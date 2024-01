Por Jackie Bini

El humor cordobés siempre ha sido protagonista de los escenarios festivaleros. Noches consagratorias con grandes ovaciones para exponentes artísticos de nuestra provincia. Provincia que tiene la picardía a flor de piel, con ocurrencias espontáneas, apodos ingeniosos, que distinguen a un cordobés en las calles, el trabajo, la escuela, la cancha.

Luis Fernando Correa, el “Pícaro Cordobés”, el Sapo Cativa, el Gordo Oviedo, el Negro Álvarez, Modesto y Jorge Tisera, el Flaco Pailos, por citar solo alguno de los cientos de grandes humoristas, han representado lo mejor de esa esencia. Y, por supuesto, Cacho Buenaventura y José Luis Serrano, con su personaje Doña Jovita, han vestido de gala el humor más característico de Córdoba.

Por estas épocas, sin embargo, se ha notado la ausencia de estas figuras en escenarios como Jesús María y Cosquín, por ejemplo.

No es fácil encontrar motivos para esto. por eso José Luis Serrano desliza una reflexión: “Realmente es un misterio, quisiera yo tener la respuesta. De todos modos, no me angustia, no me preocupa, porque si no hay cuentistas, humoristas en los festivales, sin duda que para la demanda que tiene ese rubro de actividad masiva, de convocatoria masiva, eso no está inspirando a los organizadores; pero bueno, la verdad que no tengo ahí una respuesta. Estas cosas se hacen generalmente por una especie de necesidad espiritual de los pueblos, y en este caso es como que no están necesitando.”

En tanto, Cacho Buenaventura nos explica: “Por qué los organizadores de los festivales no incluyen en sus grillas a humoristas cordobeses, no tengo la más remota idea. Yo he estado el año pasado en unos cuantos festivales, este año tengo pedido y estoy comprometido para otros festivales y no tuve ningún problema, no me plantearon nada, del tipo ‘che mirá, te contratamos pero tal cosa, mirá, si no fuera por tal cosa no te traemos’, no, no, no, nos pidieron precios y tenía libre la fecha y fue. Estaría bueno que no haya nada raro con el humor y que se incluyan humoristas cordobeses en los festivales de Córdoba, estaría muy bueno porque también es parte de nuestro ADN el humor, así que bueno, mientras tanto seguimos caminando con proyectos a muy corto plazo, al día, de mañana cuando mucho, porque está todo muy raro, muy extraño, muy difícil, en un modo que yo no entiendo, seguramente porque yo me he puesto viejo, pero bueno, aquí vamos.”

José Luis Serrano nació y vive en Villa Dolores. Con la guitarra bajo el brazo vino a la capital cordobesa a estudiar Composición musical en la Escuela de Artes de la UNC. En sus actuaciones incluía siempre monólogos y fue decantando en actor, al crear el personaje que le daría trascendencia internacional. Con Doña Jovita despierta sonrisas, interpela, lucha y emociona.

La historia de Cacho Buenaventura también es muy conocida. Nacido en Cruz del Eje, comenzó cantando e imitando en cuanto evento se realizara por la zona. Hasta que decidió probar suerte en la capital provincial. Pasó por peñas, cenas-shows y, de allí, el salto al estrellato en festivales, programas de televisión y giras internacionales.

Dos nombres que tienen peso propio en la escena del humor nacional, referentes respetados y admirados por pares, medios de comunicación y público de todas las edades.

El año que acaba de quedar atrás ha sido singular para ambos, así es como Cacho nos cuenta que: “El 2023 ha sido difícil por distintos motivos, fundamentalmente por el tema de las elecciones que fuimos a votar tantas veces y la gente no se decidía por ahí pero, no obstante, tuve buen trabajo en eventos, fiestas privadas, algunos festivales, algunas salas de teatro también, así que, bueno, llegué hasta el final, fue duro, pero llegué al final y lo pasé, aquí estoy del otro lado.”

Por su parte, José Luis Serrano plantea: "La actividad que ocupa mis días es una tarea de desafíos permanentes. Es imprevisible. Soy muy agradecido, porque el trabajo fue apareciendo providencialmente. Valoro más la existencia que la carrera artística. Tengo más esperanza que expectativas, y eso me libera de las decepciones. He tenido un año distinto. No significa que hayan disminuido las dificultades. Simplemente que pasaron cero oportunidades de desarrollar ideas fecundas para el hecho artístico.”

Para este año, los artistas están presentando sus espectáculos en teatros y eventos. Cacho nos dice “estamos haciendo algunos festivales que tenemos comprometidos desde el año pasado y algunas salas en el verano.”

José Luis, a su vez, comenta: “Durante el verano, en principio estaré los jueves en el teatro municipal de Mina Clavero. El principal proyecto que tengo para este año es un desafío personal que tiene que ver directamente con mi salud integral. Por suerte el trabajo es salud. Es por eso que espero seguir trabajando y disfrutando de este oficio. En estos momentos que vive la humanidad, como nunca es necesario hacer lo que uno ama. La búsqueda permanente de la belleza nos carga de esperanza más allá de los resultados comerciales de la actividad. Cuándo hay sufrimiento, el arte es el camino para aliviar las penas y pesares.”

Y sobre su querido personaje, agrega: "Sospecho que Doña Jovita seguirá acompañándome por los pueblos y los caminos. A veces me viene la sensación de que ya fue suficiente. Pero cuando convocan desde algún lugar para que se haga presente el personaje con su modo, su estilo y su lenguaje… Me doy cuenta que la gente quiere seguir escuchando los asuntos y cuestiones que comparte esta abuela.”