Llamosas comienza a despedirse y habló sobre “lo que viene”

Por Julieta Fernández

En el Viejo Mercado, el intendente Juan Manuel Llamosas emitió su último discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante. El mandatario habló de cierta “nostalgia” al repasar los ocho años al frente del Palacio de Mójica y pidió a su espacio político “continuar con la transformación”. No obstante, no hubo menciones explícitas a la campaña municipal ni guiños directos a la candidatura de Guillermo De Rivas, que cuenta con el visto bueno del intendente (aunque Llamosas resaltó el rol del secretario de Gobierno en relación al Presupuesto Participativo como política de Estado).

Como se había anticipado, el anuncio más rimbombante vino de la mano de la seguridad. Llamosas anunció que hoy enviará el proyecto de ordenanza para adherir a la Ley Provincial de Seguridad y resaltó la creación de una guardia urbana municipal y una secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. En ese sentido, consideró que el Ente de Prevención Ciudadana (ex Edecom) se va a “reconvertir” y que el Municipio contará con más herramientas para la prevención, a partir de un plan integral en conjunto con la Provincia y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Con presencia de representantes del CECIS en el evento (Centro Empresario, Comercial y de Servicios), Llamosas hizo hincapié en el programa de alerta para los comercios que apuntaría a trabajar en la prevención de delitos, especialmente durante el horario de cierre de los locales. El jefe municipal explicó que la aplicación funcionaría como una especie de botón antipánico en conexión con la central de monitoreo del Ente de Prevención Ciudadana. En ese sentido, se trabajaría en conjunto con la Policía de la Provincia. Al igual que lo hizo en sus redes sociales, el intendente resaltó la instalación de una una fiscalía antinarcóticos que está contemplada en la nueva Ley de Seguridad Provincial.

“No hay soluciones mágicas”, planteó Llamosas pero resaltó que la nueva ley “permitirá que podamos avanzar sobre la problemática dentro de nuestras competencias”. Destacó la firma del convenio entre el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y enfatizó en que “los tres poderes del Estado trabajen juntos para dar tranquilidad a los vecinos”.

En un discurso que incluso evocó a una frase recurrentemente utilizada por el presidente Javier Milei (“argentinos de bien”), Llamosas dijo que “las obras históricas y espacios públicos tienen que ser disfrutadas en tranquilidad” y consideró que “nunca los espacios públicos deben ser de los violentos y delincuentes. Son de los vecinos de bien que se despiertan todos los días para trabajar y mejorar Río Cuarto”.

Aunque el intendente no profundizó en la estructura que tendrá la nueva Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, algunos nombres del propio gabinete y Concejo Deliberante tendrían posibilidades de conducir dicha área. Entre ellos, el subsecretario de Gobierno, Gastón Maldonado (quien fue vicepresidente del ex Edecom) y el concejal Guillermo Natali, quien fue secretario de Control y Prevención Ciudadana en la primera gestión de Llamosas.

Menciones especiales

Llamosas utilizó varios minutos de su discurso para resaltar el trabajo de varias carteras municipales como Educación, Salud y Deportes (en este caso, enfatizó en la transformación de la infraestructura del Centro 11). En su balance de los ocho años de gestión, aseguró que aún estaría vigente la página de propuestas que realizaron en 2016 durante la campaña municipal y que “el 90% de ellas fueron concretadas”. También habló de la articulación público-privada como “herramienta fundamental de nuestro gobierno” y destacó el trabajo de la secretaría de Desarrollo Económico en ese sentido.

En materia económica, aseguró que las cuentas del Municipio están saneadas y que hubo 7 años consecutivos (desde 2017) de superávit fiscal. “No es lo mismo sortear un contexto de crisis con un municipio saneado y ordenado como lo tenemos que no tenerlo. Río Cuarto gasta menos de lo que le ingresa y eso nos permite hacer las obras tan importantes que hemos hecho y contener y asistir como estamos haciendo”, señaló el intendente.

Con la presencia de los intendentes del Gran Río Cuarto, Maximiliano Rossetto (Holmberg) y Gianfranco Lucchesi (Las Higueras), Llamosas anunció la creación de un ente metropolitano del sur que contemplará a otros intendentes de la región para la gestión de obra pública, servicios, accesibilidad y políticas para el ambiente. Aseguró que en marzo se suscribirán al convenio para gestionar la creación de este ente.

Además, en materia de transporte, Llamosas resaltó que hoy participará (junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini) de un encuentro con intendentes del interior del país que plantearán a la secretaría de Transporte de la Nación que se distribuyan los subsidios de manera equitativa. “Es injusto que el 85% de los recursos se queden en el AMBA”, opinó el mandatario y resaltó que, durante su gestión, el municipio debió incorporarse al esquema de subsidios para el transporte porque “de lo contrario, hubiera desaparecido”. Además, en sintonía con lo pronunciado horas antes por el gobernador Martín Llaryora en la Legislatura, Llamosas brindó su apoyo al sector productivo. “No hay crecimiento económico que no venga de la mano de nuestras economías regionales” dijo y defendió la postura de los diputados cordobeses: “Nuestros diputados dieron quórum para avanzar en el plan que votó la ciudadanía pero eso no significa que no vayamos a defender a los cordobeses. El gobernador ha sido claro de los puntos que no vamos a acompañar”, enfatizó.

Entre sus principales agradecimientos, Llamosas mencionó al ex gobernador José Manuel de la Sota, a quien consideró su “mentor” y comentó que en 2012 “pensó que yo podía ser intendente de Río Cuarto”. También agradeció a Juan Schiaretti “con quien durante ocho años fuimos parte de un mismo equipo y muchas obras hicieron que podamos construir juntos”. Finalmente, mencionó a Llaryora “con quien somos parte de una misma generación y que soñamos que la continuidad debía llegar de la mano del mejor. Él era el mejor”, afirmó el mandatario en lo que él mismo calificó como “un comienzo de despedida”.