerpos orgánicos del interior?

I.G.: No sólo eso, contamos además con el respaldo del resto de los sindicatos públicos, con quienes venimos coordinando acciones desde que el oficialismo envió a la Legislatura el proyecto para aumentar los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross.

P.: Y ahora, ¿cómo sigue?

I.G.: Hay que mantener la calma y saber que estamos frente a un conflicto que va para largo. Todavía no recibimos el llamado para empezar a discutir la paritaria, seguimos recibiendo noticias de compañeros cuyos contratos no fueron renovados en distintas áreas, y sabemos que la presión se va a sentir más después de que se termine el receso y terminen las vacaciones. Si llegamos a esa instancia, hacer causa común con la Uepc nos puede dar mejores perspectivas.

Vecinos quieren la estatua de nuevo

La remoción de la escultura del ex presidente Néstor Kirchner en la localidad de Anisacate sigue generando repercusiones.

Informante: La decisión de la intendenta Natalia Contini de reemplazar esa figura por la de René Favaloro sigue dando que hablar.

Periodista: Cuente …

I.: Tras el traslado de la estatua de Kirchner, un grupo de vecinos y militantes afines al espacio del Frente de Todos se reunió para protestar y algo más, porque no quedó allí la cosa.

P.: ¿Qué pasó?

I.: Ese grupo de personas está juntando firmas para solicitar formalmente la reinstauración de la figura del ex presidente en el mismo lugar donde estaba. Expresaron un “enérgico repudio al acto vandálico, fundado en la intolerancia, el desprecio por el patrimonio artístico, la historia y las instituciones cometido por la intendenta Natalia Contini y el Concejo Deliberante de Anisacate”. Como verá, la novela sigue…

El cruce en Instagram entre Torres y Kyshakevych

La tarde venía tranquila, apacible. Hasta que, el informante del peronismo detuvo la marcha de su vehículo para llamar al periodista.

Informante Peronista: Disculpe que lo llame. Pero usted que está en Instagram, ¿vio lo de (Alejandra) Torres y (Tania) Kyshakevych?

Periodista: No. Sigo a ambas en la red social, pero no lo vi.

IP: Resulta que la oriunda del norte lanzó ‘la mujer le pide a su marido en las redes sociales que cumpla con los fondos de la Caja. ¡Raro, no! Digo, la diputada podría decirle a su marido (Osvaldo) Giordano, director de Anses que cumpla. O si no, puede cumplir llamarse a silencio. Porque opiniones tribuneras sobran, lo que faltan son acciones que solucionen problemas’, dijo.

P: Ah, tranqui.

IP: Hubo respuesta. (Alejandra) Torres largó ‘Tania, si tenés alguna duda o sugerencia, las puertas están abiertas y disponibles para conversar sobre estos temas. A mí no me eligió mi marido para ser legisladora nacional, me eligieron los cordobeses para cumplir con la obligación de representar al pueblo. Por lo tanto, yo cumplo con mis obligaciones. Y una última observación, atrasa un montón seguir perpetrando estos discursos de menospreciar el rol de la mujer’.

P: Picante…

IP: Muy.

Carrió, antes que H. Maqueda, renunció en la CC-ARI

Un memorioso dirigente de la Coalición Cívica-ARI salió en defensa de Gregorio Hernández Maqueda, quien renunciara días atrás al cargo de tesorero de la Junta Nacional.

Periodista: Una jugada fuerte…

Dirigente CC-ARI: Lo hizo por lo que usted ya sabe. La CC-ARI en Córdoba es una fuerte opositora a Martín Llaryora, e incluso Hernández Maqueda fue el primero en advertir sobre las características del gobernador.

P.: Claro, y lo desacomoda el acuerdo de la CC-ARI nacional con el llaryorismo en la Cámara de Diputados.

D.CC-ARI: Sí. Ahora, le digo que la dirigencia nacional del partido no puede enojarse por lo que hizo.

P.: Quizás un poco, ¿no? Mire que renunciar a la Junta Nacional…

D.CC-ARI: Le recuerdo que en 2007, la mismísima Elisa Carrió renunció a la Junta Nacional del partido que ella fundara, así que ya hay un antecedente bastante poderoso. ¿No lo cree?