“Prohibido postularse”

El informante se comunicaba con la periodista para comentarle sobre un artículo de la ordenanza que refiere al régimen municipal de partidos políticos (1531/07).

Informante: ¿Qué onda todo el tema de Gabriel Abrile? Me sorprende que algunos dirigentes que debieran tener conocimiento de esto no salgan a hablar de la ordenanza que prohíbe que se postule…

Periodista: ¿Cómo es eso? Ya necesito que me pase ese documento (risas).

I: Ya se lo envío pero cualquiera puede encontrarlo en la página del Concejo Deliberante. Por eso me sorprende que tantos dirigentes estén especulando. Tiene unos cuantos años la ordenanza pero el artículo 21 es clarísimo. “Cada persona podrá ser precandidato solamente por un partido o alianza. Quienes hubieran resultado derrotados en la elección interna abierta no podrán participar como candidatos en la elección general”. No deja lugar a dudas, ¿verdad?

P: No quiero pincharle el globo pero, ¿habrá alguna cuestión medio ambigua que no esté contemplada en la ordenanza y le permita presentarse? En caso de que quisiera hacerlo.

I: Desconozco. Igual, soy de los que cree que terminará cerrando con el radicalismo, más allá de todo lo que se ha dicho. Aún así, no les vendría mal leer la ordenanza a los que siguen especulando con esto.

Superávit “narcisista”

El periodista recibía el mensaje de un dirigente delasotista que le comentaba sobre una de las últimas noticias presentadas por el Gobierno de Río Cuarto, el sexto año de superávit fiscal para la gestión.

Dirigente: ¿Así que el Gobierno tuvo un superávit de 3 mil millones de pesos en el 2023? Le hubiera jurado que no era tan así. Digo, por la forma en la que se cuidaron la billetera a fin de año.

Periodista: ¿Lo dice por los salarios y los bonos de fin de año? No sé si les alcanzaba con esa plata para pagarlo.

D: Lo digo por todo. El mensaje del Gobierno fue que no había plata, el mismo que el Gobierno Nacional. Yo creo que salir ahora a vender el superávit consecutivo por ese monto es para la tribuna, pero los que saben lo pueden meter en problemas al intendente. Más que buenas, yo creo que son malas noticias para el intendente

P: ¿Malas noticias? ¿No le parece mucho?

D: ¡Pero es que es una locura! El secretario sale a hablar de que sobra la papota y desde el palacio te dicen que no hay plata, la crisis y coso... después estás con faltas de presupuesto en todos lados, pero tenés cómo vender el equilibrio fiscal. ¡Usted lo marcó! ¿Qué van a decir los trabajadores municipales? ¿Y qué van a decir en la municipalidad cuando las organizaciones barriales les toquen la puerta para preguntarles dónde está la ayuda social que les deben porque “no había plata”?

P: ¿Y le parece poco? Digo, el equilibrio es la pepita de oro de las gestiones.

D: Es que no le digo que sea malo, sino que revelan que el Gobierno mintió con lo que no quedaba nada en la olla. Me parece que estas son declaraciones narcisistas que no ayudan al intendente.

P: Fuerte acusación (risas). Pero, ¿no cree que le resta municiones a los que podían pegarle por la crisis económica?

D: Le reconozco eso y también que el que asuma después de él no heredará problemas, por ahora. Lo que digo es que no se ve bien este altanerismo de “yo logré esto”. Al esfuerzo lo hacen todos…