Enroque Corto en Río Cuarto

Gestos que valen (y también molestan)

El periodista recibía el mensaje de un informante del Partido Justicialista local, quien le comentaba sobre las reacciones generadas por la última visita del gobernador Martín Llaryora a la ciudad el pasado miércoles.

Informante: ¿Qué me dice del gobernador? ¿Alcanzó a verlo?

Periodista: Lo seguí por redes. Vi que estuvo en la Rural hablando contra las retenciones, pero antes recorrió las obras del Parque Sur con (Juan Manuel) Llamosas.

I: Con Llamosas y con…

P: Guillermo De Rivas. Es verdad.

I: Volvieron las fotos sugerentes. Cada vez que pueden, lo meten a De Rivas en la foto con el gobernador.

P: Es lo que se ve. Pero tampoco es que Llaryora no tiene nada que ver con esas señales. Si no quisiera que se le pegara nadie con intenciones de ser candidato, no se pondría para la foto.

I: Claro. Aparte, se sabe que el gobernador le va a dar una mano para levantar al candidato por el que apueste Llamosas. Ahora, si no dan los números…

P: ¿Qué va a pasar?

I: Le va a soltar la mano cuando aparezca el candidato que realmente mida bien. Se sabe, es orgánico. El tema es que el gobernador se arriesga, porque estos gestos caen bien con los de Llamosas, pero muy mal en otros lados…

P: ¿Cómo cuáles?

I: La Militante, de Adriana Nazario. Este favoritismo por ahí se entiende como una desventaja para la dirigente y sus ganas de llegar. No digo que sea juego sucio, pero evidentemente De Rivas cuenta con otras ventajas. No se junta Nazario y Llaryora. Nunca.

P: ¿Y eso es determinante?

I: Hoy por hoy, sí. ¿Mañana? No sabemos. Como le dije, el precandidato que mejor mida será el que compita en las urnas. Si es Nazario, De Rivas o cualquier otro, el gobernador va a trabajar con ellos. Porque lo importante es volver a ganar Río Cuarto.







El sugerente IG de Abrile-Tesio

El dirigente radical llegaba al periodista con un descubrimiento en redes sociales.

Informante: ¿Escuchar hablar de “Río Cuarto Grande”?

Periodista: La verdad que no. Me suena a nombre de espacio político…

I: ¡Eso! Le pegó. Aparentemente es de un espacio que hasta hace unos días estaba en conformación. Lo descubrí por Instagram y ¿a que no sabe quiénes aparecen?

P: ¿Quiénes?

I: La foto de perfil de la página es un collage entre Yvon Tesio y Gabriel Abrile (risas).

P: ¿Y de cuándo es esa página?

I: Las publicaciones datan de hace una semana, pero escuché por ahí que Abrile va a volver con los radicales para hacer campaña con Parodi.

P: Claro. Es lo que se cuenta. Por eso, me llama la atención el timing. ¿Y qué tienen publicado?

I: Videos de Tesio en campaña y un anuncio de cuando se lanzó como candidato a intendente por PAIS, por lo que me hace pensar que viene más del lado suyo. La página tiene menos de 100 seguidores y no está cuidada…a ver si me entiende.

P: ¿A qué se refiere?

I: Y…pareciera muy “fan made”, hecha por alguien que está con tiempo para hacerla. No me parece que tenga el aval de Abrile para que pongan su foto. Claro, está la otra opción…es una página armada por los enemigos.

P: ¿De quién?

I: De Tesio y Abrile. Para confundir. Hay gente que quiere hacer daño o confundir a la gente. Claro que, para hacerlo, tenés que tener una página de muchos seguidores. Con esto, no hacen ni cosquillas. Pero le juro que me llamó la atención. Apostemos, ¿cuánto tardan en cerrar la página? Yo digo que en días…