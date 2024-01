Por Gabriel Marclé

El recambio “necesario”

En una charla informal con el dirigente peronista, el periodista se ponía al tanto de las discusiones vinculadas al armado de listas.

Dirigente: Los escucho a ustedes, los periodistas, preocupados por saber quién va a ser el candidato a intendente. Poco dicen de las listas de concejales, de los nombres que van a aparecer, del recambio que se viene. Yo que usted, le prestaría más atención a eso.

Periodista: ¿Lo dice por algo en especial?

D: Lo digo para que no lo tome por sorpresa. Tengo la idea de que se van a ver muchos rostros inesperados. El bloque peronista que se viene seguro tendrá el mix de siempre entre dirigentes de diferentes corrientes, pero ahora podrían aparecer incluso de otros partidos. ¿Se imagina un bloque PJ presidido por un radical?

P: ¿Tiene data sobre eso?

D: Es un comentario que escuché por ahí. La lista que salga va a ser producto de los acuerdos y hay muchos en desarrollo. Es decir, ya no tenés que hablar solo con los compañeros, sino también con todos los otros espacios que se van a acoplar. Se viene una lista de Hacemos Unidos por Río Cuarto y no será la misma de siempre. Es decir, no se imagine a un Guillermo Natali volviendo a presidir el bloque. Como buen llaryorista, no creo que le moleste pasarle el mando a un dirigente de otro espacio.

P: ¿Y para usted eso está bien?

D: No sé si bien o mal, pero estoy seguro de que el recambio es necesario. Si no, siempre son los mismos. Obviamente que quisiera ver un equipo totalmente peronista, pero también entiendo que hace falta más que lo que tenemos para seguir gobernando.







Inseguridad en agenda

El periodista recibía información vinculada a una reunión que tuvo lugar en el Concejo Deliberante.

Informante: Parece que hay movimiento en el Concejo. En plenas vacaciones, abrieron las puertas del bloque de Juntos por Río Cuarto para recibir a vecinos del barrio Industrial. ¡Andan con ganas de laburar los concejales! (risas).

Periodista: ¿Y por qué tema fue la reunión?

I: Los vecinos llegaron con unas doscientas firmas para que el Legislativo se ocupe de los problemas que tienen en materia inseguridad. Muchos robos y pocas medidas, es lo que dicen. Y bueno, a Gonzalo Parodi no le quedó otra que recibirlos.

P: ¿En calidad de presidente de bloque o como candidato a intendente?

I: Las dos, por supuesto. No sé en qué terminará el pedido, si en un proyecto o en alguna mención cuando arranquen las primeras reuniones legislativas. Lo que sí puedo suponer es que esta es la forma de empezar a marcarle el discurso a (Juan Manuel) Llamosas, que el 1º de febrero tiene que ir a inaugurar sesiones. Yo creo que no le va a quedar otra que hablar de este tema.

P: Me dicen que estaban preparando medidas fuertes para anunciar ese día.

I: Entonces Parodi se las ve venir. Quiere primerear.







“¡Viva el turismo libertario, carajo!”

El informante compartía con el periodista una pequeña historia de vacaciones.

Informante: ¿Conoce la gente del frente Magna Patria?

Periodista: Claro. Los libertarios extremos (risas). ¿Qué pasó ahora con ellos?

I: Recorriendo las redes me encontré con una publicación de su referente, Cecilia Peña, “La mujer del parlante” (risas).

P: ¡Ah! Sí, la conozco.

I: Parece que está de vacaciones en Villa El Chacay, disfrutando del río. “Viva el turismo libertario”, escribió la doña. El tema es que no sé si la imagen de esa localidad por estos días es la mejor forma de promocionar el turismo libertario. Se lo ve bastante vacío al río, como en gran parte de los destinos turísticos. Digo, si ese es el turismo libertario…vamos para atrás (risas).