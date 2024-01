CGT-RC administra fuerzas entre el paro y la campaña municipal

Por Gabriel Marclé

El comienzo del 2024 fue de muchísima actividad para el sindicalismo, también en Río Cuarto. Es que la delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) no solo se puso en pie de guerra por las acciones de la central a nivel nacional, sino que además llevó a cabo un proceso de normalización que concluyó con la conformación de un triunvirato para que conduzca a las bases obreras. Hoy, la central se organiza rumbo al paro del 24 de enero, donde se esperan que se crucen consignas vinculadas al problema global, además de mensajes direccionados hacia cuestiones locales.

En ese marco, el triple comando de Ricardo Tosto (Obras Sanitarias), Ariel Peralta (Panaderos) y Julio Chávez (Luz y Fuerzo) -junto al “alterno” Sergio Bravo de Camioneros- ya participan activamente de la vida política de la ciudad, ya sea acompañando a estatales por los cesanteos de Provincia o ratificando su adhesión y movilización por el paro. Sin embargo, comienzan a verse vistazos de la influencia que también tendrán en el tablero local, como actores importantes en la campaña del peronismo que buscará retener la Municipalidad.

El Partido Justicialista avanza en la elección del candidato que los representará en las urnas riocuartenses y esto hecho caló profundo en el rearmado de la CGT. Es sabido que una parte de la dirigencia sindical tensionó para provocar un cambio de era que podía tener efecto inmediato en la organización alrededor de un dirigente en concreto en la danza de nombres peronista. Más precisamente, una candidata: Adriana Nazario.

Días después del acto que oficializó el triunvirato, fue la ex diputada quien se encargó de vincular el hecho con su candidatura. Es que Ricardo Tosto, uno de los más fuertes del triunvirato, forma parte de su equipo de campaña. “Felicitaciones a la nueva conducción de la CGT Río Cuarto, En especial a Ricardo Tosto, un dirigente joven con un enorme compromiso con la defensa de los trabajadores y sus derechos, un compañero con el que compartimos tantos proyectos”, escribió Nazario en sus redes, quien sugirió que su proyecto de Gobierno pondrá a los gremios como “actores centrales para promover la capacitación en oficios, valores y habilidades para la realización personal y colectiva”.

Lo llamativo, más allá del mensaje, es que se trató del único mensaje de la dirigencia política involucrada en el proceso electoral que se viene. Ni Juan Manuel Llamosas ni Guillermo De Rivas (su “favorito” en la carrera) salieron a felicitar a la nueva conducción, más allá de la notoria influencia de la cúpula mayo del PJ municipal en lo que fueron los cambios a último minuto del plantel: el ingreso de Chávez se leyó como parte de “la mano” del Mójica en la CGT. Pese a esto, el gesto más contundente de la nueva conducción surgió lejos de la Municipalidad.

En la rosca también se metieron las declaraciones de Fabio Oviedo (Sindicato de la Carne), adjunto de la CGT y secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas en la ciudad. En dialogo con el medio digital Gestión Gremial, el sindicalista reclamó representación del sector en el armado del próximo proyecto oficialista que compita por el Gobierno de Río Cuarto.

Aunque afirmó que su sector no está alineado “con ningún político de turno”, reveló estar a la espera de ser convocados por alguno de los proyectos en carrera. “Si no, nos verán en la vereda de enfrente”, advirtió Oviedo, quien representa a las 62-O como uno de los espacios sindicales que mayores cuestionamientos tuvo contra la gestión Llamosas. De hecho, entre 2022 y 2023 acompañaron medidas de fuerzas contra la gestión municipal e insistieron con pedidos para ser recibidos por el intendente, hecho que nunca se concretó. Desde la plana central del PJ que comanda Juan Manuel Llamosas afirman que su trato es con la CGT “en su conjunto” y no con expresiones como las 62-O, respuesta que no caería bien entre los dirigentes de esta agrupación, quienes más cerca se han posicionado de Ricardo Tosto como cabecilla. Más allá de la importancia que le den los estrategas del llamosismo, el mensaje de Oviedo fue claro: o Llamosas los convoca para jugar juntos o se irán con otro candidato que no sea De Rivas. Chispazos de los que todavía no se ha visto todo.