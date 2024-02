Conjeturas sobre una derrota

Por Javier Boher

Es difícil hacer una lectura corrida, coherente y bien hilvanada sobre lo que pasó el martes, por lo que será mejor ir por partes.

Lo primero es lo más evidente: fue un papelón de grandes dimensiones, con un presidente lejos del país en un momento clave, con el resto del gobierno sin ideas ni conducción y una oposición chiquita, entre crispada y ofendida. Fue una clara muestra del rejunte de advenedizos y mediocres que hay en la política argentina.

Para el resto de los puntos, una disección desordenada.

Hechos

Lo que pasó quedó más o menos claro. Sin los votos necesarios para la votación en particular, el Gobierno decidió mandar el proyecto de vuelta a comisión antes de que saliera mutilado. Ya sabía de antemano que le faltaban los votos, porque las objeciones se habían planteado en la negociación.

Parte de la oposición trató genuinamente de conseguir la aprobación, pero quedó atada a la decisión de varios diputados de sus bloques (como el caso de De Loredo, injustamente atacado, pero víctima de su posición dubitativa a lo largo del proceso).

Partidos y coaliciones

El radicalismo es, quizás, el partido que se comió el mayor proceso de desgaste. Votó casi todo a favor y trató de mantener el proyecto a flote hasta el final, pero quedó pegado al progresismo de Manes, Yacobitti y el resto del franjismo porteño. Es raro eso de querer cuidar a la gente votando a espaldas de sus votos.

Para colmo, se mantuvieron fieles a la tradición moralista (por Gerardo Morales) de defenderse con comunicados, siguiendo esa costumbre de ofenderse y dar videos de verdad a algo que moriría si lo dejaran pasar (como hizo Llaryora, que se pronunció a favor de una ley que los suyos votaron más en contra que los radicales). Si me gritan "¡cornudo!" y me quiero pelear, lo más probable es que todos se quieran tirar un lance con mi señora.

El radicalismo tiene un problema: si es oposición línea Lousteau, se lo come el kirchnerismo en algún engendro tipo UNEN; si se hace libertario se lo comen desde adentro los mismos radicales.

LLA demostró que no sabe y que no tiene gente preparada. Quiso recostarse en la casta del PJ para llenar el Estado y les llenaron la cocina de humo. Pagaron con cargos por adelantado algo que no recibieron en el Congreso. Seguramente Francos y demás compañeros pensaron que eso iba a funcionar, pero yo en su lugar empezaría a depurar reparticiones. Si no hay nombres se redistribuye el organigrama y se aísla lo que no se pueda sacar.

El único reflejo de los libertarios fue propio de neófitos excedidos en hormonas: más enojo, ataques individuales y más polarización. Quizás eso sirva para reforzar el núcleo duro, pero así no se gobierna (o al menos no con estos números).

El Pro, el kirchnerismo y la izquierda hicieron exactamente aquello para lo que los votaron, obedeciendo sin despeinarse el mandato que les dio su electorado.

¿Cómo se sale?

Acá se me ocurren tres escenarios:

1- Plebiscito. Milei llama a un referéndum, que tendría tres problemas: no sería vinculante, no cambiaría la libertad de acción de los diputados y si pierde quedaría muy debilitado. Al tratarse de un personaje inestable, el riesgo es que renuncie, lo que haría más difíciles las cosas.

2- Acuerdo. El problema de esto es que no se sabe entre quiénes, sobre qué, ni para qué. Lo que se probó no anduvo. Se puede probar otro camino o descartarlo; parece que Milei prefiere abandonarlo.

3- Conflicto entre poderes - Estado mínimo. LLA abandona la iniciativa legislativa y deja el Congreso en manos de los gobernadores. Ajusta todo lo que la ley vigente permite, reforma por decreto lo que ya está regulado por decreto (si se aprobó eso sin Congreso, no lo necesitaría ahora). Desfinancia el Estado nacional al no actualizar partidas, dejando todo como está, licuando sueldos de empleados publicos. Crece el rol de Caputo y asfixia económicamente a las provincias, sin impuesto a las ganancias y bajando a cero los ATN. Atomización subnacional y riesgo cierto de vacío de poder.

Conclusión

No hay dudas de que el país necesita reformas para amigarse con el capitalismo y la economía de mercado, porque necesita volver a crear riqueza antes de ponerse a discutir cómo se redistribuye, porque es condición fundamental para reducir la pobreza.

Para eso se debe desarmar un denso entramado de tontos, kioskos y beneficios corporativos enquistados, que ponen los incentivos en la conservación de un orden opuesto al desarrollo. Esto solamente beneficia a los pocos organizados para chupar renta pública, en detrimento de la gran masa de ciudadanos que vive su vida al margen de esas corporaciones.

La estrategia (si es que el gobierno tiene alguna) debe repensarse, poniendo objetivos más claros y asequibles. La deriva autoritaria no es una opción en el país, sin importar cuánto crean los libertarios que ellos tienen un mandato popular y divino para imponer sus deseos. De acá se sale con más política, más astucia, más coraje, más innovación y respetando la división de poderes y las instituciones, no comportándose como nenes chiquitos berrinchudos que creen que todo se reduce a ver quién es el que grita más fuerte. Es que, al final del día, la política es cosa de grandes.