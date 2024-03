Elecciones en junio: UCR de Parodi competirá “sin lloriqueos”

Por Gabriel Marclé

En la edición del jueves, Alfil donde confirmaba que las elecciones municipales de Río Cuarto se realizarán a mediados del mes de junio y las reacciones no tardaron en llegar. Desde el oficialismo, asomaron voces que antes permanecían en silencio y que se acercaban al medio para legitimar la versión. Otros peronistas se mostraban sorprendidos por el hecho de que se comience a hablar de fechas sin tener candidato en carrera. Pero, sin dudas, una de las repercusiones más esperadas tenía que llegar desde el principal frente opositor, actualmente nucleado en Juntos por Río Cuarto, que desde hace tiempo viene esperando para meter la próxima marcha en la campaña que tiene como candidato al radical Gonzalo Parodi.

Días atrás, el propio competidor del frente opositor realizaba declaraciones muy cuidadosas y a la espera de hechos oficiales, no de trascendidos. “La fecha es una facultad del intendente. Por lo tanto, respetamos esa decisión. Lógicamente creemos que la fecha debiera ser fija, aunque respetando el espíritu de la carta orgánica. Mientras eso no suceda, esperamos la definición de Llamosas”, indicaba Parodi. Con lo relatado por Alfil el jueves, a los dirigentes del frente que impulsan al candidato radical empezaron a mostrarse más “lenguas sueltas” y, lejos de presentar quejas por las fechas estimadas, respondieron confiados en el poder competitivo de la opción opositora más allá de las condiciones que imponga el oficialismo.

“Vamos a competir sin lloriqueos. No nos van a encontrar reclamando fechas ni lugares. Iremos a competir cuando se nos convoque”, le respondía a Alfil uno de los dirigentes más cercanos a Parodi. Envalentonados, los radicales plantean que el proyecto que vienen construyendo desde hace meses es “a prueba de jugarretas”. Es decir, en off plantean que el intendente Juan Manuel Llamosas está jugando las cartas que tiene a su disposición para lograr ventajas, aunque reconociendo que “si fuéramos oficialismo, quizá haríamos lo mismo”. De hecho, así lo hicieron todos los intendentes radicales desde el ’83 a la fecha.

El planteo de Parodi de establecer una fecha que se repita cada cuatro años de manera inalterable siempre circuló por la agenda local con peronistas que opinan de la misma forma. Sin embargo, por el bien de la “rosca”, permanece activa la posibilidad de elegir si votar entre marzo y junio dentro un año en el que la atención de todo el mundillo político nacional estará en la capital alterna.

Teniendo en cuenta el juego al misterio de Llamosas y el despliegue de una estrategia que estira la elección más de lo pensado, también se habla de la particular elección de junio como mes que está cruzado por los feriados. El hecho de pensar en un proceso electoral que pueda desalentar la participación por elegir una fecha cruzado por fines de semana largos, ya provoca debates en que afectarán la campaña opositora. Más allá de esto, los voceros del candidato radical aseguran: “No vamos a entrar en especulaciones. Solo queremos competir para demostrar de qué estamos hechos, de igual a igual, en cualquier fecha y en cualquier escenario”.

La postura radical no se centra tanto en los indicios de que se pueda votar el 16 o el 23 de junio, sino en las señales que deja lo estirado del calendario electoral municipal. “En 2020 quiso votar en marzo porque sabía que nos ganaba por veinte puntos, pero le tocó la pandemia y achicamos distancias. Si lleva las urnas a julio es porque no está tan seguro como en 2020. Ya no será candidato y tal vez no lo convenzan tanto los sucesores que tiene”, analizaba un dirigente fuerte de Evolución Radical, el nicho de Parodi.

Más allá de la expresada indiferencia respecto a la fecha en la que caigan las urnas, los radicales también entran en el juego de la preferencia. Alfil consultó en el frente parodista cuál era la opinión respecto a si se vota el 16 o el 23. De los pocos que se la jugaron por una de las dos, un dirigente señaló: “Cualquiera de las dos nos viene bien, pero lo ideal sería que pueda participar la mayor cantidad posible de vecinos. Como en septiembre (durante la interna radical), queremos que todos los vecinos se expresen a favor de un cambio tan necesario como el que vemos”. Por más que impere el “cuando sea”, las ventajas y desventajas estratégicas siguen teniendo peso. Como siempre.