Enroque Corto

Ferrer y una respuesta ahí…

La semana pasada, por el ciclo de entrevistas que Alfil realiza en Instagram pasó el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR). Y sobre el final hubo una respuesta que causó mucha repercusión en los quinchos del radicalismo el fin de semana.

Informante Radical: Linda sobremesa en una siesta soleada…

Periodista: Así me gusta. De esta manera empezaba una vieja sección antes, con lo que sucedía en los quinchos.

IR: Precisamente, de uno del radicalismo le hablo. Más concretamente porque varios de los muchachos llegaron con el celular en la mano viendo lo que dijo ‘Marquitos’ Ferrer en una nota en su diario.

P: ¿Qué de todo?

IR: Tiene razón, dijo mucho. Lo de la interna ni hablar, pero lo del 2025 cuando le preguntaron si va a ser candidato a algo, la respuesta era por sí o por no, y él respondió ‘no tengo el objetivo de serlo. Sería una locura que yo diga no, porque después no resistimos ningún archivo”.

P: ¿Y qué les pareció? ¿Qué decían?

IR: Un poco de todo. En su gran mayoría, que fue inteligente para responder. Veremos cuando se armen las listas para diputados 2025.

A contar traseros

Luego de la extensa sesión legislativa del miércoles pasado, el oficialismo ratificó que la Legislatura no sesionará todos los miércoles, como era "uso y costumbre" en la abultada (para Hacemos Unidos) cámara del 2023, sino cuando tenga los números del quórum y para la sanción de los proyectos. Un informante lo dijo sin eufemismos, digamos.

Alfil: Tal como lo anunció este diario en primicia, no habrá sesiones todos los miércoles.

Informante: Se lo digo directo. Hacemos Unidos va a convocar cuando tenga todos los culos en las sillas.

Alfil. Muy gráfico. Fue llamativo como, el miércoles pasado, la vice Prunotto tuvo que volver a desempatar un proyecto que dejaba mal parado al gobernador Llaryora: le pedía que recortes gastos para poder hacer frente al ajuste.

Informante: Usted lo vio. Trabajarán más las comisiones, llegado el caso. Pero sin numero, no creo que haya sesión.







Con platea libertaria

El periodista conversaba con su informante del Concejo, que después de contarle cómo viene la agenda de la semana, le comentó sobre la buena recepción que un concejal UCR tiene entre las hordas digitales de LLA.

Periodista: Pasando en limpio, esta semana se reactiva el Concejo y se trata en segunda lectura la aprobación del proyecto que crea al Ente de Fiscalización y Control.

Informante del Concejo: Así es.

P.: Entendido. ¿Algo que sumar?

I.C.: Mmmm... no mucho… Pero, ¿ha estado siguiendo Twitter?

P.: Nunca lo hice. Para eso lo tengo a usted.

I.C.: Entonces le cuento un chisme: alta recepción a los tuits de Fabre entre las filas libertarias.

P.: Explíquese.

I.C.: Bueno, está al tanto de que estas semanas han sido de fuertes cruces entre el Gobierno Nacional y la Provincia… En ese juego, el concejal radical Javier Fabre, filoso tuitero, ha explotado los 140 caracteres con mucha aceptación de la platea libertaria.

P.: Desde la agenda local, imagino…

I.C.: Va de suyo. Le digo más, alguna preocupación hay de que algunos de esos temas se terminen colando en la sesión del martes…

Arning recordó el 15F en Mendiolaza

El 15 de febrero de 2015 Mendiolaza sufrió el trágico desborde del arroyo Saldán, que alcanzó a esa ciudad y a otras de la zona. Por eso, en Mendiolaza recuerdan el 15F. Un dirigente del PRO le contó al periodista cómo fueron las cosas este año.

Dirigente PRO: En una nueva edición del Festival del Arroyo Serrano, que es organizado por el Espacio Sayana, los intendentes de Mendiolaza, Adela Arning, de nuestro partido, y de Unquillo, Guillermo Valli, de Hacemos Unidos por Córdoba, encabezaron algunos actos de homenaje.

Periodista: Fue una tragedia que se adjudicó al desmonte. Hubo ocho muertos.

D.PRO: Claro. Por eso se plantaron árboles. Arning, un algarrobo blanco, pero también hubo talas y espinillos, que son todas especies nativas de las Sierras Chicas. Arning dijo que “a los espacios hay que cuidarlos, y concientizar a la gente para que los sienta propios”. Y agregó que “participar de este encuentro es un ejemplo de que cuando tenemos intereses en común debemos y podemos trabajar juntos”. Y déjeme contarle que Guillermo Sferco, de la Fundación Mil Aves, declaró: “Celebro que Mendiolaza tenga una dirección de Ambiente, eso jamás ocurrió”.