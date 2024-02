SRT-UNC: aprueban retiros y jubilaciones anticipadas

Por Francisco López Giorcelli

La motosierra libertaria empieza a tener sus consecuencias directas en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En un primer momento por el recorte de fondos fiduciarios y el congelamiento presupuestario con el que se estima que en abril la Casa de Trejo ya no cuente con recursos necesarios para poder funcionar normalmente. Sumado a que la supresión de esos fondos implican la eliminación de becas como las progresar que pegan de lleno en el bolsillo de miles de estudiantes.

Al recorte de becas progresar, de las cuales la bancada del Movimiento Sur elevó un pedido a través del Consejo Superior para que se garantice su continuidad, se le suma el congelamiento y recorte salarial de docentes y no docentes, lo que el panorama se presenta especialmente turbulento para tres claustros que de seguir así seguramente no tardarán en coordinar acciones de reclamos.

No solo los sueldos y las becas se ven afectadas a esta altura, en términos de infraestructura la Universidad tiene proyectos para seguir avanzando y que hoy por hoy no saben como van a continuar si no es con financiamiento externo. Pero hay un golpe más y que viene por el lado de los SRT, los Servicios de Radio y Televisión de la UNC, la cual se encontraba en la lista original de empresas a privatizar que había pedido el presidente Javier Milei.

En la pasada sesión del Honorable Consejo Superior, órgano de cogobierno de la UNC, se llevó a cabo la discusión en torno a la reestructuración de los SRT que implica distintos recortes presupuestarios en donde se incluyen jubilaciones y retiros anticipados para achicar la planta trabajadora que, entre Canal 10, canal digital CBA24N, Radio Universidad (AM 580) y Nuestra Radio (FM 102.3) se encuentra en 240.

“tememos por el futuro de los SRT-UNC y de nuestras fuentes y condiciones de trabajo” dicta el comunicado difundido por trabajadoras y trabajadores del multimedio. En el mismo convocaron a concentran en el Superior “en defensa de las Universidades Nacionales, los medios públicos y los SRT de la UNC”.

La hoja de ruta que se presentó prevé tres ejes de reestructuración. En un primer momento se establece una “disminución del consumo energético” lo que implica una disminución de las horas en funcionamiento del multimedio, un claro recorte de horas al aire de canal 10 y radio universidad por ejemplo que se traduce en un recorte laboral.

Por otro lado se intenta avanzar con una reducción del gasto en seguridad avanzando con un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba para rediseñar el patrullaje de guardias urbanas y reducir así los costos en seguridad en el predio de los SRT, algo que de entrada genera polémica sobretodo pensando en los episodios de inseguridad que van en aumento en la jurisdicción de la Universidad.

Por último, el tercer eje que se pone sobre la mesa y la cual convocó la intersindical a presenciar la sesión del HCS tiene que ver con el plan de achique de los SRT. Esto último está muy de la mano del “ahorro energético” ya que se avanza con retiros y jubilaciones anticipadas y pases a comisión de quienes trabajan en el multimedio.

Este recorrido de incertidumbre, como lo definen quienes trabajan en el multimedio, comenzó cuando se decidió congelar el presupuesto universitario ya que el presupuesto de los SRT no viene desde la nación sino que depende de la UNC, la cual tiene el 99,5% de la empresa, el otro 0,5% pertenece a la municipalidad de Bell Ville.

La voluntad de la gestión de la Casa de Trejo fue avanzar con este paquete de medidas el cual incluye el programa de concurso preventivo de crisis, para la cual la empresa debe demostrar ante la justicia y la Secretaria de Trabajo de la Nación que está en crisis, si esto queda ratificado los convenios colectivos de trabajo quedan suspendidos y así van a poder avanzar con los retiros y jubilaciones anticipadas además de poder avanzar con la posibilidad de un financiamiento externo.

En las reuniones que se dieron entre la gestión de Boretto y representantes gremiales de los SRT se desprende la posibilidad de que ese financiamiento externo o la “apertura del capital de los SRT” a nuevos accionistas este atada a la posibilidad de privatizar el multimedio. “Quieren bajar el déficit para hacer a la empresa más seductora financieramente para incorporar financiamiento externo. Osea, que ingresen accionistas de otro sector o que se financien proyectos que generen ingresos. Es decir, no cierran la puerta a una posible venta”, dicen representantes gremiales consultados por este diario.

“El cuestionamiento nuestro como colectivo de trabajadores es que acá no hay un plan que parte de un proyecto. Milei dijo que hay que congelar y recortar y eso es lo que hacen”. Dijeron los gremios previo a la sesión que se desarrolló en la sala de HCS ubicada en Baterías D de Ciudad Universitaria.

El proyecto de reestructuración que impulsa el oficialismo establece que, en cuanto a quienes se pongan a disposición del programa de retiros y jubilaciones anticipadas, serán alrededor de unos 30 trabajadores y trabajadoras quienes ingresen en este proceso, los mismos cuentan con antigüedad de hasta 5 años previos a la edad jubilatoria y aportes correspondientes.

Al comienzo de la sesión ya se vivía un clima tenso entre el oficialismo y quienes trabajan en los Servicios de Radio y Televisión que se hicieron presentes junto a autoconvocados “en defensa de los SRT”. En este contexto se procedió a dar inicio a la sesión y la siguiente discusión del despacho de comisión que establecía las reformas del multimedio.

Flavia Dezzutto, Consilirara Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades declaró que se encontraron irregularidades al momento de conformar el orden dia donde no se encontraba “la hoja de ruta de la que se hace referencia en el despacho de comisión” ademas aclaro que esto “seguro se debe a una mala gestión de la problemática y no porque el oficialismo quiera malversar algo”. La consiliaria siguió su declaración estableciendo que “el problema no son los trabajadores sino las condiciones laborales” y que, para finalizar su exposición, declaró tajantemente que “falta un plan”.

Por otro lado, Marilyn Alaniz Consiliara docente por la Facultad de Ciencias de la Comunicación dijo que de acuerdo a la Decana y Consiliaria Mariela Parisi no iban a acompañar el proyecto y que si iban a acompañar a los y las trabajadores del multimedio.

A su vez, el Consiliario Decano Pablo Recabarren de Ciencias Exactas, quién votó a favor, dijo que dejaba a disposición su renuncia como miembro del directivo de los SRT, algo que fue sorpresivo para quienes estaban presentes en el recinto. Al mismo tiempo declaro que “este despacho es un conjunto de herramientas que se otorgan a la empresa para solucionar el problema presupuestario”

Entre cantos de “no sobra nadie” por parte de quienes representan a los SRT y el intento de justificar los votos por parte de distintos consiliarios se procedió a votar a pesar del tumulto de gente que a medida que pasaba el tiempo cantaban más fuerte la consigna antes mencionada.

Al momento de votar fue casi imposible que sucediera y con la salida de Jhon Boretto del recinto para negociar la votación y poder aprobar el despacho, ya que de no aprobarlo no se iban a poder pagar los salarios de marzo por la redirección de fondos que el despacho trata.

Cabe aclarar que en asamblea los trabajadores decidieron aceptar que se vote sobretodo por la cuestión salarial la cual se vería afectada en caso de no avanzar con el despacho lo que no dio la posibilidad a más negociaciones por el momento. Finalmente y con 33 votos afirmativos, 3 negativos y 10 abstenciones se aprobó el despacho después de una extensa sesión.