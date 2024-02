Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Operativos en Moldes

La cronista dialogaba con el informante regional sobre las reuniones que mantuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con diversos intendentes del departamento. Algunos mandatarios como Nanci Foresto (Alcira Gigena), Sergio Gómez (Monte de los Gauchos), Federico Soto (Berrotarán) y Romina Aguirre (Elena) participaron del encuentro.

Periodista: Vi que hace unos días hubo un par de intendentes que se reunieron con Bullrich. ¿Sabe algo más de eso?

Informante: Le puedo comentar sobre el caso de Coronel Moldes. Inmediatamente después de esa reunión, comenzaron a hacerse operativos de seguridad con gendarmería nacional. Los controles se van haciendo en horarios rotativos y el intendente Moiso se mostró muy satisfecho. Es una demanda con la que se encontró desde que asumió en diciembre.

P: ¿Muchos delitos?

I: Por ahí en las ciudades grandes les puede llamar la atención pero sí. Al menos mediáticamente se advertía que había muchas denuncias. De hecho, desde el entorno del intendente pusieron un poco bajo sospechas algunos hechos que no tenían denuncia más allá de lo mediático. Aunque las estadísticas suelen decir que a veces es normal que eso ocurra, ya que no todas las víctimas de delitos de inseguridad suelen realizar la denuncia pertinente. Aún así, les resultaba llamativo que varios de esos hechos se dieran con más frecuencia después de que asumió.

P: ¿Cómo si se buscara “empañar” el comienzo de gestión?

I: Es una interpretación, nadie puede decirlo a ciencia cierta. Pero bueno, los operativos justamente vienen bien para tratar de controlar un poco la situación y llevar tranquilidad.

Una experiencia religiosa

El periodista recibía el mensaje de un informante que relataba sobre una convocatoria realizada por un espacio político que integra el peronismo local.

Informante: ¿Usted es vecino del oeste?

Periodista: Era. Ahora estoy más cerca del centro. ¿Por qué pregunta?

I: Porque pensé que tal vez podía estar al tanto de una reunión que se realizó el sábado, convocada por un referente político del peronismo local. Me dicen que hubo mucha gente.

P: Espere. No me está diciendo nada. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Le pregunto cosas básicas.

I: (Risas) Tiene razón. Pareciera que le juego al misterio. Esto fue el sábado. El referente en cuestión es Franco Castaldi, que juntó a unas seiscientas personas en la sede del Frente Grande, que queda a pasitos de la Iglesia de Fátima. Mucha gente pensó que había una procesión, pero no. Aunque podría decirse que militar es una experiencia religiosa (risas).

P: No estaba al tanto del evento. ¿Fue una asamblea militante?

I: Creo que la excusa fue un evento cultural. Cortaron la calle para presentaciones artísticas y food truck, pero terminaron con declaraciones sobre las próximas elecciones. Castaldi salió a marcar terreno…

P: Están apareciendo todos che. ¿Qué dijeron acá?

I: Que van a jugar activamente en las elecciones que se vienen, ya sea con Castaldi de candidato o como parte de una alianza. Tengo entendido que siguen trabajando de cerca con el llamosismo.

P: ¿Castaldi candidato? ¿Otro más?

I: Yo creo que está negociando. Hoy es Coordinador del Área de Economía Social de la Municipalidad y ha estado cerca de Guillermo De Rivas.

P: ¿Entonces será o no candidato?

I: No puedo decirle eso porque no estoy en la cabeza de Franco. Si me guío por la intuición, yo creo que está esperando cerrar con el que quede como candidato. Como todos, quieren ver cómo se resuelve la candidatura y que se convoque a elecciones.

P: ¿Y cuándo será eso?

I: Marzo, pero no en los primeros días. Me parece que vamos a seguir esperando.

Cancha embarrada

El efusivo militante del radicalismo insistía con llamados al periodista para contarle su punto de vista respecto a movimientos dentro de la alianza opositora.

Periodista: Tengo tres llamadas perdidas suyas. ¿Tan urgente es lo que tiene para decirme?

Informante: No, pero estoy aburrido y me quería sacar la bronca con alguien. ¿Usted vio el esfuerzo que están haciendo para embarrarnos la cancha?

P: Imagino que se refiere a su partido.

I: A mi partido, el que intentará ganar de nuevo la Municipalidad, si es que no se queda en el barro.

P: ¿Cuál barro?

I: ¿No escuchó lo que dicen por todos lados? Cuentan que (Gabriel) Abrile y su gente están embarrando la cancha, aunque no lo hacen por su cuenta. Otros embarran por ellos. ¿Se acuerda de Juan Osés? Amigo del doctor, habla en todos lados de hacer una alianza amplia como Martín Llaryora y sumar radicales. El tema es, ¿qué radicales?

P: Usted cree que…

I: Eso que iba a decir, seguro. Que están alentando otra vez el fantasma de Abrile jugando para otro equipo. Hace unos días empezaron a hacer ruido, desde otros lugares, diciendo que no veían alocado que el doctor se acerque a (Juan Manuel) Llamosas. ¡Estamos todos locos!

P: No había escuchado esa.

I: Se escuchó. No le voy a dar entidad a esa versión ni a quiénes la alientan, pero se lo cuento para mostrarle un poquito lo que están armando. El barro…

Buscando al electorado joven

El militante radical llegaba a la periodista para dar su opinión sobre los últimos videos e imágenes difundidos por candidatos a intendentes del peronismo.

MR: ¿Ha notado que varios candidatos están buscando calar en el electorado joven? Algo me dice que es donde más cuesta llegar para algunos y están buscando reforzar por ese lado.

Periodista: Es que varios dirigentes tienen sus años de trayectoria en la ciudad pero hay generaciones que seguramente no los conocen.

MR: Exacto. Y ahí es cuando me pongo malo y creo que a veces se parecen al meme del Señor Burns de Los Simpson (risas). Igual reafirmo que la disputa también pasa por el voto joven. Ojo, yo tampoco tengo la receta sobre cómo llegar a ellos pero rescato que hasta ahora no se han visto spots con traps de fondo.

P: ¿Por qué intuyo que solo está hablando de candidatos peronistas? (risas).

MR: Si mi candidato hace lo mismo, también lo voy a señalar. Pero bueno, fíjese cómo se están mostrando varios de los peronistas en estos días. Nazario junto a jóvenes artistas urbanos, De Rivas como un fanático de los recitales y le puedo mencionar hasta a Gustavo Dova, que en su ping pong dijo que es de Aries. Entre nos: espero que pronto algún candidato pisciano haga una referencia a que es “de piscis como Justin Bieber”.

P: Pero estaría haciendo lo que usted mismo critica (risas).

MR: Pero al menos me divertiría mucho.