UNC: 24 de enero y lo que sigue

Por Francisco López Giorcelli

Durante el día miércoles pasado se llevó a cabo un acto plenario en la sede de la CGT Córdoba ubicada en Av. Vélez Sarsfield con la finalidad de organizar lo que será la primer gran movilización en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional a través del DNU y la Ley Ómnibus. Desde los distintos sectores representados en el plenario entienden que estas medidas van en contra de “los intereses nacionales y de los derechos conquistados por los y las trabajadoras durante los últimos 100 años” dijeron desde la organización del evento.

En este sentido la transversalidad que implican estos dos paquetes de medidas y transformaciones que quiere imponer Javier Milei se refleja en las respuestas que dan los gremios, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, trabajadores independientes, asociaciones civiles entre tantas otras que deciden acompañar y sumarse a la movilización nacional. Claramente es una respuesta transversal a medidas transversales.

Si bien la Universidad Nacional de Córdoba como institución aún no se ha pronunciado ni en materia presupuestaria, que afecta a su funcionamiento, ni en materia de investigación y venta de empresas como los SRT, desde hace un tiempo que deciden desde el oficialismo universitario posicionarse políticamente a través de los comunicados que puede sacar el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) del cual forma parte.

Esto le sirve para “cumplir” en ese aspecto aunque en algún momento tendrán que decir que piensan del recorte presupuestario ya que será insostenible la situación salarial y estructural en caso de que no haya una actualización del dinero que reciben para el normal funcionamiento de la Universidad. Sería raro que Boretto prefiera el conflicto antes del diálogo sobretodo por su responsabilidad institucional más allá de ser un referente radical.

Pero retomando la reunión de cara al 24 de enero, se hicieron presentes distintos representantes gremiales de docentes y no docentes. Esto puede dar un panorama de lo complejo de las transformaciones que el ejecutivo nacional quiere llevar a cabo, de todas formas esto sigue una misma línea narrativa que se empezó a ver una vez definido quienes competirán en el balotaje que finalmente dio ganador a Milei.

Entonces, llegar a enero con un paro y movilización de la CGT y que haya sectores de la Universidad que adhieran y se sumen a la organización de la misma demuestra que tras bambalinas puede existir, aunque sea mínimamente, una coordinación de acciones entre sectores de la Universidad como hace tiempo se resalta desde este diario.

De todas formas se pudo ver que faltó más participación del claustro estudiantil y esto puede ser por que las agrupaciones estudiantiles de la Universidad tienen su participación en partidos tradicionales o nuevos que son parte de la vida política por fuera de la UNC, por lo que pudo ser una cuestión de criterios y, por otro lado, seguramente exista una resistencia a la movilización por parte de, por ejemplo, sectores del radicalismo que difícilmente acompañen el 24 de enero.

Mientras esto sucedía el gremio de docentes universitarios, ADIUC, se reunía en plenario de afiliados y afiliadas para definir una postura única de cara al 24E. Pero no fue el único motivo por el cual fue convocada dicho plenario ya que también empezaron a trabajar sobre el inicio del ciclo lectivo 2024 que parece ser tan frágil como el presupuesto destinado a la Universidad este año.

En otros momentos ya se habían pronunciado en favor de la defensa de la educación pública junto a Boretto, militantes de Franja Morada, el kirchnerismo y representantes no docentes que entre todos se sumaron, en su momento, al pedido de no desfinanciar lo que se entiende como el motor científico y productivo del país como son las Universidades Públicas.

De todas formas el panorama parece muy atomizado hasta ahora y el primer lugar de encuentro fue la sede de la CGT lo que puede abrir algunas preguntas como ¿Se podrá lograr esa unidad dentro de la Universidad? Las distintas posturas que tienen dentro de la UNC ¿tendrán un punto en común? y en caso de que así sea, ese eje en común que articule ¿será el salario, el desfinanciamiento educativo, la defensa del CONICET y los SRT lo que motive la unidad?

Sin muchas definiciones seguramente en el futuro próximo se vean más movimientos interclaustros para poder articular distintas acciones que visibilicen el conflicto y las problemáticas que parecen estar a la vuelta de la esquina. Sería interesante ver si docentes, no docentes y estudiantes finalmente llegan a tener un punto de encuentro ya sea en el conflicto presupuestario, salarial o ambas.

En lo puramente estudiantil es probable que la FUC tenga un papel fundamental ya que desde la Federación Universitaria Argentina ya existe una posición de rechazo a extender el presupuesto 2023. Ambos gremios son conducidos por la misma agrupación radical lo que no sería raro que finalmente se vean, no sin estar incómodos, en una posición más ofensiva hacia el ejecutivo. No parece ser rentable dejar pasar el ajuste por cuestiones ideológicas.

Esta necesidad seguramente también surja en otras agrupaciones que tienen la responsabilidad de conducir los gremios estudiantiles de cada facultad. Esto presenta cierta complejidad por la diversidad de estudiantes que se encuentran en cada facultad, pero si la universidad tiene que estar por encima de la ideología es entendible que cuando las clases se vean afectadas por la falta de presupuesto haya una respuesta conjunta. Esto no sucede por arte de magia lo que implica construir un camino que guíe y contenga el conflicto.

Sin dudas es muy temprano para poder sacar conclusiones o establecer definiciones pero al ritmo que vienen sucediéndose las cosas es posible que más temprano que tarde se empiecen a despejar algunas equis para poder aunar criterios que permitan ir a buscar lo que a la Universidad le corresponde, después de todo sin Universidad no tendría sentido organizarse para defenderla.