Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Prunotto se reúne con intendentes

La periodista recibía un mensaje del informante regional sobre la actividad de la vicegobernadora, Myrian Prunotto, en la región.

Informante regional: Le cuento que la vice está por la zona. Estuvo en Berrotarán y se reunió con el intendente Federico Soto. También hubo un encuentro mayor con funcionarios provinciales e intendentes de la región.

Periodista: ¿Tiene algunos nombres? De las localidades presentes.

Informante: Bulnes, Alpa Corral, La Cautiva, Las Acequias, Coronel Baigorria, Las Vertientes, Santa Rosa, Monte de los Gauchos, Sampacho. Fueron varios. Pero mañana se viene algo interesante porque es en el marco de la conformación del ente metropolitano.

P: Entonces se debe reunir el Gran Río Cuarto…

I: Las tres localidades del GRC y tres más: Las Vertientes, Coronel Baigorria y Chucul. Tres peronistas y tres de Juntos por el Cambio (risas). Por lo que me dicen, está muy presente en la agenda el tema del boleto unificado para las localidades del Gran Río Cuarto. Aún más en este contexto, con aumentos tan frecuentes.

P: Entiendo que es algo de lo que habló mucho el intendente de Holmberg.

I: De hecho, la reunión va a ser ahí. Se viene planteando mucho esto de que el boleto a Holmberg o Higueras es más caro. Está saliendo arriba de $1000. Y muchas veces el recorrido es casi el mismo que hace algún vecino que viaja de una punta a la otra de Río Cuarto. Pero fuera de ese tema en específico, esto demuestra que la Provincia va a tener un rol más que activo para que los municipios puedan prestar los servicios básicos o tener algunas obras. Seguro la veremos bastante seguido a Prunotto por estos lados.

Parodi perdió a otro ex candidato

Con el lanzamiento de Mario Lamberghini a por la intendencia de la ciudad como representante del Partido Libertario, el periodista se comunicaba con su informante en las líneas del radicalismo local para confirmar un dato que circuló tiempo atrás.

Periodista: Me enteré que Lamberghini va a ser candidato y se me ocurre consultarle algo. ¿Que hay de cierto en los rumores de una negociación entre el libertario y Gonzalo Parodi?

Informante: ¡Epa! Me toma por sorpresa. ¿Quién le contó eso?

P: ¿Usted cree que yo puedo contarle eso?

I: Había que intentarlo (risas). Bueno, puedo decirle que hubo charlas. Eso seguro. Ahora, cuán cerca estuvieron de cerrar el acuerdo, no se lo podría a responder.

P: Bueno. Estaba bien informado entonces.

I: Es que Gonzalo (Parodi) tuvo desde el día uno de la campaña la intención de sumar a gente que en 2016 y 2020 compitieron. Eduardo Scoppa y Lucía De Carlos son dos de los ejemplos, pero la idea era seguir sumando. Quizá quiera bajar la cantidad de opciones en los que se van a repartir los votos, con la esperanza de que eso lo ayude a achicar distancias con el oficialismo. Pero también que a ustedes les atraen los títulos jugosos. Pero bueno, se le escapó el factor libertario a Parodi.

P: ¿Usted cree que lo necesitaba?

I: Tal vez sí. Por algo se juntaron a charlar. Todos quieren tener un componente Milei en su alianza porque el 70 por ciento de la ciudad eligió a este presidente que tenemos. Es lógico que quieran un poquito de eso, pero sin perder la identidad. Hay que ver igual si no cierra a otro nombre.

P: ¿Otro libertario?

I: Claro. O tal vez Lamberghini se termina bajando y juega para ellos. No sé la verdad. Todo puede pasar. Pero estoy seguro de que se vienen cada vez más novedades. Mucho más si la semana que viene empiezan a dar pistas de la fecha de elecciones. Están todos en la covacha, esperando...

El otro acuerdo

Mientras el periodista consultaba con diferentes fuentes sobre los distintos acuerdos paritarios firmados por el Gobierno de Río Cuarto, un informante le aportaba un detalle oculto de una de las negociaciones.

Informante: Tengo una perlita digna de enroque. ¿La quiere?

Periodista: Diga…

I: Es sobre el acuerdo salarial del Sindicato de Obras Sanitarias. Le cuento un secreto: el acta que llegó al Concejo Deliberante no es la original.

P: ¿Es una falsa? (risas)

I: No, es la que vale. La original sufrió una modificación fundamental. Es así, presentaron dos actas diferentes. Una es el acta salarial y la otra es un acta acuerdo vinculada al cálculo para la liquidación del quinquenio. En la original, la cuestión del quinquenio estaba incluida en el acta salarial.

P: ¿Y por qué tanto lío?

I: Parece que hubo un pedido del Ejecutivo para sacarlo y enviarlo por fuera para no generar discordias con el Sindicato de Municipales. Evidentemente, si iba en el acuerdo hubiera demostrado la ventaja del calculo quinquenal del EMOS por sobre el de los municipales. ¿Entiende?

P: Entiendo que están demasiado pendientes de los detalles.

I: Son tiempos para no pifiarla con nada y cuidarse de las formas. Yo creo que fue una cuestión simbólica para que nadie se enoje con (Guillermo) De Rivas. Eso me hizo pensar que no debe ser fácil estar como candidato y tener que poner la firma en los acuerdos salariales. Digo… no está el horno para bollos.