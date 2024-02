Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Oposición “agazapada”

El informante se encontraba con la periodista en la previa a la apertura de sesiones del Concejo Deliberante y se refirió a las críticas del bloque Juntos por Río Cuarto sobre a los anuncios que haría el intendente Llamosas en torno a la seguridad. “Es un tema que el intendente no ha abordado con decisión en 7 años y medio y lo hace en un contexto electoral. Nunca tuvo como prioridad luchar contra la inseguridad”, opinó el concejal y candidato a intendente de la UCR, Gonzalo Parodi.

Periodista: ¿Cómo viene la apertura?

Informante: Ustedes deben saber más que yo sobre eso (risas) pero uno de los anuncios más importantes tiene que ver con seguridad. Ya me llegaron algunos videos y capturas del lado de los radicales (risas).

Periodista: ¿Los dichos de Parodi?

I: Sí. Hay que reconocer que el bloque opositor ha sido consistente con el tema. Lo plantearon en varias aperturas de sesiones cuando se nombraba muy por encima y la muni decía que la resolución del problema no estaba entre las competencias del Ejecutivo.

P: De alguna manera se pueden agarrar de eso, ¿no?. Decir: “Nosotros lo veníamos planteando hace rato”...

I: Claro, pero hay que ver si esto no genera alguna cuestión en torno al desgaste que siempre quiso hacer la oposición con este tema. Siempre van a poder raspar un poco y es válido que se quejen de que el tema sea más ponderado ahora que termina la gestión pero quizás también los obligue a instalar otras cuestiones en la agenda de campaña.

Siguen los palos de Scoppa

El periodista se ponía al tanto de comentarios que generan algún grado de discordia en el interior de la alianza opositora que lidera el candidato a intendente Gonzalo Parodi.

Informante: Me pasaron un tuit de Eduardo Scoppa y me dijeron que hizo bastante ruido. No para escándalo ni sillazo, pero sí que no caen bien.

Periodista: Otro tuit de Scoppa. Lo he leído muy crítico de Javier Milei. ¿Qué dijo ahora?

I: Peor que pegarle al presidente es pegarle a uno del equipo propio. Al menos así podríamos considerarlo a Rodrigo de Loredo. Scoppa le respondió un tuit cuestionándolo.

P: ¡Claro! Del mismo palo de Parodi.

I: La respuesta es a la alocución del diputado en la primera jornada de sesión por la Ley Ómnibus. Le dijo que ser "solidario y cooperativo" no es necesario en la función de un legislador. “Lo que debería es ser respetuoso de la constitución, garante de la tolerancia, defensor de la democracia, contribuir con las leyes a una sociedad más justa, y sería fiel a la historia del radicalismo”, escribió. ¡Palazo!

P: Claro. Básicamente lo acusa de serle infiel a los principios del partido. Durísimo.

I: Entonces se imaginará por qué cayó mal. Si de Loredo se llega a enterar que uno de los que están asociados con Parodi en Río Cuarto lo cuestiona públicamente de esta manera, me imagino que se lo tomará a mal. Entonces, era obvio que algunos radicales iban a reaccionar mal. El comentario que me llegó es que, si Scoppa le pasa el radicalómetro a otro dirigente, sería preferible que esté afiliado al partido. Además, le recuerdan que cuando debió acompañar al partido en una alianza, siempre eligió ir por fuera.

P: ¿De dónde vienen esos comentarios?

I: De algún radical enojado que no le diré quién es. No es del grupo de Parodi y no creo que el candidato baje línea sobre esto. Lo necesita a Scoppa. Pero yo creo que lo que molestó no fue tanto el comentario contra de Loredo…

P: ¿Entonces qué fue?

I: Después de esto, ¡compartió la intervención de Facundo Manes! (risas)

El “fervor popular” (de las redes)

El periodista conversaba con el militante peronista sobre el movimiento en redes sociales de los candidatos del PJ.

Informante: Hay una página que creó la gente de La Militante que se llama “Adriana Nazario intendenta”. ¿La conoce?

Periodista: Sí. La sigo para chusmear cómo va la campaña.

I: Entonces habrá visto el último video que subieron. Es un compilado de mensajes de apoyo que recibe la ex diputada de parte de usuarios en redes para mostrar cierto fervor de la gente por su candidatura. Oportuno el detalle de los mensajes de apoyo, justo en la semana que Guillermo De Rivas se lanzó con todo. Nazario debe querer demostrar que tiene el apoyo de la gente…

P: ¡Claro! No hay otra lectura posible.

I: Me parece una buena estrategia, pero cuestionable. Está bueno ver los mensajes de apoyo, pero ¿de las redes? Con lo lleno de trolls y cuentas truchas que hay, no sé si creerles.

P: Tiene razón. No hay cuenta de político que no tenga trolls.

I: Nazario va a tener que mostrarse de otra forma, algo como lo que está haciendo De Rivas encontrándose con vecinos cara a cara en los espacios públicos. Hay que tener cuidado a la hora de mostrar las redes sociales digitales y concentrarse en el factor humano. No digo que ella no salga a caminar los barrios, pero estos videos después le dan letra a los que quieren bajarla.

Apertura ¿más “tranquila”?

La cronista se encontraba con el trabajador municipal en cercanías al Viejo Mercado, donde se llevó adelante la apertura de sesiones del 2024 que encabezó el intendente Juan Manuel Llamosas, minutos después de que iniciara el discurso del mandatario.

Trabajador municipal: Por suerte está fresquito en el Viejo Mercado pero noté algo medio raro.

Periodista: Estoy por irme pero la verdad que sí. No se sufrió tanto el calor ahí.

T M: Bueno, usted le vio lo positivo pero a mí me da la impresión de que hubo menos convocatoria que otros años y eso contribuyó a que no haga tanto calor. ¿Se acuerda? Está bien que algunos llegaron un poco tarde pero cuando entró el intendente había varias sillas vacías atrás. No sé, me pareció un poco más “tranqui” para ser la última apertura de sesiones.

P: ¿Y sabe a qué se debe?

T M: Algunos compañeros dicen que no es el momento para hacer un acto “pomposo” pero también creo que evidencia algunas cuestiones: Guillermo De Rivas está en la primera fila y, como es esperable, Adriana Nazario no vino. No hay que olvidar que un sector del PJ está con ella y eso habrá restado aunque sea un poco de convocatoria. Por otro lado, puede ser que el contexto no esté para que la militancia aparezca con bombos y platillos. Y la otra razón: que muchos sean como Lilita (Carrió). Con 40 grados no salen a ningún lado.

P: Si no fuera por trabajo, yo estaría en la misma (risas).