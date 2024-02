Por Bettina Marengo

De aquel “no peleamos por pelear” de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti frente a Cristina Kirchner, al actual “Córdoba promueve el diálogo y el consenso” de Martín Llaryora ante Javier Milei, el Panal busca ubicarse en el tono justo entre sus necesidades y las expectativas de su electorado. El fin de semana, pese a la preocupación que hay en el Gobierno provincial por la quita de los subsidios nacionales al transporte del interior y por el repliegue de los fondos del Fonid, entre otras partidas que Milei está pisando, la vicegobernadora Myrian Prunotto rechazó firmar un durísimo comunicado contra el jefe de Estado, emitido por una decena de sus pares de diferentes orígenes políticos pero organizado por la peronista Verónica Magario, vice del bonaerense Axel Kicillof, con quien Llayrora no quiere ser vinculado. “Tinte político opositor sin construcción”, resumieron cerca de la vice.

Párrafo aparte: hay un ruido adicional de Prunotto con la matancera, que en noviembre fue elegida por segunda vez al frente del Fovira, el Foro de los y las vices de todo el país, en una elección realizada antes de que asumieran en diciembre las nuevas autoridades provinciales, lo que dejó fuera de juega a varios vices. Dicen que cuando la radical cordobesa quiso sumarse a alguna secretaría de la entidad, le respondieron que estaban todas ocupadas.

Pero la decisión de bajar un cambio con la Casa Rosada no vino de ese resquemor, menor en el actual contexto. Llaryora ya mostró su política anti roce con el jefe de la Rosada en su posicionamiento frente al ajustazo nacional: defensa de Córdoba pero con diálogo y consenso. Mientras, sigue en diálogo con el ministro del Interior, Guillermo Francos. El cordobés tiene mucho que observar y que definir en estos días previos al 1 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La evolución del acuerdo entre Milei y el PRO y el futuro del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, que luego del fracaso de la ley Bases ya no sería una gramática fluida, son dos capítulos vinculados. El modo “oficialista” del presidente de la bancada, Miguel Angel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, junto con algunas declaraciones de amor y paz del rionegrino para con Milei, puso nerviosos a diputados con terminales en los ajustados gobernadores, como es el caso de los cordobesistas (aunque en el quinteto hay apocalípticos e integrados, y estos últimos le dicen a los primeros que la política no es para calientes). En el Panal admiten que “todo está en discusión” y patean definiciones a posteriori de las negociaciones entre La Libertad Avanza y Macri por un eventual acuerdo coalicionista que Pichetto aplaude pero podría derribar la unidad construida para obtener lugar en las comisiones de la cámara pero que logró ser centro de la escena en la discusión de las Bases. Como sea, este fin de semana largo todos hablaron con todos en Hacemos Coalición Federal, algunos en el wasap, otros de a dos: el llaryorista Ignacio García Aresca, Nicolás Massot, Emilio Monzó, el cordobés del PRO Oscar Agost Carreño, los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulon. Varios de ellos juran que no hay clima de quiebre. Pero claro, en el caso de los cordobeses, decide Llaryora, que sigue con teléfono abierto con el ministro de Interior, Guillermo Francos.

En ese magma, en el Panal le bajaron el precio al comunicado de los vices, donde además de Magario pusieron la rúbrica Rubén Dusso (Catamarca), Teresita Madera (La Rioja), Alicia Mayoral (La Pampa), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Pedro Pesatti (Río Negro), Eber Solís (Formosa), Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy). “No firmaban todos, no nos pareció relevante”, explicaron. El “todos” se refiere a los mandatarios de la Región Centro, la entrerriana Alicia Aluani, segunda de Rogelio Frigerio, y la santafesina Gisela Scaglia, compañera de fórmula de Maximiliano Pullaro. El radical, al igual que Llaryora, quedaron en la mira de Milei por el fracaso parlamentario. Sin embargo, el texto sí tuvo el acompañamiento de algunos de los gobiernos con los que el sanfrancisqueño dialogó en la previa de la votación de la ley ómnibus: el de Salta (firmó el vice de Gustavo Sáenz, Antonio Marocco), el de Río Negro (Pedro Pesatti es el vice de Alberto Weretilneck) y el de Misiones, por caso.

El comunicado acusa a Milei de “tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas”, de una “despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores” y de sentir “desprecio por el sistema federal”. En Córdoba evaluaron que era demasiado ideológico. “No estamos de acuerdo en los términos del comunicado. No es momento de politizar y mucho menos de confrontar, desde Córdoba tenemos para aportar y promovemos el diálogo y el consenso”, señalaron a Alfil. Leída al revés, la frase dice que los cordobeses tienen expectativas con Milei y que el Panal tiene que cuidar sus palabras, al menos de momento.