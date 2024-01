Por Gabriel Marclé

Incomodidad en el Mójica

En el marco del paro y movilización del miércoles, el periodista dialogaba con un informante que se encontraba en las inmediaciones.

Periodista: ¿Qué me cuenta del paro? Mucha gente convocada en la Plaza de la Juventud.

Informante: Mucha, la verdad. No esperaba menos, pero la verdad que sorprendió el marco. Es mucha la crisis como para quedarse en las casas.

P: ¿Alguna perlita que me haya perdido?

I: Solo los ojos saltones y de incomodidad que noté en gente que está en la Municipalidad. Me parece que no se esperaban lo que se vio.

P: ¿A qué se refiere?

I: Creo que venían bastante bien con bajarle la espuma a los reclamos sindicales y hoy (por el miércoles) se encontraron con una imagen que no sé cuan bien parados los deja. No se dijo nada desde la CGT para tirarle algún palito a la Municipalidad, pero la foto de los sindicalistas copando el ingreso de la Municipalidad y colgando las banderas en la puerta del Palacio, eso es algo que no se ve hace mucho. Yo creo que algunos peronistas se lo tomaron medio como un apriete…

P: ¿Usted cree? Es cierto que la foto impresiona un poco.

I: El que no sabe nada de la marcha, ve eso y piensa que le hicieron un paro a (Juan Manuel) Llamosas. Creo que la CGT de Ricardo Tosto y compañía eligió ese escenario para dar un mensaje. No creo que sea porque es el lugar más convocante. Fue adrede. Si el intendente estaba en su despacho al momento de la marcha, seguro se le debe haber notado la incomodidad.







La ausente

El periodista recibía el mensaje de un preocupado informante del peronismo.

Informante: ¡Señor! Me hicieron llegar que necesitan una rectificación del Alfil.

Periodista: ¿Y usted es intermediario?

I: Algo así (risas). Es por una nota sobre la reunión de Adriana Nazario con intendentes del departamento Juarez Celman. Resulta que ustedes cuentan que estuvo la intendenta de Santa Eufemia (Gisela Barrionuevo) y resulta que ella no fue a la reunión.

P: ¿En serio? Bueno, corregiremos. La información surgió del entorno de Adriana Nazario, pero corregiremos.

I: Informaron mal. Según me dicen, estuvo invitada pero no asistió. De hecho, hubo varios intendentes que tampoco fueron. Parece también que Barrionuevo ni siquiera la conoce a Nazario. Así que bueno, tal vez le quisieron inflar la convocatoria.

P: ¡Puede ser! Gracias por la aclaración.







Ambiente, el eje que se viene

Dialogando con el dirigente del PJ, el periodista se ponía al tanto del debate en torno a uno de los ejes que apunta a protagonizar la campaña.

Dirigente: Me llama la atención que el DNU y la Ley Ómnibus desregulan muchas cuestiones que estaban destinadas a proteger el medio ambiente y nuestros recursos naturales, pero nadie dice nada. ¡Ah, pero cuando están en campaña! Ya los va a escuchar a todos los candidatos a intendente hablar de la importancia de cuidar el medio ambiente y todo eso.

Periodista: Ya lo vengo escuchando desde la campaña provincial. Economía circular y todo eso.

D: Bueno, tiene razón. Ahora va a ser mucho peor. Ya lo ví a Yvon Tesio lanzando propuestas para el tratamiento de basura y Gonzalo Parodi (candidato radical) siempre sale con algún cuestionamiento por el enterramiento sanitario y el reciclado.

P: Bueno, es cierto que hace ocho años propusieron una planta de reciclado que todavía no está en funciones.

D: Es algo que se va a tener que mejorar, un punto débil por el que nos van a atacar. Creo que el intendente está a tiempo de hacer algo con eso. Es un tema podrido y no se puede meter bajo la alfombra.







“Metieron al obispo” en la campaña

El informante llegaba al periodista con novedades sobre la campaña de uno de los últimos jugadores en sumarse a la carrera municipal.

Informante: ¿Vio que se lanzó ese tal Martín Ortíz? No lleva ni una semana de candidato y ya se reunió con el monseñor Adolfo Uriona (obispo de la diócesis).

Periodista: ¿Qué?

I: Así como oye. Metieron al obispo en la campaña, algo que hace tiempo no se ve. Uriona es un actor influyente para la comunidad y seguro esta cuestión no va a pasar desapercibida. Creo que Ortíz sale a vender el encuentro como una especie de sponsor de la diócesis a su candidatura. En el video que compartió en redes, le agradece a Uriona por recibirlo y también por alentarlo en el camino hacia la intendencia.

P: Cada uno hace campaña como puede…

I: Salió a jugar la carta religiosa el muchacho. No creo que esta sea la última vez que lo veamos al obispo involucrado en la campaña.