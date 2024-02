Enroque Corto

Juntos por el Cambio no le afloja a Llaryora

El interbloque Juntos por el Cambio, que preside la radical Alejandra Ferrero, sacó ayer un comunicado sobre el discurso del gobernador Martín Llaryora. Un asesor aliancista lo comentó con el periodista.

Asesor: Sacamos un comunicado intenso, diría que ratifica que los que estamos en el interbloque no le vamos a aflojar al gobierno peronista.

Periodista: Adelántame lo que expresaron.

A.: Le cito lo más importante. El título es claro de lo que pensamos: "No importa lo que Llaryora dice, importa lo que hace". Nuestros legisladores recordaron que "el gobierno provincial tomó una serie de medidas que perjudican a todos los cordobeses: barrió el Tribunal de Cuentas y se resisten a ser controlados; aumentó los impuestos con índices automáticos; abrió las puertas al juego on line.

Fue este mismo gobierno el que a fines de diciembre ajustó a los trabajadores y jubilados, en sus aportes personales y en el porcentual del Apross". Y agregaron: "Fue este mismo gobierno el que pidió aplausos para los médicos y hoy los persigue; el mismo que busca estándares de calidad en los hospitales pero no los busca en el Servicio Penitenciario, donde una matriz de corrupción política los dejó expuestos. El mismo que negó Ficha Limpia en Córdoba y le sigue permitiendo a los condenados, ser integrantes de listas electivas. Son los mismos que permitieron eliminar las audiencias públicas del ERSEP. Los mismos que le permitieron a Alfonso Mosquera volver a la Legislatura, a Oscar González seguir impune en libertad y a Cardozo darle protección desvinculándolo de la tragedia del Neonatal".

P.: Fuerte, sí.

A.: Y concluyeron que iremos "por más diálogo interpartidario y menos Partido Cordobés".









Kyshakevych aplaudió a Natalia

Un sector del peronismo cordobés celebró la decisión de la diputada Natalia de la Sota de desmarcarse del resto del bloque de Córdoba Federal.

Dirigentes: Algunos lo expresaron públicamente, otros lo hacen por lo bajo, pero son varios los peronistas que aplaudieron la decisión de la diputada Natalia de la Sota de no acompañar al resto de los cordobesistas en la aprobación del dictamen del oficialismo.

Periodista: Finalmente se acopló al presentado por los socialistas Esteban Paulon y Mónica Fein, ¿verdad?

D.: Así es. Y una de las que saludó esa decisión con mucho énfasis en las redes es la ex legisladora Tania Kyshakevych, una dirigente que fue muy crítica de la última etapa de Juan Schiaretti como gobernador y que jugó fuertemente con Sergio Massa, rememorando siempre al ex gobernador José Manuel de la Sota.

El SEP puso la firma (de nuevo)

El informante gremial llamó entusiasmado al periodista.

Informante Gremial: Estimado, se confirma lo que habíamos adelantado. Nuestro secretario general acaba de estampar su firma junto a la del Secretario General de la Gobernación.

Periodista: ¿Otra vez?

I.G.: Así es, esta vez para sellar la reincorporación de los 700 contratados dados de baja sobre el inicio el año.

P.: ¿Fue un anexo a la paritaria?

I.G.: En efecto.

P.: Para que no queden dudas de que vino todo en un combo…

I.G.: Y bueno… la prioridad es siempre defender los puestos de trabajo.







Supremos en el recinto

El recinto de la Legislatura donde el gobernador Martín Llaryora pronunció su primer discurso de inauguración de sesiones ordinarias estaba colmado. En asientos relevantes, fue notoria la presencia perfecta de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, cuerpo que a partir de hoy tiene una baja por renuncia. Asistieron Domingo Sesin, Aída Tarditti, Luis Rubio, María Caceres de Bollati, Sebastián Lopez Peña y el presidente y último en ingresar al cuerpo, Luis Angulo.

Informante: Estuvieron los seis miembros que quedan en el TSJ luego la renuncia de la vocal Mercedes Blanc de Arabel, que se acogió a la jubilación.

Alfil: Si, aunque el único que estuvo sentado al lado del gobernador y al lado de la senadora Alejandra Vigo fue el actual presidente del cuerpo, Luis Angulo. El resto, bien adelante pero no en el sitial de honor.

Informante: Tiene razón, pero es el presidente del máximo tribunal.

Alfil: ¿Qué se sabe de la designación del o de la remplazo de Blanc de Arabel?

Informante: Que no hay ningún apuro. Que Llaryora no tiene necesidad de meterse en un tema en el que va a tener que acordar con la Legislatura, donde hay paridad con la oposición. Así que ustedes, periodistas, no se aten los rulos. Por ahí no habrá novedades por el momento.

Alfil: Hay que ver de cuánto es "el momento".