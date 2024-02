Llaryora tensiona con Milei con receta probada: defensa de Córdoba

Por Bettina Marengo

En modo “pituquitos de Recoleta”, el grito que lo visibilizó nacionalmente cuando ganó la gobernación el año pasado, Martín Llaryora tensionó a full la relación con el presidente Javier Milei, con la premisa de que no hay mejor publicidad que la defensa de los intereses de Córdoba, y con el plafón de la caída de la imagen del libertario, que según datos del Panal bajó del 54 al 41% de aprobación nacional al compás de la inflación.

Llaryora se mostró embaladísimo en los medios nacionales en su intención de ocupar el lugar del gobernador más confiable para poner límites a Milei sin hacer kirchnerismo. Por eso siguió hablando de “necesidad de diálogo y consenso” de todos los sectores políticos en medio de la crisis. Señales que quiere dar a su electorado y al círculo rojo, que lo mira. Milei también lo mira, pero dado el carácter reactivo del León, no queda claro si lo eligió como contrincante, como a Lali, o si el mediterráneo le quedó a tiro. En Córdoba, si bien la imagen del libertario también cayó, sigue siendo alta. La semana que viene habrá números nuevos que dictarán nuevas rutas, o no.

Para fortalecerse, el sanfrancisqueño buscó enrolar a sus pares en la cruzada por los recursos del interior, podados por el Ejecutivo nacional con la eliminación del Fondo Compensador para el transporte del interior y el cese del envío de la plata para el incentivo docente. Le sumó la cuestión productiva, en un eje donde se puso del lado del desarrollo y ubicó al presidente como un ajustador de la macro pero sin plan ulterior. “No vamos a entregar el complejo productivo de la Argentina”, advirtió en La Nación+. Es la vieja pelea en contra de las retenciones de los Kirchner con nuevos ropajes.

En el medio, el cordobés exigió un pedido de disculpas por parte del presidente, por haberlo llamado “traidor” a ley Bases, el libertario lo mandó al psicólogo, y primero retrucó que “encapricharse y tomar actitudes casi infantiles no conduce a ningún lado”. Qué dirán los schiarettistas que recuerdan que la política no es para calientes, aunque reconozcan que el mandatario tenga todas las razones en estar caliente. Hablando del exgobernador, ya va a salir a decir lo suyo, prometen los cercanos, pero no será sobre Córdoba.

Llaryora reclamó al jefe de Estado que convoque a los mandatarios provinciales, una liga asustada por el recorte que hasta ahora no complica a Milei. Mencionó al santafesino Maximiliano Pullaro, a quien el jefe de Estado también acusó de “traidor” tras el fracaso de la ley “ómnibus” y al mendocino Alfredo Cornejo, dos radicales con los que el cordobesismo tiene sintonía, aunque a nivel local la UCR hace la suya y casi logra aprobar un proyecto donde le reclama al gobernador, igual que el ultraderechista, que recorte gastos para hacer frente a la escasez. El juecismo puso su granito de arena: el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, acusó a Llaryora de usar el avión sanitario de la provincia para viajar a Capital Federal.

Ayer, en Buenos Aires, el gobernador estuvo al teléfono con el intendente capitalino Daniel Passerini, quien junto a su par rosarino, Pablo Javkin, en un hotel de CABA cercano al Congreso, encabezó el reclamo de un grupo de jefes comunales por la plata para los colectivos del interior, una de las principales preocupaciones en el sistema oficialista por el impacto en el clima social que tendría un boleto de entre 700 y mil pesos, como se especula. Estuvieron el llaryorista Damián Bernarte, de San Francisco, y Juan Manuel Llamosas, de Río Cuarto. La arremetida parlamentaria y judicial de los afectados por el ajuste vendrá por ese lado de los sufridos caciques locales.

“Lo único que no vamos a dejar de hacer es defender los recursos que por leyes o acuerdos vigentes le corresponden a la provincia”, sostienen desde el entorno llaryorista para explicar la escalada. Pero no es casual el momento en que el sucesor de Juan Schiaretti eligió para marcar sus diferencias con el hombre al que votó el 75% de los cordobeses en el balotaje de noviembre ni que haya modificado su discurso de diferenciación sin roces fuertes que mantuvo hasta el fin de semana. El Indec acaba de informar la inflación de enero del 20,6 %, es inminente un aumento del boleto urbano e interurbano, no se pagará el Fonid a los docentes porque la Nación no mandó los fondos y las familias enfrentan el verdadero comienzo de año, marzo, con bolsillos menguados y una canasta escolar al rojo vivo. Todo un combo de malestar que el llaryorismo quiere evitar le explote en casa sin lograr repartir costos.