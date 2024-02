Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Negociación empantanada

La periodista llegaba al informante radical para consultarle sobre la situación del ex candidato a intendente, Gabriel Abrile y el armado del candidato radical, Gonzalo Parodi.

Periodista: Perdón que seamos repetitivos en la consulta pero se andan diciendo algunas cosas. Por un lado, se sabe de una encuesta telefónica que está midiendo a Gabriel Abrile como candidato por La Libertad Avanza. ¿Qué onda las negociaciones con Parodi?

Informante: Lo de esa encuesta de Abrile con La Libertad Avanza no viene impulsado por la gente de Gabriel. Es lo que le puedo decir al respecto. De todos modos, no le niego que las negociaciones con Parodi están algo empantanadas.

P: ¿Algo?

I: Parece que el tema viene por el cómo. Lo charlamos en su momento. La gente de Abrile está buscando que se reconozca la competitividad de quien fue su candidato y que hay un proyecto a largo plazo. Dicen que ya no va que las coaliciones tengan un líder único o una forma “verticalista” de manejar estas cosas.

P: Sigue sin decirme si está cerca o no de arreglar con Parodi.

I: Todo indica que se apunta a eso pero sigue habiendo diferencias en el cómo. Ojo, también admiten que hay sectores internos que los están empujando afuera del partido porque están interesados en ver cómo se reparten los espacios de representación. Mucha especulación en torno a esto.

P: ¿Y de dónde cree que están saliendo estas encuestas que lo asocian con LLA?

I: Difícil saberlo pero hay varios sectores que pueden verse beneficiados si Abrile va por fuera. Al PJ le conviene un radicalismo dividido, así como también a algunos radicales que puedan estar pensando en tener un mayor margen para negociar después.

Puja por el horario corrido

El periodista dialogaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre un proyecto que promete ganar puestos en la lista de prioridades del Legislativa.

Informante: Hace un rato, los concejales de Juntos por Río Cuarto presentaron un proyecto para convocar a una consulta popular por el tema del horario corrido. ¿Se enteró?

Periodista: Algo me habían comentado, pero el año pasado. Tengo entendido que ya había un proyecto presentado sobre este tema.

I: Claro. Como buen candidato, el concejal (Gonzalo) Parodi lo presentó como una ampliación del proyecto que presentaron hace unos años… en 2021 creo. En ese entonces, propusieron pasar directamente al horario corrido. Ahora quieren que la gente sea la que lo exija en una encuesta no obligatoria y no vinculante.

P: Me da la sensación de que buscan encender un poco a la gente con este tema. Por eso la consulta popular.

I: Claro. Es el momento de meter la estocada. Parodi mencionó que al laburante de comercio le va a salir más caro el transporte por los aumentos y podría gastar 60 lucas por mes solo en colectivo. Encima dicen tener el apoyo del gremio de empleados de comercio.

P: Recuerdo que José Luis Oberto lo propuso en campaña durante las elecciones de AGEC. ¿Lo dicen por eso?

I: Claro. Pero tengo una teoría…

P: Lo escucho.

I: Parodi sabe que (Juan Manuel) Llamosas está próximo a anunciar algo con el tema y capaz lo hace con (Guillermo) De Rivas y Oberto al lado. Es decir, lo quieren primerear al intendente para que, cuando se anuncie esto, se puedan adjudicar la idea de haberlo propuesto antes.

P: Veo que esa va a ser la dinámica de la campaña. A ver quién le saca la propuesta al otro (risas).

I: ¡Es cierto! Al final, si coinciden tanto, deberían presentar lista única (risas).

¿La Cámpora? “¡Afuera!

En una charla sobre el futuro del peronismo local, el dirigente del PJ le comentaba al periodista sobre la forma en la que se reorganizará el partido tras las elecciones.

Periodista: ¿Usted ya está en modo campaña o todavía no salió de la pileta?

Informante: Ni campaña, ni pileta. Tranquilo todavía. Hay que esperar un poquito más. No se apure. Lo que sé es que, ganemos o perdamos, van a cambiar muchas cosas.

Periodista: No es el primero que me dice eso. En su caso, ¿por qué lo dice?

I: Porque no podemos seguir siendo los mismos. No le hace bien a nadie, ni a nosotros ni a la gente. Después del “peluca” (por Javier Milei), hemos perdido todos. No queda otra que transformarse. Por ejemplo, ¿a usted le parece que podemos salir a pedirle el voto a los riocuartenses con la bandera de La Cámpora atrás? Le dije, nada va a ser lo mismo.

P: ¿Me parece o sacó la goma de borrar?

I: La goma, el liquid paper, todo. Como dice el presidente, “¡Afuera!”.

P: Pero hoy están compartiendo bancas…

I: Y seguiremos compartiendo espacios de encuentro y militancia. El tema es lo que le mostramos a la gente. Las banderas van a tener que quedar en closet. Si me tocara a mí, ni dudo en hacerlo. Es mejor darse cuenta solos antes que venga por el lado del tirón de orejas. No se crea que no está dando vueltas la idea de enjuagarse bien antes de salir a militar.

P: ¿Enjuagarse?

I: No queda otra que limpiarse un poco de las cosas que ya quedaron viejas. Arrancar acicalados, como nuevos. Es la única forma de formar parte de lo que viene.

La vuelta a clases y la campaña

El analista se comunicaba con la cronista para compartirle un video publicado en las redes sociales del intendente Juan Manuel Llamosas.

Analista: Tenía mis dudas hace unas horas cuando vi el video de Llamosas hablando sobre las tareas de mantenimiento en las escuelas. Un trabajo muy necesario y con mucha gente que le está poniendo el cuerpo pero que en estos tiempos puede caer un poco mal. No el trabaj en sí, si no la visibilización en redes.

P: Depende. Si lo visibiliza el área de Educación…

A: Ahí probablemente sería distinta la recepción pero esto se publicó en las redes del intendente. Recién quise ver si había comentarios y estaban limitados. Pero después salió (Guillermo) De Rivas en un video similar, mostrando la tarea que hace la Muni para acondicionar las escuelas para la vuelta a clases. Los comentarios de cuentas troll no se hicieron esperar tampoco.

P: ¿Entonces podríamos concluir que no es el mejor tema para mostar en este momento?

A: Siempre va a depender del cómo. Creo que si lo hace el intendente, no faltarán aquellos que se quejen de que esa tarea debió hacerse hace rato. Más allá de que quizás es una competencia de otros niveles del Estado. Si lo hace el secretario de Gobierno que aspira a ser intendente, inevitablemente será visto como una cuestión electoral. No está mal pero hay un clima social muy complejo que hace que haya que bancarse los comentarios. De trolls y de vecinos de a pie también.