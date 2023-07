Indiferencia forzada por Belgrano, negación manifiesta por Talleres y entusiasmo contenido por Instituto. Con esos sentimientos encontrados pueden definirse el semblante de los equipos cordobeses en AFA luego de la Asamblea Extraordinaria donde por unanimidad, los clubes resolvieron anular un descenso y en vez de tres caídas a la Primera Nacional, solo habrá dos. De un plumazo. Claro todo esto va de la mano con el tradicional ventajista gen argentino, con el torneo en marcha y de manera improvisada, ante la atenta supervisión (y aprobación) del titular del ente madre del fútbol argentino, Claudio Tapia. ¿Vergonzoso o resolutivo? ¿Optimizador o político? Más allá de los adjetivos, otra vez el “Chiqui” termina cediendo o mejor dicho, avalando un nuevo cambio de reglamento con más de 21° fechas disputadas, que deja un saldo una falta de seriedad aunque no parece tener mayores consecuencias en imagen a esta AFA ya desgastada. Directamente, “una mancha más al tigre” y todo sigue, o mejor dicho como planteaba el dogma del líder anterior Julio Humberto Grondona, “todo pasa”.

De todas maneras, hubo un supuesto marco institucional con una reunión en AFA, votación y homologación. Y cada equipo cordobés cumplió con su parte, sobre todo Talleres, que lejos de la demagogia hizo saber su postura contrario, incluso de manera elíptica, ya que no se presentó al escrutinio final. Mientras tanto por Córdoba hay beneficiarios y en Alta Córdoba hacen un grito en silencio, festejo medido, pero con alivio sobre todas las cosas.

Levantando las manos



Tapia esperó inteligentemente que pasara la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Argentina campeona del mundo en su gira por China y Asia para avanzar con este pedido de algunos equipos grandes comprometidos con el descenso. Antes de inicio de temporada, el reglamento contemplaba tres pérdidas de categorías, dos por promedios y una por la tabla anual, criterio que busca imponerse en un futuro, con la consigna de bajar de 28 equipos la máxima categoría a 27, aunque para el año próximo, el formato se mantendrá inalterable. Claro, hay varios clubes históricos como Vélez, Independiente y Huracán en la zona sensible, por lo que era necesario algún cambio para resguardar los intereses de estos aliados (y cómplices) en la estructura general. El visto bueno de FIFA es apenas una excusa para seguir con un torneo grande y con clima agradable pero a instancias de una muy floja seguridad jurídica, por decirlo de algún modo.

De la reunión participaron como oradores a Víctor Blanco, titular de Racing Club, y Tapia fundamentalmente. Vale aclarar que tanto Instituto como Belgrano no participaron por ser parte involucrada y recién ascendidos, pero internamente nunca mostraron oposición a esta posibilidad de dejar sin efecto un descenso.

45 de los 46 asambleístas levantaron la mano, y el “disidente” directamente no asistió: Talleres.

Dentro de los votantes, figuraban por ejemplo algunos equipos de la Primera Nacional como Estudiantes de Río Cuarto, con su presidente Alicio Dagatti, quien nunca ocultó su satisfacción con la chance de anular un descenso.

Pero más allá de eso, al momento de levantar la mano, todo duró 10 segundos, con aprobación unánime y cosa juzgada.

Instituto feliz. A decir verdad, de los cordobeses es el más comprometido con su permanencia, y gracias a esta nueva legislación espontánea, esquiva el descenso por escasos coeficientes, aunque de todas maneras no es una victoria para celebrar en voz alta ya que deberá ahora justificar su condición en cancha también. Su presidente Juan Manuel Cavagliatto fue cauto una vez conocida la resolución, argumentando que “se hizo por el bien del fútbol argentino, para que sea más atractiva la Copa de la Liga y porque fue voluntad de los clubes”. Y con buen tino fue oportuno en contestar que “todos los que suelen criticar estas movidas, a la hora de votar todos levantan la mano”, algo que puede interpretarse con ambigüedad, en medio de una AFA con recompensas y castigos por decir de algún modo.

Asimismo, Cavagliatto tiene gran relación con Tapia y eso es inocultable. Figura una gigantografía del “Chiqui” en el vestuario local, hay diálogo permanente al punto que Instituto es nexo en todo sentido cuando hay necesidades de instalación de algún mensaje en Córdoba, además de compartir vínculos a partir del gremio de los camioneros. Por algo Cavagliatto fue invitado a la “Finalissima” por AFA en Londres en el duelo Argentina-Italia, algo que ningún otro equipo cordobés pudo construir a partir de las relaciones.

¿Belgrano? Se mostró atento pero no involucrado del todo, porque su situación en la tabla es óptima. Más allá de que esta nueva medida lo beneficia directamente, no mostró mayores síntomas de preocupación ni tampoco de disidencia, con su dirigente titular Luis Artime muy cauto en las declaraciones, disfrutando su gran momento en Primera, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana,

Y el que mandó todo un mensaje en AFA es Talleres. El asambleísta representante iba a ser Gerardo Moyano Cires, secretario general, llamado a ser sucesor del omnipotente dirigente Andrés Fassi, quien a pesar de estar anunciado, no asistió a la votación. El conjunto de barrio Jardín siempre se mostró reticente a los cambios espontáneos de reglamentos, incluso cuando estos lo beneficiaban, como pasó en 2020 con la pandemia y la abrupta finalización del torneo y los clasificados, a pesar de que con pocas fechas jugadas se hacía acreedor de un lugar en la Libertadores.

Guste o no, Talleres en eso es coherente y Fassi ha enfrentado siempre sin ningún tipo de maquillaje estos arreglos improvisados de AFA, incluso ganándose malestares y miradas contrarias. Fassi incluso supo reunirse con Tapia en reclamo de algunos arbitrajes y otras polémicas, pero más allá de estas miradas, actuó como siempre y siguiendo su línea política de pensamiento. Y el hecho de no ir a votar, sabiendo de la derrota contundente, eligieron como estrategia no ser parte del bochorno institucional.