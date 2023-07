El llaryorismo aceleró a fondo la campaña para las elecciones de la ciudad de Córdoba que se realizarán el 23 de julio y, con Martín Llaryora aun sin ser oficializado gobernador electo y el escrutinio definitivo en proceso, lanzará esta tarde a Daniel Passerini como candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba, junto al exPRO Javier Pretto como vice. El acto será a las 19,30 en el Quórum, sala que se ha convertido en el búnker natural del oficialismo, donde el todavía intendente hará una fuerte arenga a la estructura capitalina y a la dirigencia para que redoble la militancia de cara a la difícil fecha.

Llaryora esperó a que Luis Juez diera señales de que reconoce la derrota del domingo pasado. No aguarda el final del conteo definitivo: necesita que no se enfríe el impacto de los siete puntos de ventaja que le sacó el 25 de junio a Juntos por el Cambio en la Capital y que esa diferencia funcione como masa madre de la campaña para Passerini.

Juez ya dio el paso en los medios: admitió que no tiene esperanzas de dar vuelta el resultado que lo ubicó tres puntos abajo del sanfrancisqueño, y dijo que probablemente la semana que viene estará en la oficina de Llaryora para saludarlo como nuevo gobernador de la Provincia. Córdoba, que el jueves cumple 450 años, se merece esa foto. Habrá que ver si el Palacio habilita las denuncias penales que algunos dirigentes, como el concejal Diego Casado o el secretario Juan Domingo Viola, quieren impulsar contra el senador por sus denuncias de canje droga-votos.



Con todo, en el oficialismo sienten que perdieron días valiosísimos por la demora del escrutinio. Un Rodrigo de Loredo más voluminoso desde el vamos que Passerini y virtualmente beneficiado por la movida de protesta de Juntos por el Cambio por el escandalete del domingo a la noche, viene jugando como candidato a intendente desde hace semanas y presentando sus propuestas. Los números, si de algo valen las encuestas, ubican al radical liderando las preferencias.

Llaryora jugará como jefe de campaña de su elegido, más allá de la formal designación de Héctor “Pichi” Campana en ese rol. Necesita que Passerini gane la ciudad de Córdoba para fortalecer su esquema de poder, teniendo en cuenta 1ue no tiene al interior consigo. Entre 12 y 13 departamentos, se definirá en los próximos días, le dieron la espalda a los candidatos de HUxC. No contar con la ciudad principal de la provincia es un mal escenario para él, incluso frente al PJ, a cuyos dirigentes exiliados habló en las últimas semanas.

Para el Quórum de esta tarde hay pequeñas grandes dudas. Además de Llaryora, Passerini y Pretto, estarán las autoridades del PJ Capital que conduce la senadora Alejandra Vigo, pero no está claro si Vigo estará. Tampoco se informó si se hará presente el gobernador Juan Schiaretti. Las fuentes viguistas consultadas informaron que el mandatario y la senadora, su esposa, están metidos de lleno en la campaña presidencial para las PASO del 13 de agosto. Aunque en el Palacio y el propio Llayrora se esmeren en relativizarlo, las tensiones pos elecciones entre el gobernador saliente y el electo existen, fundamentalmente por el magro resultado de las elecciones en el interior provincial. Algunos marcan como prueba del malestar la escasa presencia de ministros provinciales en el escenario principal del festejo del domingo, allí donde el ganador habló de “empezar de cero” en el gobierno provincial y de “una nueva generación en el poder”. Al menos inicialmente, Llaryora tampoco que tendrá mucho margen de distancia el próximo gobernador, logre o no logre quedarse con el estratégico Tribunal de Cuentas provincial. La lista de legisladores provinciales tiene más viguistas y schiarettistas que llaryoristas, y además estará en minoría. Por lo demás, tendrá que lidiar, por temas de presupuesto nacional, subsidios y demases, con diputados nacionales alineados con Schiaretti en su mayoría. A propósito de diputados, Natalia de la Sota está en Buenos Aires y dará ausente en el acto de lanzamiento de la campaña de Passerini, pese a que ambos jugaron juntos en el delasotismo provincial. Eso fue antes. Por estos días, De la Sota está en la cabeza del precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, para su campaña en Córdoba, si no es para las PASO, para las generales. Hay otros cordobeses en la mira del tigrense. Carlos Caserio, Martín Gill, Pipi Francioni, otros intendentes. La Fundación Mediterránea también lo quiere sentar en un almuerzo.

Lo que se viene para el PJ capitalino es una campaña muy territorial, con eje en la gestión, con Llaryora encima. Y por lo que se ve, con bastante compartimento. El viguismo, el sector del secretario de gobierno y candidato a legislador Miguel Siciliano, del candidato a concejal Viola, todos tienen su receta para fortalecer el trabajo territorial. Un mapeo reciente de los votos en la Capital demostró que los buenos resultados coinciden con los subcircuitos donde se hizo mayor trabajo militante y territorial, pero también que mucha gente no fue a votar. Ahí vienen los reproches entre distintos sectores por la falta de logística y de aparato el mismo día de la votación. Aseguran que para el 23 de julio irán a buscar a esos abstinentes, a los que consideran votos propios. Cada dirigente asegura que fue su presencia y su acción en los barrios la que impulsó los 45 puntos de la Capital.

Con respecto al acto en sí de esta tarde, se habla de un evento “abierto” donde a diferencia de otras veces, militancia y dirigencia estén más o menos mezclados. Hubo enojo, otro más, el domingo, por la “excesiva” diferenciación de lugares para funcionarios y dirigentes.