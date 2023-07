Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



¿Massa visita la ciudad?

El periodista recibía un llamado de un informante en las líneas del PJ riocuartense, quien aportaba un rumor que comenzó a circular con fuerza en la última semana.

Informante: Ya se terminó la campaña provincial, ahora agárrese para lo que se viene en la nacional. Le digo que ya se comenta sobre la visita de precandidatos. Uno en particular…

Periodista: ¿Patricia Bullrich? ¿Horacio Rodríguez Larreta?

I: A eso pregúnteselo a los radicales. Yo le cuento de los nuestros, si es que se los puede llamar así. Por otro lado, es obvio que el gobernador (Juan) Schiaretti va a seguir visitando la ciudad antes de las PASO. Pero le traigo noticias de Unión por la Patria. Parece que se está gestando la primera visita de Sergio Massa como candidato presidencial.

P: Eso sí que es una noticia. ¿Y tiene fecha?

I: Está todo arrancando, pero me contaron que la idea es que venga este mes. La primera fecha que me tiraron es el 15.

P: ¿15 de julio? ¡No falta nada!

I: Para las PASO tampoco falta nada. Me dicen que la idea de Massa sería venir a pegarse de alguna inauguración de obra nacional o con algún anuncio fuerte para la ciudad y región. Por lo visto, quiere tantear como viene Córdoba y también el Imperio.

P: Bueno, tiene muchos conocidos de acá. Muchos trabajando en el Ministerio de Transporte.

I: Iría por ahí la cosa. Seguro será una visita fugaz, pero significativa. Eso me hace pensar, ¿se acuerda cuando vino Alberto Fernández?

P: Claro. Acto masivo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Después de eso se hizo presidente y no vino nunca más.

I: Ahí está la cuestión. Seguro se preguntarán si Massa vendrá con el presidente o solo. Por lo pronto, seguro que el ministro de Economía quiere venir sin compañía para llegar a lugares que con Alberto no podría pisar. La Rural, por ejemplo…

P: ¿Usted cree? No sé si lo aprecian tanto allí.

I: Habrá que ver. Tendremos que ver también cómo lo reciben los referentes locales. ¿Usted conoce quiénes son el massismo en la ciudad?

P: Imagino que me habla de la José Manuel. ¿Alguien más?

I: Piense en Adriana Nazario. Ella es la verdadera referente de Massa en la ciudad. Ahora, no sé si le convendría mostrarse con él. Estuvo muy metida en la campaña de Martín Llaryora. Puede hacer ruido. Me da curiosidad saber cómo se va a mover si viene el candidato presidencial del kirchnerismo, tan “anti” que se muestra el PJ de Schiaretti.



Apuesta incumplida

El informante del Concejo Deliberante se acercaba al periodista para relatarle sobre una curiosa anécdota entre concejales peronistas y radicales.

Informante: ¡Señor! Le cuento algo que puede interesarle para su enroque. Es algo graciosa.

Periodista: ¿Algo gracioso por estos días? ¡Eso es mucho! Cuénteme.

I: Recién escuché en los pasillos que hay un concejal del PJ que está reclamándole el pago de una apuesta a sus colegas del bloque de Juntos por Río Cuarto. Parece que este concejal apostó con otro radical quién ganaba las elecciones provinciales. Como Martín Llaryora se impuso, ahora está corriendo a los del bloque opositor para que se hagan cargo. Entre risas, obvio.

P: ¡Ah! Pensé que había tensión. Y, dígame, ¿Qué habían apostado?

I: ¡Un lechón! Me dicen que el concejal peronista quiere que se lo paguen, pero que los radicales le niegan la victoria. Dicen que ellos ganaron en Río Cuarto. Van a tener que revisar los términos y condiciones de la apuesta. O tal vez están esperando que termine el escrutinio definitivo (risas).



Gadpen, en la lista de Schiaretti

La periodista recibía un mensaje del informante, quien completaba información sobre dirigentes locales en las listas de diputados nacionales para las PASO.

Informante: Le completo algo que podría haber ido en una nota que sacaron hace unos días. Entiendo que en ese entonces no se había blanqueado el resto de los nombres en la lista de diputados de Schiaretti pero le cuento que hay otro nombre de Río Cuarto. Además de Carlos Gutiérrez, obvio.

Periodista: ¿Quién es?

I: Quizás se sorprenda pero no es alguien del PJ. El socialismo sigue firme dentro de Hacemos Unidos por Córdoba y en la ciudad se han consolidado fuertemente dentro del oficialismo. Marilina Gadpen, actual subsecretaria de Niñez en el Municipio, está en el sexto lugar de la lista que lleva la fórmula Schiaretti-Randazzo. Si el lugar es expectable o no, ya es otro tema. En mi opinión, no es un mal lugar. Más si tenemos en cuenta que es la única funcionaria de la gestión Llamosas en esa nómina.

P: Si mal no recuerdo, Gadpen es una de las autoridades del Partido Socialista a nivel nacional. ¿No creerá que viene más por ahí?

I: Ahh, no había tenido en cuenta eso. Es muy probable entonces que venga por ahí, ya que Mónica Fein está en el mismo interbloque que los diputados del PJ de Córdoba. De todos modos, esto me trajo el deja vu del 2021, cuando un par de funcionarios llamosistas andaban rosqueando la posibilidad de llegar a la lista pero finalmente no se les dio. En ese sentido, Gadpen es la primera que pudo.



CGT ¿también piensa en el 2024?

El dirigente peronista llegaba a la periodista con un comentario sobre la rosca sucesoria para el año próximo, con las elecciones municipales en vista.

Dirigente peronista: No faltó nadie que opine de lo que pasó en la ciudad el 25 de junio, ¿eh? Y no imaginé que se activaría tan rápido la rosca municipal para el año que viene. La CGT también ha estado analizando el resultado en la ciudad.

Periodista: Bueno, casi todos los gremios nucleados en la CGT Río Cuarto respaldaron a Llaryora.

D P: Por eso es esperable que hagan su lectura de por qué perdimos la elección en la ciudad y el departamento pero también están con la mira en lo que pase en la Muni. El año que viene termina la gestión. ¿Seguirán formando parte del armado municipal si volvemos a ganar las elecciones?

P: No creo que a muchos les agrade que ponga eso en duda (risas).

D P: No estoy tirando abajo a nadie. Es solo una pregunta que me hago. Si hay algo que hasta nuestro adversarios reconocen, es que fue acertado que Llamosas haya sumado a casi todo el arco sindical de la ciudad. Y de ahí viene el desafío que tendrá el intendente de ordenar las tropas y de conversar con todos. En el 2020 se logró sumar a muchos sectores a la alianza que hoy gobierna. Veremos qué ocurre el año que viene con el candidato o candidata que represente al espacio.