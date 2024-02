Apelar a “Doña Rosa”

El analista político se comunicó con la periodista durante el fin de semana para dar su opinión sobre el spot que circuló en distintas redes sociales y que busca instalar a Guillermo De Rivas como el candidato a intendente del peronismo.

Informante: ¿Está para hacer una lectura del spot de las señoras en la vereda?

Periodista: Veo que ya le llegó el video.

A P: Y me quise tomar unos minutos para analizarlo y después hablarle a usted. Por empezar, me da la impresión que realmente se buscó apelar a ese famoso concepto de “Doña Rosa”. Muchas veces se utiliza para hacer referencia al ciudadano de a pie, al vecino que no está relacionado de manera directa con el ámbito político o no está muy inmiscuido en el tema. La señora barriendo y la vecina que se acerca a charlar para chusmear sobre “el Guille” me parece que quiso dar un poco esa idea. Al menos yo la interpreto así.

P: Entiendo. Le soy sincera: varias personas, incluso gente cercana que no suele interesarse en estos temas, me compartieron el spot.

A P: A eso iba. No le niego que me dio un poquito de “cringe” en un momento. Particularmente la parte en la que una de las señoras dice que “es guapo”. Pero no voy a subestimar el producto por una sola razón: quizás eso es lo que buscaban. Que genere algo. De hecho, en este momento estamos hablando de eso, aunque nos dé un poco de risa. Uno puede pensar: ¿En serio se puede convencer a alguien de votar a un candidato diciendo que “es guapo”? Claro que no. Pero se puede al menos instalar su nombre porque, sea por la razón que sea, el video se ha compartido. Ahora, esto evidencia también otra cosa…

P: Si se busca instalar el nombre es porque…

A P: Capaz están buscando elevar el nivel de conocimiento. “No se puede votar a quien no se conoce”.

Los aplausos en la apertura

La cronista se encontró con el informante municipal durante el fin de semana.

Informante: ¡Qué bueno que la encuentro! Vi que estuvo en la apertura de sesiones y se me olvidó comentarle algo. Pero por lo que leí, usted también lo advirtió.

Periodista: ¿A qué se refiere?

I: A la frase “vecinos de bien”. No tomé nota de cuáles fueron los fragmentos en los que el intendente era aplaudido pero sí noté algo que reafirma lo que varios pensamos: cuando el intendente dijo eso, hasta concejales de la oposición lo aplaudieron. La concejala Mónica Lannutti fue una de ellos.

P: No debería sorprender que haya algún que otro punto de acuerdo pero justo con el tema de inseguridad hubo muchas críticas de Juntos por Río Cuarto.

I: Claro. Y ahí reafirmo lo que pensé también con Gonzalo Parodi cuando twitteó algo con la frase “argentinos de bien”. Y no me refiero solo al ámbito local. Varios dirigentes provinciales y nacionales, sin pertenecer a la Libertad Avanza, están utilizando cada vez más esa expresión. Con esto no quiero decir que no comparta lo que dijo el intendente sobre que los espacios públicos no deben estar en manos de los delincuentes. Simplemente hago hincapié en que es un concepto que se asocia mucho al discurso de asunción de Javier Milei y que no es casual que muchos dirigentes lo hayan empezado a implementar. La ciudad se pintó bastante de violeta el 19 de noviembre.

“Lo que Juan dice de Pedro…”

El informante delasotista llegaba a la periodista con un comentario a raíz de la última publicación del Enroque Corto.

Informante: Veo que hay “compañeros” que están insinuando que no se puede hablar de una buena repercusión de las redes sociales de Adriana (Nazario) sin sembrar la idea de que seguro hay trolls. Pero bueno, “lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro”.

Periodista: A ver, lo escucho…

I: Solo eso, quería darle mi postura. A mi entender, agradecer el acompañamiento de la gente en las redes y sin tener drama de mostrar capturas de los comentarios, se debe justamente a que hay acompañamiento genuino. Pero bueno, no todos tienen el privilegio de conocer eso, ¿no?