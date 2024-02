Con Gutiérrez, schiarettistas se ordenan y piden unidad del PJ

Por Julieta Fernández

El diputado nacional y dirigente schiarettista, Carlos Gutiérrez, encabezó un plenario de la organización Lealtad Peronista que llevó la consigna “Encuentro de ideas para la búsqueda de consenso político”. Aunque se abordaron cuestiones de índole nacional y provincial y se ratificó el apoyo al gobernador Martín Llaryora (en un contexto de conflictividad entre los mandatarios provinciales y el presidente Javier Milei), también se instó a la militancia presente a “renovar la confianza de los riocuartenses y ser capaz de encontrarse en un nuevo proyecto político. Que resignifique el hacer, pensando en el contexto actual”, dijo Gutiérrez en el encuentro. Además, señaló que “los nombres propios, son consecuencias del debate responsable y la construcción de acuerdos básicos".

Algunos de los dirigentes locales que responden a Gutiérrez se hicieron eco de lo debatido en el plenario y aunque evitaron posicionarse en favor de Adriana Nazario o Guillermo De Rivas, coincidieron en que “la interna sería un error” en este contexto. El dirigente schiarettista Leandro Carpintero dijo al programa radial Así son las cosas que “la ciudad está mucho mejor desde que asumió Llamosas” pero agregó que “también creemos que debemos avanzar en otras cosas que la sociedad nos reclama”.

Carpintero resaltó la importancia de la unidad para el PJ en los comicios municipales y consideró que “primero debemos discutir la propuesta para la ciudad y llegar a los acuerdos, para luego hablar de candidatos”. Aunque no dio nombres, la respuesta del ex legislador retomó la idea latente en los últimos días sobre el papel que juegan las encuestas de cara a un “veredicto” en los próximos días. “Debe ser quien mejor esté posicionado frente a la sociedad y el que mejores chances ofrezca a nuestro espacio”, dijo el dirigente.

Otro de los dirigentes que se refirió a lo discutido en el plenario es Roberto Koch, quien actualmente ejerce el rol de director de jurisdicción del Centro Cívico local. En la misma línea que Gutiérrez y los dirigentes locales del espacio, Koch valoró la gestión Llamosas pero insistió en la necesidad de construir un liderazgo “con alcance regional”. “Cuando uno ve informes y encuestas, se advierte que el ciudadano de Río Cuarto debe recuperar esa impronta que tenía décadas atrás, donde los riocuartenses nos sentíamos orgullosos de ser parte del Imperio del sur de Córdoba”, consideró.

“Estamos convencidos que el intendente convocará a una mesa de diálogo, con todos los sectores, con todos aquellos candidatos que tienen intenciones de participar de este proceso, y nosotros vamos a estar ahí para ser parte del diálogo, de aportar lo que creemos conveniente que le hace falta a la ciudad, para seguir creciendo. El peronismo, como sus aliados, necesitan seguir gobernando la ciudad, no podemos retroceder. Creo que no son necesarias las internas. En Río Cuarto, cuando supimos dialogar y escucharnos, pudimos recuperar la Municipalidad”, enfatizó el funcionario.

Las interpretaciones

El schiarettismo aún no se posiciona en favor de ninguno de los nombres que conforman la disputa a cielo abierto en la carrera por el sillón de Mójica. Vale aclarar que el grupo político de Adriana Nazario desestima la idea de “disputa” por una candidatura y resalta que la ex diputada “ya es candidata a intendenta” y no “precandidata”, alimentando la idea de que la líder de La Militante correría la carrera por el sillón de Mójica, aún si no tuviese la “bendición” del Panal.

Pero el encuentro de Lealtad Peronista habilitó algunas interpretaciones que el nazarismo podría adoptar a su favor, convencidos de que Nazario tendría una mejor performance en las encuestas (apelando también a su alto nivel de conocimiento en la ciudad). Por otro lado, la idea de abrir la discusión a todos los sectores del peronismo local (algo que también se planteó en la última reunión de la sede del PJ) también podría tomarse como un “centro”. Tanto delasotistas como schiarettistas comparten el pedido al intendente de convocar a una mesa de diálogo para dirimir al próximo candidato o candidata del espacio.