Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Reclamo “inútil”

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre las posibles novedades para el transporte y sus tarifas que podrían llegar en estos días.

Periodista: Sube el transporte en todos lados y en Córdoba el colectivo está a 700 pesos. Me veo venir un anuncio del intendente (Juan Manuel Llamosas) por estos días.

Dirigente: Es inminente. Yo creo que se está buscando la forma menos dolorosa de hacerlo, aunque no creo que la haya. Diga usted que está el boleto educativo y el obrero social…

P: ¿Tiene data de montos?

D: Lo mismo que seguro tiene usted. Llamosas el otro día declaró que se irá a 600 o 700 pesos. Lo bueno es que por primera vez en mucho tiempo, el boleto de Córdoba va a estar similar al de acá, aun con todas las diferencias demográficas. La mala es que estoy seguro de que la empresa de transporte local va a pelear para que sea todavía más caro.

P: ¿Más caro? Bueno…

D: Sí, es una locura tan grande como creer que (Javier) Milei va a escuchar los reclamos de Llamosas para que hagan un reparto equitativo de subsidios. La verdad, es inútil hacer esfuerzos para sostener ese reclamo y yo creo que es más por aparentar que se está haciendo algo para que, cuando el usuario de transporte putee, no apunte hacia la Municipalidad.

P: ¿Cuándo cree que se hará efectivo el aumento?

D: Lo están estirando lo más que pueden, hasta que la mayor cantidad de estudiantes tengan el Boleto Educativo. La presión es fuerte y la empresa quiere que lo saquen esta misma semana. No veo que pueda aguantar mucho más a 340 pesos. Tampoco creo que los laburantes sin beneficios puedan aguantar mucho con un boleto al doble de lo que pagan hoy y al triple de lo que pagaban en diciembre.

Asistencia (casi) perfecta

El informante le comentaba al periodista sobre la lista de invitados al acto que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezó en el Centro Cívico de la capital alterna.

Informante: Me llamó mucho la atención la cantidad de intendentes que estuvieron en el acto del ministro Quinteros hoy (por el martes). El Gobierno está apostando fuerte al “es con todos”.

Periodista: A mí no me sorprende, la verdad. Es una actitud muy cordobesista la de invitar a todos los intendentes porque las obras, los móviles y el financiamiento van para todos. Es una línea que se mantiene.

I: Coincido, pero los números son el tema. Casi veinte jefes comunales del departamento, peronistas y radicales. No me diga que no hay algo ahí…

P: Puede ser. Pero, me interesa saber qué opina usted.

I: Que están acomodándose todos al lado del único que les puede tirar una soga en los tiempos que se vienen. Sin la ayuda del gobernador (Martín Llaryora), los intendentes se pueden ir olvidando de las obras. A esto lo saben todos, por eso hay asistencia perfecta. Bah, casi perfecta.

P: ¿Hubo faltazos?

I: No los vi a los intendentes de Holmberg y Las Higueras. A Maxi Rossetto (Holmberg) creo que lo vi gestionando por Córdoba con Martín Gill. De Lucchessi no tengo excusa (risas).

P: ¿Pero me sugiere que no quisieron estar o que no pudieron?

I: Yo solo digo que es raro que todos los intendentes del departamento estén, menos ellos. El operativo de seguridad que vino a mostrar Quinteros les pasó cerca, pero no aparecieron. No sé...me pareció extraño. No solo a mí. La gente del Cívico también habló.

Respeto ¿en carrera?

El analista llegaba a la periodista para dialogar sobre la irrupción de fuerzas “minoritarias” en la elección municipal. En diálogo con LV 16, Claudio Demo, integrante de Respeto, señaló que “se inició un proceso de construir un espacio nuevo. Es decir, Respeto sumado a otras agrupaciones y otros partidos políticos locales, para tratar de llegar a presentar una lista”.

Informante: Yo pensé que Respeto, como tal, ya no existía.

Periodista: ¿No será mucho?

I: No me malinterprete. Me consta del trabajo que hacen varias organizaciones que formaban parte de la estructura y el trabajo social y cooperativo que llevan adelante varios de sus integrantes. No me olvido que fueron tercera fuerza durante cuatro años. Pero pensé que quizás ya no jugaba como propuesta electoral, a eso me refiero. Probablemente porque la última candidata a intendenta de ese espacio (Lucía De Carlos) y la ex concejala, Patricia Muñoz, están en el armado de Gonzalo Parodi.

P: Bueno, en lo electoral pensaba parecido a usted. Pero todavía hay integrantes del espacio que quizás no se sientan representados con la oferta electoral que se conoce hasta ahora…

I: Hace poco se reunieron y, aunque dicen que el plenario no fue muy convocado, tienen pensado seguir con los encuentros para plantear una propuesta electoral. Mi sentido común me hace pensar que no hay tiempo para eso pero ni siquiera tenemos un cronograma electoral definido así que todo puede ser.

P: Y ahí estaríamos hablando de otra fuerza en carrera. La última vez hubo ocho listas, si mal no recuerdo.

I: Veremos como hacen los partidos tradicionales para tratar de acordar y evitar que se dispersen votos. No sé qué pasará con Respeto puntualmente, pero sabemos que PAIS quiere participar y también suena la posibilidad de que haya algún candidato libertario.

La crítica desde las góndolas

El informante radical llegaba a la periodista con un video publicado por la dirigente de Asamblea Radical, Viviana Pomiglio. Desde las góndolas de un supermercado, la ex concejala criticó al presidente Javier Milei por los altos niveles de inflación. “Está castigando al sector del trabajo y la producción. Es el presidente de los argentinos, no es monarca. No puede castigar al pueblo como lo está haciendo”, dijo Pomiglio.

Informante radical: Si aún no cerró su jornada, le mando esto que puede interesarle. Pomigilio apuntando a Milei.

P: Desde el lugar más temido últimamente para cualquier ciudadano de a pie: las góndolas.

I: Podrán decir lo que quieran pero se la está jugando bastante más que algunos correligionarios. La campaña por las municipales los hace andar con mucho cuidado. Critican el contexto, hablan de crisis, pero pocos nombran a Milei como el responsable. Incluso Pomiglio reconoce que parte del problema es el gobierno de Alberto Fernández y los anteriores pero interpeló a Milei. Ya se imaginará que no hubo comentarios muy agradables en ese posteo…

P: Teniendo en cuenta que muchos riocuartenses lo votaron…

I: Pero ojo, el riocuartense es anti K. No necesariamente mileísta. Más allá de que lo hayan votado, esta ciudad no debe escapar a la baja aprobación del presidente después de las medidas que ha tomado. Igual, no tenga dudas de que los candidatos en general van a evitar polemizar con Nación. Por eso le digo, la “Vivi” se la jugó más que varios correligionarios.