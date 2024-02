Fabre: “Todo es una joda en nuestro partido”

Por Alejandro Moreno

El concejal Javier Fabre se mostró escéptico de que el radicalismo cordobés vaya a sostener un debate sobre la necesidad de modernizar el partido, y de ponerlo de acuerdo con los nuevos tiempos, en el proceso interno ya iniciado y que concluirá el domingo 5 de mayo.

“Estoy un poco escéptico, porque creo que es todo una joda en nuestro partido. Ya viene hace un tiempo, Tenemos ocho núcleos, van a pasar a ser trece o doce, donde el promedio de firmas de militantes son nueve mil, diez mil firmas. Serían 120 mil militantes activos en la provincia. Es poco serio. Esta discusión hay que darla puertas adentro, pero puertas adentro no hay discusión”, afirmó en el programa Entrevistas (Canal C).

Las dudas de Fabre -que es el principal referente de la histórica Línea Córdoba- respecto a la validez de las firmas de adhesiones a núcleos internos son también compartidas por otros dirigentes, algunos de los cuales discuten si las nuevas agrupaciones presentadas deben ser reconocidas como actores de la Unión Cívica Radical.

Los radicales, en general, sienten un tironeo entre valorar el debate democrático interno y padecer el internismo, que los ha llevado a una división extrema del partido.

Para Fabre, “el radicalismo tiene que volver a discutir para adentro, a pesar de que parece un ejercicio letárgico que hacemos”. “Me parece una tarea que hay que abordar porque si no nos quedamos buscando soluciones en el cementerio de Recoleta y lo que vamos a encontrar ahí, en el Panteón de los Caídos, es nostalgia y una identidad, adonde podemos ir a reforzar nuestro valores, pero lo que hoy la sociedad está demandando es otra cosa”, destacó.

Al mismo tiempo, subrayó que en la UCR se sigue hablando de los comités “como una red”. Pero la gente, agregó, “cada vez va menos al restaurante para pedir la comida en casa, cada vez va menos al cine para ver Netflix o cualquier plataforma. Y nosotros tenemos comités abiertos. Cuatro o cinco locos vamos a veces, como práctica, pero la realidad no está pasando por ahí. Si nosotros no nos sentamos a discutir estas cuestiones como organización politica vamos a quedar mirando por el espejo retrovisor”.

El libertario Javier Milei sacudió el escenario político en todo el país, al alcanzar la Presidencia de la Nación.

Fabre consideró que Milei surgió “probablemente de muchísimos años de prácticas políticas´. No aparece un loco a decir algo que no es y gana las elecciones. Muchas de las cosas que dice hay que prestarle atención porque puede que estén reflejando una realidad permanente. Hoy que existe una casta política me parece innegable”.

El concejal radical interpretó que Milei “nos tiene que hacer replantear a todos los espacios políticos qué es lo que estamos haciendo”. De la UCR, se preguntó: “¿Existe una sobreteatralización de institucionalidad para no abordar los problemas de fondo? ¿Nos pasa eso?”.

“Tenemos muchas veces esa visión endogámica de comité, nostálgica, que está bien, pero la politica es proyectiva, es mirar hacia adelante. ¿La clase media se siente hoy representada por el radicalismo? Creo que aparecen figuras como el caso de Rodrigo, y hay un montón que se pueden nombrar, como los gobernadores, pero como organización política, ¿qué representamos, a quién representamos? Hemos perdido ese sujeto revolucionario”, reflexionó.

“Mestre padre tuvo un paradigma de orden: vamos a ir hacia una ciudad ordenada. Rubén Martí, vanguardista para su época, tuvo el modelo de una ciudad descentralizada y con un fuerte compromiso ambiental. Hay en el intendente actual (por Daniel Passerini) una suerte de piloto automático que va sorteando algunos obstáculos, pero que no alcanza a constituir un modelo de ciudad”, comparó. E insistió: “Ramón Bautista Mestre, Rubén Martí, Víctor Martínez, Donato Latella Frías, Amadeo Sabattini y Eduardo Angeloz fueron adelantados”.