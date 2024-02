Tras “reabrir” sede, peronistas piden consensuar candidato

Por Julieta Fernández

La reunión del martes por la noche en la sede del PJ Río Cuarto generó repercusiones en distintos sectores del peronismo local. Especialmente porque no se trató de una reunión exclusiva de La Militante o sectores que piden la candidatura de Adriana Nazario sino también de sindicatos que solían mostrarse como aliados de la gestión Llamosas, integrantes de organizaciones afines al kirchnerismo e incluso integrantes del oficialismo municipal como el jefe del bloque Hacemos por Córdoba, Guillermo Natali.

Pocos minutos después de que trascendieran las imágenes del encuentro, sectores vinculados al llamosismo interpretaron que podría tratarse de una maniobra para “tensar” con el oficialismo, rechazar la candidatura de Guillermo De Rivas e instalar la figura de la ex diputada. No obstante, agrupaciones como las 62 Organizaciones Peronistas aclararon que su presencia en la reunión no fue en calidad de “trabajar para Nazario” sino que, al igual que otras vertientes del PJ, apuntaron a que se abra el diálogo en el seno del partido y pedir una convocatoria para “todos los actores que quieran participar de la próxima elección”.

Uno de los oradores del encuentro fue el ex legislador Franco Miranda, quien pidió que el peronismo se aggiorne a las nuevas demandas y “no pierda representatividad”. En diálogo con el portal Córdoba Hoy, Miranda planteó que, desde las organizaciones presentes en la reunión quieren saber “qué es lo que está pasando, por qué un dirigente puede pegar un afiche y poner el logo del oficialismo pero el presidente del partido no le cuenta a la dirigencia y militancia por qué se hace” y redobló la apuesta al decir: “¿Por qué seguimos hablando del PJ cuando la elección del candidato se define entre pocos? Hay que discutir porque el partido es de todos, no de Llamosas”.

Los sindicatos

El integrante del triunvirato de la CGT y titular del gremio de trabajadores de Obras Sanitarias, Ricardo Tosto, tuvo uno de los discursos más duros en la jornada y hubo cierto “pase de factura” al oficialismo municipal. “No se tienen que olvidar de la gente y los dirigentes que los militaron para llegar a donde están”, señaló el dirigente sindical al resaltar el acompañamiento que tuvo el llamosismo (especialmente a partir de la segunda gestión) por parte de la central obrera. Cabe aclarar que los dichos de Tosto no pueden desprenderse de su acompañamiento explícito a la candidatura de Adriana Nazario.

No obstante, las expresiones de otro miembro de la CGT -cuyo acompañamiento a Llamosas data de varios años- dieron cierto sustento a las críticas a la conducción del partido: “se reabrió el PJ, no sé quién tenía la llave” dijo Julio Chávez al programa radial Así son las cosas. “La reunión fue para expresar nuestro pensamiento. Queremos tener voz. No nos alejamos de ningún candidato”,agregó Chávez y reafirmó que “como movimiento obrero pedimos participación, sea quien sea el candidato”. El dirigente sindical aclaró que algunas expresiones se pueden “malinterpretar” pero resaltó que participaron distintas líneas del PJ riocuartense, lo que posiblemente apuntaba a descartar la idea de que se trataba de una movida “100% nazarista”.

Según pudo saber Alfil, los sectores que participaron de este primer encuentro apuntan a repetir ese tipo de instancias en la sede del partido pero con el llamosismo incluido. “La idea no es cerrarnos sino que el oficialismo participe de la discusión. Tienen que estar todas las vertientes. Lo del martes fue el inicio de un proceso”, plantearon a Alfil.