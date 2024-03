Por Gabriel Abalos

Canto a los pájaros próximos

Novedad literaria de este año 2024 es la edición realizada por Leandro Calle y César Vargas de los poemas de Alas, sección de El libro de los paisajes (1917) de Leopoldo Lugones publicada por Ediciones del Callejón. Esta novedad contiene un homenaje referido al aniversario 150° del nacimiento de Lugones y se centra en una porción pequeña dentro de la profusión y diversidad de la obra del autor nacido en Santa María del Río Seco el 13 de junio de 1874. Los responsables de la edición declaran su motivación apoyados en la indiscutible alta calidad poética de esos versos de Lugones, así como en la degradación del paisaje durante las últimas décadas, el que las especies aviares habitan, en particular apuntando al maltrato de la tierra y a la frecuencia de los incendios en la provincia de Córdoba, lo que remite, a su vez, a políticas permisivas y perversas.

Los treinta y cuatro poemas que configuran Alas no se circunscriben a mencionar especies autóctonas, aunque al menos la mitad de los nombres de los pájaros que aparecen son nativos. Lo importante es la forma en que están unidos al paisaje y el conocimiento directo que podemos presumir que Lugones tuvo con ellos durante su infancia rural en el norte de la provincia. Como lo declara en El chingolo, el primero y el más largo de los poemas de la serie, le atribuye al ave, en verso octosilábico, haberlo acompañado “en el tiempo placentero de la inocencia florida”. Claro que es probable, como ocurre a un autor que se impone el plan de escribir determinada serie, que haya tenido que informarse y adentrarse en la “personalidad” específica de varias de las aves a las que les canta, y que tal vez le hayan sido menos cercanas. La personificación de los pájaros es un rasgo muy presente en las descripciones del poeta de Río Seco.

Alas es un muestrario de métricas, de acentos y de ritmos, y no pocas veces evoca al cancionero popular tradicional. Las palabras, por su parte, asoman cultísimas, contienen resonancias eruditas y sorpresivas al abstraer una “esencia” de la simpleza aparente de los pájaros en el entorno rural. Lugones se dirige a la realidad de la fauna ornitológica y a su hábitat, aunque, claro, se la apropia desde el lenguaje. Hay una primera retención vivencial, tal vez ha comenzado en la infancia, pero regresa por ella desde su poesía de cuño modernista, con un tono artificial al que Borges alude en un diálogo como “el azar de las rimas, o la fatalidad de las rimas, su Ud. prefiere”. En el conjunto, por supuesto lo culto y lo popular conviven armoniosamente, y en la ya mencionada musicalidad casi de cancionero, reside un carácter próximo a lo didáctico en los retratos de esos seres del monte. La lectura en voz alta confirma su alianza con la poesía de Lugones.

La oportunidad de permitir la vuelta a los bellos trazos del jilguero, el boyero o el zorzal, al hornero o la calandria, entre otras aves, es más que suficiente para darle la bienvenida a esta edición de versos que no han perdido su encanto, a sus deseos de picotear en la memoria poética y de hacer nuevo nido en la predilección de los lectores. Un grato aporte bibliográfico con una bella tapa de Jorge Cuello.

Dos salas, buen cine

• En el Cine Club Municipal (Bv. San Juan 49) prosigue la programación que incluye las últimas funciones (hoy y mañana del ciclo Escalera al Cielo, dedicado a los británicos Michael Powell y Emeric Pressburger, y que ofrece este martes en la primera función, a las 15.30, Un cuento de Canterbury (1944), y en la última, a las 23.30, Narciso Negro (1947). A las 18 se programa la recién estrenada película local de Juan José Gorasurreta, Las ausencias, un documental-collage que entrelaza la historia argentina y la historia personal del realizador desde 1948 hasta los años noventa del siglo pasado. Y a las 20.30 va la francesa Anatomía de una caída, una excelente producción sobre un juicio donde se intenta determinar si la muerte de un hombre fue un accidente o si su esposa estuvo implicada en el hecho. Entrada general $ 2200.

En el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) se continúa presentando hoy a las 19 esa joyita de Wim Wenders Días perfectos (2023), sobre un limpiador de baños en el Japón, actuado por Kōji Yakusho. Y a las 21 prosigue también Puan (2023), filme argentino dirigido por María Alché, Benjamín Naishtat, con Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia, dos hombres enfrentados por una cátedra en la Facultad de Filosofía. El programa se repite mañana en los mismos horarios. Entrada general $ 1500, estudiantes y jubilados $ 1000

Arte postal y poesía visual

•Mañana miércoles inaugura en la galería Arte Espacio (Ayacucho 46) la muestra Arte correo y poesía visual de Francia y de Alemania - Archivo Vórtice Argentina, organizada por la Alianza Francesa de Córdoba y el Goethe Institut Córdoba, acompañados por Proyecto Big Bang Arte.

El Archivo Vórtice Argentina es una creación del artista argentino Fernando García Delgado, y reúne piezas de arte correo y poesía visual desde hace un cuarto de siglo, adquiridas a lo largo de diversas convocatorias, exhibiciones y eventos realizados desde 1996 hasta la fecha. El archivo cuenta actualmente con un patrimonio de 25.000 obras, correspondientes a 3.600 artistas de 67 países. Se incluyen en esta exposición obras de Hans Braumüller, Christian Burgaud, Jörg Seifert, Dan Douchoux, Henning Mittendorf, Daniel Daligand, Geza Perneczky, Ioan Bunus, Jürgen Olbrich, Franck Ansel, Klaus Groh, Matthew Rose, Ptrizia Tic Tac y Pascal Lenoir. A partir de las 19.