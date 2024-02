Interna UCR, “demasiado cerca” de las municipales del Imperio

Por Gabriel Marclé

La definición de la fecha en la que la Unión Cívica Radical votará a las nuevas autoridades provinciales y departamentales generaron un efecto moderado en la agenda política de Río Cuarto. Claro, la atención está puesta por completo en las elecciones municipales donde el partido pretende volver al Gobierno tras ocho años del peronista Juan Manuel Llamosas. Sin embargo, la cercanía entre la interna del 5 de mayo y las urnas municipales (sin fecha confirmada, pero estimadas para hacerse entre mayo y junio) obligan a que la dirigencia local del centenario partido revise los escenarios posibles. “Quedaron demasiado cerca”, advierten.

Todavía no hubo declaraciones de las autoridades ni se ha convocado a una reunión para definir un rumbo. Esto se debería a que los ojos de la dirigencia y militancia están posados exclusivamente en las urnas locales, donde competirán con Gonzalo Parodi. Sin embargo, Alfil ya recogió pistas respecto a la aparición de al menos dos planes de acción frente a la inminente elección interna. Ambos dependen de lo que ocurra a nivel provincial. Puntualmente, si la UCR elegirá entre una lista de unidad o si caerá en conflictos de otros años que llevarán a una pugna entre más de una opción.

La expectativa en Río Cuarto es que el partido logrará consensuar una sola lista, independientemente de quién sea el nuevo presidente del partido. Si es así, el Comité Departamental y los circuitos de la ciudad cabecera participarán de la elección trasladando los acuerdos a lo local, pensando en que este proceso puede servir como impulso para Gonzalo Parodi a días de que se realice la elección local. De lo contrario, si hay más de una lista, se buscará aislar el distrito de cualquier tipo de conflicto que pueda dañar sus pretensiones en la ciudad. De hecho, hay antecedentes de este tipo que buscaron eximir a los territorios de las peleas.

Mientras en lo provincial trabajan por acuerdos, nada quita que en Río Cuarto puedan aparecer diferentes expresiones que puedan llevar a un enfrentamiento entre más de una lista. Sin embargo, la dirigencia local da por hecho que eso no ocurrirá y que cerrarán filas por el bien del armado partidario que se encaminará a las municipales. “No vamos a embarcarnos en una interna cuando votamos intendente unos días después”, afirman desde la UCR riocuartense.

Liderazgo desde la ciudad

La prioridad del radicalismo está en la campaña de Gonzalo Parodi y el cierre de acuerdos con todos los espacios boina blanca de la ciudad. Aun así, la dirigencia también está interesada en la confección de la lista que representará al departamento y a los circuitos de la ciudad cabecera, con un detalle particular: según cuentan, el “acuerdo tácito” sería que el liderazgo del Comité departamental esté a cargo de un riocuartense. “Es un periodo en los pueblos y otro en la ciudad”, le comentaron a Alfil sobre el pase de mando que hoy está a cargo de Sebastián Laborde, de Vicuña Mackenna.

De ser así, la mesa departamental estará asentada en el Imperio y sobran los nombres para el cargo, pero especialmente para el reparto de los circuitos en la ciudad. Según adelantaron, se buscarán consensos que vayan en pos de la unidad que pregonan para competir en las municipales y, al igual que otros años, los líderes distritales surgirán de diferentes espacios.

Hay mucho interés en la conformación del Circuito Centro, el más grande del departamento, donde se estima que Gonzalo Losada dejará su lugar a otro. Según apuntan, se deberá busca un nombre que iguale en capacidades al dirigente que fue crucial para sostener la interna radical de septiembre del año pasado, donde Gonzalo Parodi se erigió como candidato, mientras algunos sectores -y no pocos ni marginales- presionaban para no realizarla. Uno de los que lo hacía era Gabriel Abrile, quien posiblemente hubiera sido el candidato radical del consenso.

El nombre del titular del departamento que se presentará en la lista por ahora es pura especulación. Algunos sugirieron que, en vistas de lo que se viene en la elección de intendente, darle la presidencia a Gonzalo Parodi podría ser una buena forma de empoderarlo. Sin embargo, desde el entorno del candidato a intendente descartan por completo esta posibilidad. “Esa es la lógica del peronismo, pero no la nuestra”, dicen al recordar que Juan Jure y Benigno Antonio Rins -últimos intendentes del radicalismo- no llegaron a ese cargo.

Desde Evolución radical afirman que se propondrá a alguien para la presidencia, pero que este nombre no saldrá necesariamente del espacio más cercano a Gonzalo Parodi. “En esto debemos ser más pragmáticos y no desvivirnos por nombres propios”, afirman. Al margen de estas declaraciones, empiezan a asomar otras versiones como la de una irrupción local de los alfiles de Myrian Prunotto en la región. También se habla de Gabriel Abrile y la posibilidad de que encabece la lista como parte del acuerdo con Gonzalo Parodi. Por ahora, solo son versiones, pero no caben dudas que esta rosca se encenderá más temprano que tarde.