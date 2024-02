Con el San Roque de fondo, se agrieta más la relación Avilés-llaryorismo

Por Bettina Marengo

Se agudizó la tirantez entre el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, y el gobierno de Martin Llaryora, luego de que las autoridades del municipio punillense le impidieran a Emilio Iosa, funcionario del Ministerio de Ambiente que conduce Victoria Flores y opositor local del jefe comunal punillense, el ingreso al Centro Ambiental de la localidad para hacer un relevamiento del tratamiento de las cianobacterias que se extraen del lago San Roque. Iosa asistió a la planta de sólidos, en su primera misión como director de la Cuenca San Roque, junto a otros funcionarios provinciales y la Policía Ambiental, pero el coordinador de Ambiente de Carlos Paz, Horacio Pedrone, con directivas de Avilés, no lo dejó pasar. Fuentes provinciales aseguran que toda la comitiva del gobierno se retiró del lugar luego de que la ministra Flores hablara con Pedrone, con quien tiene buen vínculo. Fuentes carlospacenses deslizaron que Iosa buscaba hacer un show para las redes y advirtieron sobre la falta de un protocolo sobre la extracción de las algas del lago y su traslado al basural, y hablan de una denuncia o alguna presentación pública para las próximas horas.

El incidente dejó expuesta la tensión entre el hombre que fue parte de la construcción extra PJ del exgobernador Juan Schiaretti en 2019, que tuvo a cargo la Agencia Turismo, y el actual jefe del Panal, que se agudizó con la designación de Iosa frente la Cuenca del Lago San Roque. Iosa fue adversario político de Avilés en las últimas elecciones carlospacenses y hay entre ellos un antiguo rencor, donde no está afuera la cuestión de la Cooperativa de Servicios de Villa Carlos Paz, la Coopi, fuertemente enfrentada al actual intendente de la villa. Dos de los concejales de la lista del excandidato fueron delegados de la organización.

El gobernador en persona entrevistó al sanitarista que jugó con el exintendente radical Carlos Felpeto en los comicios del año pasado, y lo incorporó bajo el éjido de la llaryorista Flores, señal de que el sanfrancisqueño lo sabe fuera del partido cordobés que se empeña en engrosar con dirigentes de distintos espacios. A partir de ahí, Avilés escaló el reclamo por el saneamiento del Lago San Roque, un tema caro a la población de su ciudad y de toda la zona, y reclamó a la Provincia, públicamente y con puesta en escena, obras cloacales en las ciudades de la cuenca para evitar los derramamientos y no “mitigaciones”. En el Panal algunos ven la sombra de un protolanzamiento a una candidatura provincial del intendente, o al menos de la construcción de un perfil para el caso.

Aunque Avilés suele aclarar que su acuerdo era con Schiaretti y que no incluía la política de su ciudad, el resultado de las elecciones que convirtieron al sanfrancisqueño en gobernador fue lo que agrietó el vínculo. En Carlos Paz ganó Luis Juez de punta a punta los comicios de junio pasado, y aunque al oficialismo provincial no le resulta fácil Punilla desde que el cacique Carlos Caserio rompió con Schiaretti (justamente por su alianza con Avilés) en Hacemos Unidos por Córdoba adjudicaron la derrota en una de las ciudades más importantes de la provincia a la nula participación de Avilés en la campaña y la especulación “en su beneficio”. De hecho, en esa ciudad se realizaron elecciones simultáneas pero desdobladas de las provinciales. Otros dicen que el malestar se alimentó porque Avilés quería asegurarse un ministerio importante en el eventual gobierno de Llaryora, lo cual no sucedió. Lo cierto es que desde que asumió, no hubo fotos conjuntas ni tampoco muchos anuncios de obras para la villa de parte del Panal más allá de la repavimentación de la avenida Cárcano. En cambio, logró buenas relaciones con el intendente K de Cosquín, Raul Cardinali.

Iosa no es el único funcionario cuyo nombramiento en la Provincia crispó los ánimos. Llaryora también designó a la carlospacense Libia Smania como directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género, dentro de la Secretaría de la Mujer que conduce Claudia Martínez. Smania, considerada la pata llaryorista en un territorio donde la senadora Alejandra Vigo tiene despliegue, denunció a personas cercanas a Avilés por discriminación y jugó con la Coopi en el momento de mayor enfrentamiento entre la tradicional institución y el intendente Gomez Gesteira, prohijado por Avilés. Habrá que ver cómo escala el asunto, con la promesa del intendente de novedades sobre el tema, y con la decisión de Ambiente de empezar a evaluar la prohibición de algunas embarcaciones en San Roque, que más que santo de los perros en este caso es santo de las mordidas.