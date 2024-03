Bloque HpC: Movimientos y fisuras en el último tramo

Por Julieta Fernández

Esta semana se le notificó a los integrantes de la comisión de Servicios Públicos que el jefe de bloque, Guillermo Natali, es su nuevo presidente. Quien ocupaba dicho cargo es la concejala Milagros Obregón, referente del schiarettismo local. Aunque este cambio, per se, no implica necesariamente un conflicto dentro de la bancada (las presidencias de las distintas comisiones han rotado varias veces en los últimos años), esto genera ciertos movimientos dentro del bloque y podría tomarse como muestra de algunas diferencias que atraviesa el PJ local.

Respecto de lo que ocurre en el Concejo y tal como lo ha indicado Alfil previamente, los últimos meses del período legislativo en curso podrían transcurrir con pocos proyectos “de peso”. Esto ya se advirtió en las últimas semanas con el proyecto que implica la adenda al contrato de la planta de reciclado, cuyo tratamiento se ha postergado para las sesiones siguientes. En este sentido, los concejales nazaristas no acompañarían a su bloque en la aprobación de la iniciativa, confiando en que la temática debiera abordarse con mayor profundidad en la gestión que suceda a Llamosas (y bajo sus expectativas, con Nazario como intendenta).

Tanto las cuestiones de higiene urbana como del transporte le atañen al área de Servicios Públicos y se debaten en la respectiva comisión. Cabe resaltar que algunas cuestiones relativas al transporte quedaron bajo la órbita del Ejecutivo como la potestad de aplicar aumentos al boleto sin necesidad de que eso se discuta en el Concejo Deliberante. Probablemente se avecinen unos meses laxos para el legislativo local (o al menos eso pretenden desde el oficialismo) pero Servicios Públicos no deja de ser una de las comisiones que aborda los temas más complejos que rodean a la gestión municipal. Por ahora, solo la presidencia de Servicios Públicos ha sufrido cambios en su composición y esta semana se emitió el despacho para la actualización de la tarifa de taxis.

Ahora bien, ¿qué cuestiones internas del partido podrían salpicar al bloque de concejales? En principio, las diferencias en torno al candidato o candidata que apoyan los ediles de Hacemos por Córdoba: los que se referencian en el llamosismo (como Armando Chiappe o Estela Concordano) con una inclinación hacia Guillermo De Rivas mientras que los delasotistas Marisa Fernández y Ariel Bathauer, al igual que el jefe de bloque, Guillermo Natali, respaldan abiertamente a Adriana Nazario.

En este sentido, el schiarettismo se encuentra en un lugar algo ambiguo. Tal como lo plantearon en el último plenario de la organización Lealtad Peronista, coinciden con otros espacios del PJ en la necesidad de que el intendente Llamosas convoque a todos los sectores y que lo ideal sería que el candidato sea quien mejor esté posicionado. No obstante, aún no han blanqueado su apoyo a algún nombre en particular.

Algo que también resuena en el círculo rojo del PJ local es lo que ocurrirá con los lugares de representación que tienen las distintas líneas del peronismo en el Concejo Deliberante. En la actualidad, quien preside el bloque es el llaryorista Guillermo Natali, el schiarettismo cuenta con dos referentes (el presidente del Concejo,Darío Fuentes y la edil Milagros Obregón), el delasotismo tiene dos bancas (Bathauer y Fernández), una banca es del kirchnerismo (Mariela Gatica), otra banca es del socialismo (Luciana Bo) y tres bancas pertenecen a dirigentes llamosistas: Estela Concordano, Armando Chiappe y Miguel Alonso.

Aunque aún no haya un nombre definido, la rosca por las bancas está latente y hace pensar en diversos escenarios de acuerdo a quien finalmente sea ungido como candidato. Lo cierto es que, con Nazario o con De Rivas, el esquema actual posiblemente no se repita y habría nombres que quedarían afuera. En gran parte porque la alianza Hacemos Unidos demandará acuerdos con algunos sectores del PRO o la UCR prunottista que también podrían buscar un lugar en el parlamento local.

Desde el PJ evitan alimentar la idea de que el reciente cambio en la comisión de Servicios Públicos tenga que ver con cierta conflictividad en el bloque de concejales pero en el mediano plazo y cuando se conozca la conformación de la lista, se podría terminar de entender el por qué de algunas fisuras en la bancada oficialista.