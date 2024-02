Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Libertarios desmienten alianzas

El informante llegaba a la periodista con un comunicado emitido por La Libertad Avanza Rio Cuarto en el que desmienten estar trabajando con alguno de los partidos tradicionales de la ciudad.

Informante: Esto le va a interesar. Los libertarios están desmintiendo todas las posibles alianzas que se les adjudican para la próxima elección municipal. Tampoco dicen que vayan a competir con candidato propio pero niegan rotundamente que estén trabajando con algunos de los candidatos o precandidatos de los partidos tradicionales. Largaron un comunicado.

Periodista: Creo que sé por dónde puede venir pero lo cierto es que Gonzalo Parodi está hablando con gente afín a La Libertad Avanza.

I: Usted lo dijo. Sectores afines. Por lo que dicen, no responderían orgánicamente a la estructura del espacio. De hecho, no hace falta hurgar tanto para deducir de quienes pueden estar hablando. No es la primera vez que buscan despegarse de algún dirigente local que se arrogue la representación de LLA. Pasó con el ex candidato a intendente, Mario Lamberghini.

P: Entonces estas alianzas, si es que se concretan, no incluyen el sello de La Libertad Avanza como tal.

I: Eso parece. Lo concreto es que, como espacio, los libertarios no estarían negociando nada con ninguno de los candidatos que se conocen hasta el momento y tampoco han autorizado a nadie a hablar en nombre de ellos o formar parte de alguna lista.

P: De todos modos, tampoco puede negarme que hubo dirigentes libertarios que estuvieron tanteando el terreno. El propio Rodolfo Eiben (referente del Partido Demócrata a nivel provincial) dijo que había hablado con Gabriel Abrile hace unos meses.

I: Ahí no discuto pero hay que recordar que esa hipotética alianza se planteaba en caso de que Abrile vaya “por fuera” del radicalismo. Lo que está claro, es que los muchachos no quieren quedar pegados a las negociaciones que están tejiendo algunos dirigentes afines al espacio pero que no lo integran y no pueden arrogarse esa representación.

P: Por momentos esto se parece un teléfono descompuesto (risas).

I: Sí, pero creo que este comunicado es bastante tajante. Quizás algunos estén buscando ser fieles al discurso “anti casta” que el propio presidente parece haber olvidado hace rato (risas).

“La gran Minino”

El joven militante del delasotismo se comunicaba con el periodista para hacerle llegar un comentario sobre la definición de la candidatura peronista en Río Cuarto.

Militante: Vengo siguiendo muy de cerca su abordaje del caso en torno al misterio del candidato peronista. Es entretenido esto de la interna entre Adriana Nazario y Guillermo De Rivas.

Periodista: Supongo que no tan divertido para usted.

M: No crea. Me divierte más allá del compromiso que uno pueda tener con Adriana. No le voy a mentir, preferiría que ya tengamos un candidato caminando.

P: Todos deben preferir eso. Pasa que está muy intrincada la cuestión.

M: Y…sí. Pero le iba a hacer un comentario sobre algo que leí. Veo que el peronismo está más pendiente de las encuestas que de las propuestas claras y que entusiasmen a la gente. El otro día alguien me comentó que las cosas no siempre salen bien con las encuestas en la mano. Me decían del caso de Holmberg…

P: ¿Cuál será ese caso?

M: ¿No se acuerda? Miguel Negro decía que iba a elegir un sucesor en base a las encuestas y le pasaron que el mejor posicionado era el “Cotorra” (Ignacio) Alaníz. Mire si le habrá salido mal que no solo perdió contra el Maxi (Rosseto, actual intendente), sino que al poco tiempo se enteró que le habían vendido humo con las encuestas. No importa si lo había elegido o no por ese método, pero públicamente dijo que sí y después quedó preso de sus propias palabras.

P: ¡Ah! Ahora me di cuenta.

M: Bueno. Ojalá que a Llamosas no le pase “la gran Minino”. Aunque me parece que lo de Río Cuarto no va tanto por las encuestas, sino por una cuestión de gusto personal. Al intendente no le van a sacar de la cabeza que De Rivas es su sucesor natural. Ahí está el problema, creo yo.

P: ¿Por qué?

M: Es el presidente del PJ. Debería ser ecuánime. Cada día que pasa, cada vez se nota más que la cancha está inclinada.







¿Habrá llanto?

En la previa de la apertura de sesiones, el dirigente peronista dialogaba con el periodista sobre la primera despedida de Juan Manuel Llamosas.

Periodista: Última apertura de sesiones del intendente en el Concejo. La octava y última. ¿Sensaciones?

Informante: Creo que va a ser un discurso diferente, con mucho contenido como siempre, pero con otro tono, otras sensaciones. Seguro tiene que ver con que será una especie de despedida del Juan. Es más, le comento, entre algunos compañeros ha circulado una especie de bingo con frases y situaciones que se pueden dar.

P: ¿Y qué dicen?

I: Que la mayor parte del discurso va a ser repaso de obras y acciones de gestión. Que seguro va a mencionar que superaron con éxito los años de pandemia. Que mencionará no menos de 50 obras públicas. Después, algún audaz propuso que iba a llorar.

P: ¿Llorar? ¿Llamosas? Eso es audaz.

I: Totalmente. No es de los tipos más emocionales que conozca. Pero, le confieso que veo alguna que otra lágrima cayendo. No suelen ser fáciles los últimos discursos y Llamosas fue intendente desde 2016. La cantidad de cosas que le pasaron en estos años.

P: Bueno, está bien lo del momento emotivo. Pero, de ahí al llanto…

I: Tal vez ojos vidriosos. Me pareció mucho el llanto y hasta hubo bullying con este compañero que lo sugirió. Pero, si larga una sola lágrima…habrá que pagar (risas). Por las dudas, llevo pañuelos.

Alivio en la UNRC

La cronista dialogaba con el informante del ámbito universitario sobre el adelanto de fondos para el pago de haberes.

Periodista: ¿Alguna novedad sobre el tema sueldos? Preocupó bastante a varias universidades.

Informante: Justo le iba a hablar de eso. Hoy (por ayer) confirmaron que el Banco Central volvió a autorizar al Banco Nación a que adelante los fondos y se podrán pagar los sueldos de enero. Le cuento que la secretaría de Economía también le agradeció a los gremios docentes y no docentes por haber acompañado las gestiones pertinentes.

Imagino que respiran más aliviados ahora…

I: Un alivio momentáneo. Lamentablemente no se puede ser muy optimista. Si recién terminamos enero y pasamos por esto, entonces se viene un año muy duro.