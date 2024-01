Enroque Corto

Tensión por los salarios de la UNC

Ayer se conoció que Banco Nación no podrá adelantar, desde ayer y hasta nuevo aviso, el pago de los sueldos a los docentes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país. El cronista se comunicó con el rector de la UNC, Jhon Boretto, quien informó que la medida no afectará a la Casa de Trejo, que pagará los haberes de enero el último día del mes, mañana miércoles.

Informante: Habitualmente las universidades pagan en descubierto hasta que el banco Nación recibe las transferencias nacionales para los sueldos. El anuncio del BCRA sobre que esto no iba a ocurrir a partir de ahora fue tomado como una decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de pisar los fondos para las universidades.

Alfil: Todo en medio de la negociación de la ley "ómnibus" y de las advertencias del vocero Adorni de que la Nación iba a ajustar en las provincias.

Informante: Si. En Córdoba, el rector Boretto aseguró que los sueldos se pagarán como siempre, el 31, con fondos propios, y que el Banco transferirá el día 2 de febrero. Esto no impidió que el gremio de Adiuc se declare en estado de alerta por la suspensión de los convenios entre el BCRA, el Banco Nación y las universidades que permiten pagar sueldos en tiempo y forma.

Alfil: No es un tema de Martín Llaryora, claro, pero llegado el caso es otro motivo de presión.

Informante: Ni lo dude.

Proyecto para las fábricas militares

La asunción del empresario Hugo Pascarelli al frente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado genera incertidumbre en las fábricas militares de Río tercero y Villa María.

Informante: Finalmente, en medio de la polémica que generó la designación de un hombre que es hijo de un represor condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, Pascarelli asumió al frente de la firma estatal. En Córdoba, miran hacia allí con suma atención y preocupación.

Periodista: Me imagino, asume con el objetivo de ordenar la empresa para luego privatizar ¿no?

I.: Así es. Por eso, le cuento que en Córdoba un grupo de legisladores de la oposición, entre ellos, el riotercerense Juan Pablo Peirone, propuso que el funcionamiento de las fábricas militares de Río Tercero y de Villa María sea declarado por la Legislatura “de interés estratégico provincial” y evitar así de plano la posibilidad de su transformación en Sociedades Anónimas, y menos aún su privatización.

P.: ¿Podrán ir en contra de la decisión del Gobierno central?

I.: Dicen que lo van a intentar. Consideran que Córdoba debe defender el funcionamiento de sus dos fábricas dentro de la órbita estatal.

H. Maqueda propone reconvertir a los naranjitas

Un asesor del bloque de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio le contó al periodista que Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición CívicaARI presentó un proyecto de ley para reconvertir a los naranjitas. Periodista: ¿Qué significa reconvertir?

Asesor: Le cuento. Lo que plantea Hernández Maqueda es la reconversión gradual de los cuidacoches callejeros mediante la oferta gratuita de cursos y capacitaciones en oficios, y la necesidad de erradicar el cobro extorsivo mediante convenios que legalicen el servicio en los lugares que los gobiernos municipales designen oportuno.

P.: ¿Querrían eso los naranjitas?

A.: Habrá que ver. Lo que el legislador afirma es que “los cordobeses pagan doble imposición por algo que el Estado y sus fuerzas de seguridad le deberían garantizar, que es el resguardo a la propiedad, como el vehículo en la vía pública”. El proyecto promueve la prohibición total de ese servicio y un período de transición para asegurar la autonomía e inserción laboral de los naranjitas. Para eso, el Ministerio de Desarrollo Humano, se debería encargar de gestionar capacitaciones y cursos de oficio para todos ellos.

El ‘partido cordobés’ se tiene fe en el Concejo

El periodista hablaba con su informante del Concejo, que lo puso al tanto de la convocatoria para sesionar esta semana.

Periodista: Estimado, ¿a qué debo el gusto? ¿Se viene la última extraordinaria para tratar el tema de la Agencia de Control?

Informante del Concejo: Así es. Mañana (por hoy) ya está convocada a sesionar la Comisión de Legislación General. Ahí, seguro, se define la fecha de la próxima sesión, donde se va a tratar la creación del ente.

P.: ¿El jueves?

I.C.: La convocatoria a extraordinarias, si bien se puede extender, llega hasta el 2 de febrero. Lo lógico sería que la sesión se convoque para el jueves.

P.: ¿Debuta el partido cordobés en el Concejo?

I.C.: Ja, ja. No quiero ser yeta. Asique, sin dar nada por sentado, le puedo decir que esta vez nos tenemos mucha fe.