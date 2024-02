Enroque Corto

Vuelven los pituquitos

La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman le dedicó algunas ironías al gobernador Martín Llaryora al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados por la ley "Bases".

Informante: Va a quedar en la memoria colectiva la frase "Pituquitos de Recoleta" que usó Llaryora cuando ganó las elecciones, en el ya lejanísimo junio de 2023.

Alfil: Al menos en la memoria de la diputada Bregman. ¿Qué dijo concretamente durante el momento de las cuestiones de privilegio en la sesión?

Informante: Le pegó a Javier Milei por sus afirmaciones sobre que algunos diputados pidieron coimas para aprobar la ley Bases, y dijo que la meganormativa va a traer consecuencias que no pagarán los "pituquitos de Recoleta" sino la gente común. "No las pagan los gobernadores que se llenaban la boca hablando de los Pituquitos de Recoleta, pero no les molesta ir a un departamento de Recoleta a modificar el dictamen", insistió, en obvia alusión al cordobés.

Alfil: Es decir que Bregman sugirió que Llaryora estuvo en esa reunión fuera de la Cámara donde se retocó, según las versiones, el dictamen de comisión para tratar la ley Ómnibus.

Informante: Así es, salvo que haya hablado genéricamente de alguno de los diputados cordobesistas.







Buen síntoma

El periodista conversaba con su informante del Concejo, una vez terminada la sesión. Después de comentar los pormenores del debate en el recinto, el informante le contó lo siguiente.

Informante del Concejo: Hablando de todo un poco, ¿supo del comunicado del Suoem?

Periodista: Ilústreme.

I.C.: El Suoem mandó una nota dirigida a la presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, donde le manifiesta su preocupación por el aumento del gasto público y de la estructura burocrática.

P.: ¿Me está hablando en serio?

I.C.: ¡Ja! Aunque usted no lo crea… dice que su preocupación es esa, y también que se afecten las funciones de los municipales que trabajan en las áreas de inspectoría.

P.: Funciones…

I.C.: Es más, advierten con tomar acciones legales y gremiales para resistir este cambio.

P.: ¿Les preocupa?

I.C.: ¿Preocuparnos? No… claro que no. Le diría más bien que si al Suoem le molesta lo que estamos haciendo… significa que vamos por buen camino.







¿Iosa a la Provincia?

El ex candidato a intendente de la ciudad de Carlos Paz, Emilio Iosa, se sumaría al gabinete del Martín Llaryora.

Periodista: ¿Iosa? súper opositor al intendente Esteban Avilés ¿no?

Dirigente: Así es, por lo que, de confirmarse la información, no estará muy a gusto el sector del avilecismo con quien se cruzó duramente y en varias ocasiones el médico sanitarista

P.: ¿Y a qué cargo iría?

D.: Posible director de Cuenca del Lago San Roque, un lugar que en campaña prometió crear el ahora gobernador Llaryora para trabajar de una vez por todas, y en serio, en el saneamiento del lago. Dependería del ministerio de Ambiente que conduce Victoria Flores.